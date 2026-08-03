Osnovno stolna jedinica WPD 200 Basic S Black je prikladna za opskrbljivanje do 100 korisnika hladnom ili mlakom, negaziranom ili gaziranom vodom. Aparat za vodu ima integriranu posudu za prikupljanje i pumpicu – dostupni su i pribori za pričvršćivanje sustava za odvođenje prolivene vode u spremnik ili direktno u odvod. Moguće je naručiti i stalak za postavljanje na pod. Za filtriranje vode Kärcher vam nudi mogućnost izbora između Active-Pure i Hy-Protect filtara koji se naručuju zasebno. Učinkovite funkcije za uštedu energije (rad uz smanjenu snagu i stand-by) doprinose smanjenju radnih troškova. Stroj se čisti kemijski.