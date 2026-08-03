Dispenzer vode WPD 200 Basic Black

Aparat za vodu WPD 200 Basic Black: stolna jedinica za do 100 korisnika s hladnom i mlakom negaz. vodom. S funkcijama za uštedu energije i posudom za prikupljanje vode. Kemijsko čišćenje.

Opremljen korisnim funkcijama za uštedu energije (načini rada uz smanjenju snagu i stand-by) i integriranom posudom za prikupljanje vode, naš aparat za vodu WPD 200 Basic Black u bilo kojem trenutku opskrbljuje do 100 korisnika mlakom i hladnom negaziranom vodom. Kompaktna osnovna stolna jedinica u crnoj izvedbi može se koristiti uz Kärcherov Active-Pure ili Hy-Protect filtar koji se naručuje zasebno. Stalak za postavljanje na pod i pumpica, kao i pribor za pričvršćivanje također su dostupni kako bi se voda iz posude za prikupljanje odvodila u spremnik ili direktno u odvod. Stroj se čisti kemijski.

Značajke i prednosti
Osnovna oprema
  • Jednostavno, intuitivno upravljanje pomoću tipki na dodir.
Posebno visoko područje izlaza
  • Visina lijevka do 30 cm. Omogućuje prikladno punjenje velikih spremnika.
Mogućnost dva filtera za ekstra čistu vodu.
  • Hy-Protect filter eliminira viruse i bakterije, a vrijedne minerale zadržava.
  • Active-Pure filtar: uklanja klor i teške metale iz vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Ulazni tlak (bar) 1,5 - 6
Količina protoka vode (l/h) 120
Učinkovitost hlađenja (l/h) 65
Snaga uzimanja (W) maks. 300
Rashladno sredstvo R290
Negazirana voda ohlađena da
Neohlađena voda da
Težina bez pribora (kg) 23,6
Težina (s priborom) (kg) 23,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 27,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 545 x 365 x 465

Opseg isporuke

  • Posuda za kapanje sa zaštitom od prelijevanja

Oprema

  • Ventil na izlazu vode sa zaštitom od dodira
  • Pomoć u smještanju posude za piće
  • Odvod posude za kapanje: bez isteka
  • Verzija: Stolna verzija
  • Paket elektronike: Basic
  • Higijensko čišćenje: Kemijski
Dispenzer vode WPD 200 Basic Black
Dispenzer vode WPD 200 Basic Black
Dispenzer vode WPD 200 Basic Black
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Područja primjene
  • Prikladni aparat za vodu za sva mjesta postavljanja
  • Ured, proizvodnja,maloprodaja, auto-kuća, škola, fakultet, vijećnica, hotel, restoran, kantina, bolnica, ambulanta
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