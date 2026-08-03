Dispenzer vode WPD 200 Adv. Black
Naš stolni aparat za vodu WPD 200 Adv u crnoj izvedbi uključuje 4 vrste negazirane vode (mlaku, hladnu, vruću, vrelu) za do 100 korisnika. S patentiranim termičkim čišćenjem.
Hladnu ili mlaku, vruću ili vrelu vodu: naš stolni aparat za vodu WPD 200 Adv u crnoj izvedbi omogućuje 4 vrste negazirane vode za do 100 korisnika, prema vašim individualnim potrebama. Napredna stolna jedinica s crnim kućištem ima lako čitljiv zaslon i može se koristiti uz Active-Pure ili Hy-Protect filtere koji se mogu zasebno naručiti od Kärchera. Preostala voda iz posude za prikupljanje tekućine odvodi se direktno u odvod, a moguća je i ugradnja pumpice i odvoda u spremnik. Uređaj se čisti putem patentirane termičke dezinfekcije svih dijelova koji dolaze u dodir s vodom, korisne funkcije za uštedu energije (načini rada uz smanjenju snagu i stand-by) dio su standardne opreme.
Značajke i prednosti
Multifunkcionalni zaslon u boji s tipkama na dodir
- Jednostavno rukovanje: npr. odabir temperature, intenzitet CO₂, prikaz zamjene filtra, individualna galerija slika.
Posebno visoko područje izlaza
- Visina lijevka do 30 cm za prikladno punjenje spremnika.
Mogućnost dva filtera za ekstra čistu vodu.
- Hy-Protect filter eliminira viruse i bakterije, a vrijedne minerale zadržava.
- Active-Pure filtar: uklanja klor i teške metale iz vode.
Dodatne vrste vode
- Topla i ekstra topla voda.
Mogućnost doziranja (porcioniranja) izlazne količine vode
- Količina koja se ispušta može se prilagoditi veličini posude za piće: 0,2 l za šalice/čaše: 0,5 l ili 1 l za boce.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Ulazni tlak (bar)
|1,5 - 6
|Količina protoka vode (l/h)
|120
|Učinkovitost hlađenja (l/h)
|65
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1900
|Rashladno sredstvo
|R290
|Vruća voda
|da
|Negazirana voda ohlađena
|da
|Neohlađena voda
|da
|Težina bez pribora (kg)
|25,6
|Težina (s priborom) (kg)
|25,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|29,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|545 x 365 x 465
Opseg isporuke
- Posuda za kapanje sa zaštitom od prelijevanja
Oprema
- Automatska termička dezinfekcija
- Automatski proces ispiranja
- Ventil na izlazu vode sa zaštitom od dodira
- Mogućnost doziranja količine vode za čašu, bocu ili bokal
- Pomoć u smještanju posude za piće
- Odvod posude za kapanje: bez isteka
- Eco način rada
- Funkcija tajmera
- Verzija: Stolna verzija
- Paket elektronike: Advanced
- Higijensko čišćenje: termički
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Područja primjene
- Prikladni aparat za vodu za sva mjesta postavljanja
- Ured, proizvodnja,maloprodaja, auto-kuća, škola, fakultet, vijećnica, hotel, restoran, kantina, bolnica, ambulanta