Dispenzer vode WPD 200 Adv. Black

Naš stolni aparat za vodu WPD 200 Adv u crnoj izvedbi uključuje 4 vrste negazirane vode (mlaku, hladnu, vruću, vrelu) za do 100 korisnika. S patentiranim termičkim čišćenjem.

Hladnu ili mlaku, vruću ili vrelu vodu: naš stolni aparat za vodu WPD 200 Adv u crnoj izvedbi omogućuje 4 vrste negazirane vode za do 100 korisnika, prema vašim individualnim potrebama. Napredna stolna jedinica s crnim kućištem ima lako čitljiv zaslon i može se koristiti uz Active-Pure ili Hy-Protect filtere koji se mogu zasebno naručiti od Kärchera. Preostala voda iz posude za prikupljanje tekućine odvodi se direktno u odvod, a moguća je i ugradnja pumpice i odvoda u spremnik. Uređaj se čisti putem patentirane termičke dezinfekcije svih dijelova koji dolaze u dodir s vodom, korisne funkcije za uštedu energije (načini rada uz smanjenju snagu i stand-by) dio su standardne opreme.

Značajke i prednosti
Multifunkcionalni zaslon u boji s tipkama na dodir
  • Jednostavno rukovanje: npr. odabir temperature, intenzitet CO₂, prikaz zamjene filtra, individualna galerija slika.
Posebno visoko područje izlaza
  • Visina lijevka do 30 cm za prikladno punjenje spremnika.
Mogućnost dva filtera za ekstra čistu vodu.
  • Hy-Protect filter eliminira viruse i bakterije, a vrijedne minerale zadržava.
  • Active-Pure filtar: uklanja klor i teške metale iz vode.
Dodatne vrste vode
  • Topla i ekstra topla voda.
Mogućnost doziranja (porcioniranja) izlazne količine vode
  • Količina koja se ispušta može se prilagoditi veličini posude za piće: 0,2 l za šalice/čaše: 0,5 l ili 1 l za boce.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Ulazni tlak (bar) 1,5 - 6
Količina protoka vode (l/h) 120
Učinkovitost hlađenja (l/h) 65
Snaga uzimanja (W) maks. 1900
Rashladno sredstvo R290
Vruća voda da
Negazirana voda ohlađena da
Neohlađena voda da
Težina bez pribora (kg) 25,6
Težina (s priborom) (kg) 25,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 29,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 545 x 365 x 465

Opseg isporuke

  • Posuda za kapanje sa zaštitom od prelijevanja

Oprema

  • Automatska termička dezinfekcija
  • Automatski proces ispiranja
  • Ventil na izlazu vode sa zaštitom od dodira
  • Mogućnost doziranja količine vode za čašu, bocu ili bokal
  • Pomoć u smještanju posude za piće
  • Odvod posude za kapanje: bez isteka
  • Eco način rada
  • Funkcija tajmera
  • Verzija: Stolna verzija
  • Paket elektronike: Advanced
  • Higijensko čišćenje: termički
Dispenzer vode WPD 200 Adv. Black
Dispenzer vode WPD 200 Adv. Black
Dispenzer vode WPD 200 Adv. Black
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Područja primjene
  • Prikladni aparat za vodu za sva mjesta postavljanja
  • Ured, proizvodnja,maloprodaja, auto-kuća, škola, fakultet, vijećnica, hotel, restoran, kantina, bolnica, ambulanta
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