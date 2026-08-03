Naš aparat za vodu WPD 200 Basic White omogućuje hladnu i mlaku negaziranu vodu za do 100 korisnika. Osnovna stolna jedinica opremljena je posudom za prikupljanje – brojne druge konfiguracije također su dostupne na zahtjev. S odgovarajućim priborom za pričvršćivanje primjerice možete postaviti sustav za odvođenje vode prikupljene u posudi direktno u spremnik ili odvod. Po potrebi možete naručiti i pumpicu i stalak za postavljanje na pod. Voda se filtrira pomoću Kärcher filtara Active-Pure ili Hy-Protect. Korisne funkcije za uštedu energije (načini rada uz smanjenju snagu i stand-by) također su uključene u opremu. Stroj se čisti kemijski.