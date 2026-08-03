Dispenzer vode WPD 200 Adv. S Black
Stolni aparat za vodu WPD 200 Adv S Black za do 100 korisnika. Uključuje 6 vrsta vode (mlaku, hladnu, srednje gaziranu ili gaziranu, vruću i vrelu). S integriranom pumpicom.
Opremljen s patentiranim sustavom za termičko čišćenje, integriranom pumpicom i učinkovitim funkcijama za uštedu energije (načini rada uz smanjenju snagu i stand-by), kao i prozirnim zaslonom, naš aparat za vodu WPD 200 Adv S Black oduševljava s korisnim i prikladnim dodatnim svojstvima koji su dio standardne opreme. Stolna jedinica Advanced u crnoj izvedbi je prikladna za do 100 korisnika i jednim pritiskom na gumb nudi mlaku, hladnu, srednje gaziranu ili gaziranu, vruću i vrelu vodu. Preostala vode iz posude za prikupljanje na prikladan način se odvodi u odvod, a na zahtjev je moguća i ugradnja stalka za postavljanje na pod i odvod u spremnik. Postoji mogućnost izbora između Kärcherovih Active-Pure ili Hy-Protect filtera.
Značajke i prednosti
Multifunkcionalni zaslon u boji s tipkama na dodir
- Jednostavno rukovanje: npr. odabir temperature, intenzitet CO₂, prikaz zamjene filtra, individualna galerija slika.
Posebno visoko područje izlaza
- Visina lijevka do 30 cm. Omogućuje prikladno punjenje velikih spremnika.
Mogućnost dva filtera za ekstra čistu vodu.
- Hy-Protect filter eliminira viruse i bakterije, a vrijedne minerale zadržava.
- Active-Pure filtar: uklanja klor i teške metale iz vode.
Dodatne vrste vode
- Gazirana voda u varijantama Medium i Classic, kao i vruća i posebno vruća voda.
Mogućnost doziranja (porcioniranja) izlazne količine vode
- Količina koja se ispušta može se prilagoditi veličini posude za piće: 0,2 l za šalice/čaše: 0,5 l ili 1 l za boce.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Ulazni tlak (bar)
|1,5 - 6
|Količina protoka vode (l/h)
|120
|Učinkovitost hlađenja (l/h)
|65
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1900
|Rashladno sredstvo
|R290
|Vruća voda
|da
|Negazirana voda ohlađena
|da
|Neohlađena voda
|da
|Težina bez pribora (kg)
|26,4
|Težina (s priborom) (kg)
|26,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|29,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|545 x 365 x 465
Opseg isporuke
- Posuda za kapanje sa zaštitom od prelijevanja
Oprema
- Automatska termička dezinfekcija
- Automatski proces ispiranja
- Ventil na izlazu vode sa zaštitom od dodira
- Mogućnost doziranja količine vode za čašu, bocu ili bokal
- Pomoć u smještanju posude za piće
- Odvod posude za kapanje: bez isteka
- Eco način rada
- Funkcija tajmera
- Verzija: Stolna verzija
- Paket elektronike: Advanced
- Higijensko čišćenje: termički
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Područja primjene
- Prikladni aparat za vodu za sva mjesta postavljanja
- Ured, proizvodnja,maloprodaja, auto-kuća, škola, fakultet, vijećnica, hotel, restoran, kantina, bolnica, ambulanta