Za učinkovito međučišćenje: bežična električna metla KB 5 brzo je spremna za upotrebu i ima iznimnu učinkovitost čišćenja u najmanjem prostoru.

Akumulatorska električna metla KB 5 je idealan srednji uređaj za čišćenje tvrdih podova i tepiha. KB 5 napaja litij-ionska baterija i pruža iznimne performanse čišćenja u kompaktnom dizajnu. Ova lagana bežična električna metla koja štedi prostor u potpunosti uklanja vidljivu prljavštinu svojom univerzalnom četkom. Zahvaljujući svom fleksibilnom dvostrukom zglobu, može bez napora stati između stolaca i ispod namještaja, čisti stubišta bez problema i učinkovito čisti do rubova. Može se koristiti za ergonomski rad bez potrebe za saginjanjem i može se pohvaliti funkcijom automatskog uključivanja/isključivanja kao i praktičnim spremnikom za otpad koji se može ukloniti sa strane.

Značajke i prednosti
Bežična električna metla KB 5 Električna metla: Kärcher Adaptive Cleaning sustav
Kärcher Adaptive Cleaning sustav
Pouzdano odstranjuje nečistoću na svim podnim oblogama. Inovativni pokretni kutnik s metlom za optimalno sakupljanje nečistoće. Poboljšana unutarnja geometrija s optimalnim vođenjem nečistoće za sigurno odstranjivanje nečistoće.
Bežična električna metla KB 5 Električna metla: Jednostavno vađenje i umetanje spremnika za nečistoću
Jednostavno vađenje i umetanje spremnika za nečistoću
Brzo i jednostavno pražnjenje bez kontakta s nečistoćom.
Bežična električna metla KB 5 Električna metla: Fleksibilni dvostruki zglob
Fleksibilni dvostruki zglob
Držak se lagano pomiče u svim smjerovima. jednostavno manevriranje. Također i između namještaja i stolica.
Automatsko uključenje/isključenje
  • Komforno uključenje i isključenje.
  • Intuitivno i brzo.
  • Nije potrebno sagibanje.
Univerzalna četka
  • Za idealno sakupljanje nečistoće i na tvrdim podovima i na tepisima.
  • Omogućuje jednostavno odstranjivanje dlaka.
  • Omogućuje također i metenje uz rubove.
Jednostavno vađenje i umetanje univerzalne četke
  • Brzo i jednostavno jednom rukom.
  • Olakšava čišćenje univerzalne četke.
Tehnologija litij-ionskih baterija
  • S trajanjem baterije do 30 minuta na tvrdim podovima.
  • Bez memorijskog efekta.
  • Mogućnost korištenja u svako doba.
Pospremanje na malo mjesta
  • Za jednostavno pospremanje na malo mjesta, također i u male niše.
  • Akumulatorska metla je upravo tamo gdje je potrebna.
Parkirni položaj
  • Kod kratkih prekida rada uređaj se može komforno odložiti u prostoriju.
Mala težina
  • Lagan za transport i manevriranje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Radna širina univerzalne četke (mm) 210
Veličina spremnika (ml) 370
Napon baterije (V) 3,6
Trajanje baterije na tvrdim podovima (min) 30
Trajanje baterije na tepisima (min) 20
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 0,8
Težina s baterijom (kg) 1,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 215 x 230 x 1120

Opseg isporuke

  • Punjač baterija

Oprema

  • Univerzalna četka: uklonjivo
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Tepisi
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
  • Stepenice
