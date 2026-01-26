Akumulatorska električna metla KB 5 je idealan srednji uređaj za čišćenje tvrdih podova i tepiha. KB 5 napaja litij-ionska baterija i pruža iznimne performanse čišćenja u kompaktnom dizajnu. Ova lagana bežična električna metla koja štedi prostor u potpunosti uklanja vidljivu prljavštinu svojom univerzalnom četkom. Zahvaljujući svom fleksibilnom dvostrukom zglobu, može bez napora stati između stolaca i ispod namještaja, čisti stubišta bez problema i učinkovito čisti do rubova. Može se koristiti za ergonomski rad bez potrebe za saginjanjem i može se pohvaliti funkcijom automatskog uključivanja/isključivanja kao i praktičnim spremnikom za otpad koji se može ukloniti sa strane.