Nema više usisavanja prije brisanja! Zahvaljujući dvama suprotno rotirajućim Duo!Move para valjaka i funkciji Hygienic!Spin+, naš bežični čistač podova FC 7 uklanja do 99,9% svih bakterija***, a također brzo i bez napora uklanja suhu i mokru svakodnevnu prljavštinu sa svih tvrdih podova - čak i u vrlo tvrdokornim slučajevima, te uvijek čisti do ruba, zahvaljujući funkciji pojačanja koja se može prebaciti. Čak se i kosa skuplja zahvaljujući filterima za dlake. To rezultira uštedom vremena do 50%** u usporedbi s konvencionalnim metodama čišćenja i oko 20% boljim rezultatima čišćenja u usporedbi s običnim brisanjem*. Efekt lebdenja omogućuje uređaju da doslovno lebdi iznad poda, što znači da trebate primijeniti manje sile. S vremenom rada od 45 minuta, snažna baterija može očistiti do 175 m² otpornih tvrdih podova i pukotina. Dizajn Pass!Under od 180° osigurava savršenu dostupnost namještaja. Količina vode i brzina rotacije automatski navlaženih valjaka mogu se prilagoditi podu u dvije razine čišćenja.