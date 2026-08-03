Opremljen korisnim funkcijama za uštedu energije (načini rada uz smanjenju snagu i stand-by) i integriranom posudom za prikupljanje vode, naš aparat za vodu WPD 200 Basic Black u bilo kojem trenutku opskrbljuje do 100 korisnika mlakom i hladnom negaziranom vodom. Kompaktna osnovna stolna jedinica u crnoj izvedbi može se koristiti uz Kärcherov Active-Pure ili Hy-Protect filtar koji se naručuje zasebno. Stalak za postavljanje na pod i pumpica, kao i pribor za pričvršćivanje također su dostupni kako bi se voda iz posude za prikupljanje odvodila u spremnik ili direktno u odvod. Stroj se čisti kemijski.