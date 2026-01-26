Bežična električna metla KB 5 Električna metla
Za učinkovito međučišćenje: bežična električna metla KB 5 brzo je spremna za upotrebu i ima iznimnu učinkovitost čišćenja u najmanjem prostoru.
Akumulatorska električna metla KB 5 je idealan srednji uređaj za čišćenje tvrdih podova i tepiha. KB 5 napaja litij-ionska baterija i pruža iznimne performanse čišćenja u kompaktnom dizajnu. Ova lagana bežična električna metla koja štedi prostor u potpunosti uklanja vidljivu prljavštinu svojom univerzalnom četkom. Zahvaljujući svom fleksibilnom dvostrukom zglobu, može bez napora stati između stolaca i ispod namještaja, čisti stubišta bez problema i učinkovito čisti do rubova. Može se koristiti za ergonomski rad bez potrebe za saginjanjem i može se pohvaliti funkcijom automatskog uključivanja/isključivanja kao i praktičnim spremnikom za otpad koji se može ukloniti sa strane.
Značajke i prednosti
Kärcher Adaptive Cleaning sustavPouzdano odstranjuje nečistoću na svim podnim oblogama. Inovativni pokretni kutnik s metlom za optimalno sakupljanje nečistoće. Poboljšana unutarnja geometrija s optimalnim vođenjem nečistoće za sigurno odstranjivanje nečistoće.
Jednostavno vađenje i umetanje spremnika za nečistoćuBrzo i jednostavno pražnjenje bez kontakta s nečistoćom.
Fleksibilni dvostruki zglobDržak se lagano pomiče u svim smjerovima. jednostavno manevriranje. Također i između namještaja i stolica.
Automatsko uključenje/isključenje
- Komforno uključenje i isključenje.
- Intuitivno i brzo.
- Nije potrebno sagibanje.
Univerzalna četka
- Za idealno sakupljanje nečistoće i na tvrdim podovima i na tepisima.
- Omogućuje jednostavno odstranjivanje dlaka.
- Omogućuje također i metenje uz rubove.
Jednostavno vađenje i umetanje univerzalne četke
- Brzo i jednostavno jednom rukom.
- Olakšava čišćenje univerzalne četke.
Tehnologija litij-ionskih baterija
- S trajanjem baterije do 30 minuta na tvrdim podovima.
- Bez memorijskog efekta.
- Mogućnost korištenja u svako doba.
Pospremanje na malo mjesta
- Za jednostavno pospremanje na malo mjesta, također i u male niše.
- Akumulatorska metla je upravo tamo gdje je potrebna.
Parkirni položaj
- Kod kratkih prekida rada uređaj se može komforno odložiti u prostoriju.
Mala težina
- Lagan za transport i manevriranje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Radna širina univerzalne četke (mm)
|210
|Veličina spremnika (ml)
|370
|Napon baterije (V)
|3,6
|Trajanje baterije na tvrdim podovima (min)
|30
|Trajanje baterije na tepisima (min)
|20
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|0,8
|Težina s baterijom (kg)
|1,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|215 x 230 x 1120
Opseg isporuke
- Punjač baterija
Oprema
- Univerzalna četka: uklonjivo
Videos
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Tepisi
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
- Stepenice