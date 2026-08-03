Hladnu ili mlaku, vruću ili vrelu vodu: naš stolni aparat za vodu WPD 200 Adv u crnoj izvedbi omogućuje 4 vrste negazirane vode za do 100 korisnika, prema vašim individualnim potrebama. Napredna stolna jedinica s crnim kućištem ima lako čitljiv zaslon i može se koristiti uz Active-Pure ili Hy-Protect filtere koji se mogu zasebno naručiti od Kärchera. Preostala voda iz posude za prikupljanje tekućine odvodi se direktno u odvod, a moguća je i ugradnja pumpice i odvoda u spremnik. Uređaj se čisti putem patentirane termičke dezinfekcije svih dijelova koji dolaze u dodir s vodom, korisne funkcije za uštedu energije (načini rada uz smanjenju snagu i stand-by) dio su standardne opreme.