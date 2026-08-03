Dispenzer vode WPD 200 Basic Black
Aparat za vodu WPD 200 Basic Black: stolna jedinica za do 100 korisnika s hladnom i mlakom negaz. vodom. S funkcijama za uštedu energije i posudom za prikupljanje vode. Kemijsko čišćenje.
Opremljen korisnim funkcijama za uštedu energije (načini rada uz smanjenju snagu i stand-by) i integriranom posudom za prikupljanje vode, naš aparat za vodu WPD 200 Basic Black u bilo kojem trenutku opskrbljuje do 100 korisnika mlakom i hladnom negaziranom vodom. Kompaktna osnovna stolna jedinica u crnoj izvedbi može se koristiti uz Kärcherov Active-Pure ili Hy-Protect filtar koji se naručuje zasebno. Stalak za postavljanje na pod i pumpica, kao i pribor za pričvršćivanje također su dostupni kako bi se voda iz posude za prikupljanje odvodila u spremnik ili direktno u odvod. Stroj se čisti kemijski.
Značajke i prednosti
Osnovna oprema
- Jednostavno, intuitivno upravljanje pomoću tipki na dodir.
Posebno visoko područje izlaza
- Visina lijevka do 30 cm. Omogućuje prikladno punjenje velikih spremnika.
Mogućnost dva filtera za ekstra čistu vodu.
- Hy-Protect filter eliminira viruse i bakterije, a vrijedne minerale zadržava.
- Active-Pure filtar: uklanja klor i teške metale iz vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Ulazni tlak (bar)
|1,5 - 6
|Količina protoka vode (l/h)
|120
|Učinkovitost hlađenja (l/h)
|65
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 300
|Rashladno sredstvo
|R290
|Negazirana voda ohlađena
|da
|Neohlađena voda
|da
|Težina bez pribora (kg)
|23,6
|Težina (s priborom) (kg)
|23,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|27,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|545 x 365 x 465
Opseg isporuke
- Posuda za kapanje sa zaštitom od prelijevanja
Oprema
- Ventil na izlazu vode sa zaštitom od dodira
- Pomoć u smještanju posude za piće
- Odvod posude za kapanje: bez isteka
- Verzija: Stolna verzija
- Paket elektronike: Basic
- Higijensko čišćenje: Kemijski
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Područja primjene
- Prikladni aparat za vodu za sva mjesta postavljanja
- Ured, proizvodnja,maloprodaja, auto-kuća, škola, fakultet, vijećnica, hotel, restoran, kantina, bolnica, ambulanta