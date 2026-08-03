Naš stolni aparat za vodu WPD 200 Adv White je prikladan za do 100 korisnika i jednim pritiskom na gumb nudi svježu hladnu, mlaku, vruću i vrelu vodu. Napredna stolna jedinica opremljena je patentiranim sustavom za termičko čišćenje i direktnim odvođenjem preostale vode iz posude za prikupljanje u odvod – zato je i veoma rijetka potreba za servisiranjem. Voda se filtrira koristeći Active-Pure ili Hy-Protect filtar koji se mogu zasebno naručiti od Kärchera. Postoji i mogućnost stalka za postavljanje na pod i pumpice. Na zahtjev je moguće ugraditi i sustav odvođenja preostale vode u spremnik. Korisne funkcije za uštedu energije (načini rada uz smanjenju snagu i stand-by) dio su standardne opreme.