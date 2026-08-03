Naš aparat za vodu WPD 200 Adv S White je napredna stolna jedinica za opskrbljivanje do 100 korisnika hladnom ili mlakom, negaziranom ili (srednje) gaziranom, te vrućom i vrelom vodom. Patentirani sustav za termičko čišćenje, pumpica, prozirni zaslon, učinkovite funkcije za uštedu energije (načini rada uz smanjenu snagu i stand-by), kao i prikladan sustav za odvođenje preostale vode iz posude za prikupljanje vode u odvod, također su dio standardne opreme. Za filtriranje vode, Kärcher vam nudi mogućnost izbora između Active-Pure i Hy-Protect filtera. Na zahtjev je moguća i ugradnja stalka za postavljanje na pod i odvod u spremnik.