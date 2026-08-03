Učinkovite funkcije za uštedu energije (načini rada uz smanjenju snagu i stand-by) omogućuju vrlo niske troškove rada našeg aparata za vodu WPD 200 Basic S White koji je prikladan za opskrbljivanje do 100 korisnika svježom vodom. Bijela osnovna stolna jedinica omogućuje hladnu ili mlaku, negaziranu ili gaziranu vodu, jednim pritiskom na gumb. Voda se filtrira pomoću filtara Active-Pure ili Hy-Protect koji se zasebno naručuju od Kärchera. Posuda za prikupljanje vode i pumpica već su integrirani, a stalak za postavljanje na pod i pribor za pričvršćivanje sustava odvođenja u spremnik ili direktno u odvod također su dostupni na zahtjev. Stroj se čisti kemijski.