Opremljen s patentiranim sustavom za termičko čišćenje, integriranom pumpicom i učinkovitim funkcijama za uštedu energije (načini rada uz smanjenju snagu i stand-by), kao i prozirnim zaslonom, naš aparat za vodu WPD 200 Adv S Black oduševljava s korisnim i prikladnim dodatnim svojstvima koji su dio standardne opreme. Stolna jedinica Advanced u crnoj izvedbi je prikladna za do 100 korisnika i jednim pritiskom na gumb nudi mlaku, hladnu, srednje gaziranu ili gaziranu, vruću i vrelu vodu. Preostala vode iz posude za prikupljanje na prikladan način se odvodi u odvod, a na zahtjev je moguća i ugradnja stalka za postavljanje na pod i odvod u spremnik. Postoji mogućnost izbora između Kärcherovih Active-Pure ili Hy-Protect filtera.