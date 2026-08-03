Dispenzer vode WPD 200 Basic S White
Opskrbljuje do 100 korisnika 3 vrstama vode (mlakom, hladnom, negaziranom i gaziranom): stolni aparat za vodu WPD 200 Basic S White. Kemijsko čišćenje. S posudom za prikupljanje i pumpicom.
Učinkovite funkcije za uštedu energije (načini rada uz smanjenju snagu i stand-by) omogućuju vrlo niske troškove rada našeg aparata za vodu WPD 200 Basic S White koji je prikladan za opskrbljivanje do 100 korisnika svježom vodom. Bijela osnovna stolna jedinica omogućuje hladnu ili mlaku, negaziranu ili gaziranu vodu, jednim pritiskom na gumb. Voda se filtrira pomoću filtara Active-Pure ili Hy-Protect koji se zasebno naručuju od Kärchera. Posuda za prikupljanje vode i pumpica već su integrirani, a stalak za postavljanje na pod i pribor za pričvršćivanje sustava odvođenja u spremnik ili direktno u odvod također su dostupni na zahtjev. Stroj se čisti kemijski.
Značajke i prednosti
Osnovna oprema
- Jednostavno, intuitivno upravljanje pomoću tipki na dodir.
Posebno visoko područje izlaza
- Visina lijevka do 30 cm. Omogućuje prikladno punjenje velikih spremnika.
Mogućnost dva filtera za ekstra čistu vodu.
- Hy-Protect filter eliminira viruse i bakterije, a vrijedne minerale zadržava.
- Active-Pure filtar: uklanja klor i teške metale iz vode.
Dodatne vrste vode
- Gazirana voda u srednjoj i klasičnoj varijanti.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Ulazni tlak (bar)
|1,5 - 6
|Količina protoka vode (l/h)
|120
|Učinkovitost hlađenja (l/h)
|65
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 300
|Rashladno sredstvo
|R290
|Negazirana voda ohlađena
|da
|Neohlađena voda
|da
|Težina bez pribora (kg)
|24,4
|Težina (s priborom) (kg)
|24,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|27,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|545 x 365 x 465
Opseg isporuke
- Posuda za kapanje sa zaštitom od prelijevanja
Oprema
- Ventil na izlazu vode sa zaštitom od dodira
- Pomoć u smještanju posude za piće
- Odvod posude za kapanje: bez isteka
- Verzija: Stolna verzija
- Paket elektronike: Basic
- Higijensko čišćenje: Kemijski
Videos
Područja primjene
- Prikladni aparat za vodu za sva mjesta postavljanja
- Ured, proizvodnja,maloprodaja, auto-kuća, škola, fakultet, vijećnica, hotel, restoran, kantina, bolnica, ambulanta