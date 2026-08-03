Dispenzer vode WPD 200 Basic White

Stolni aparat za vodu WPD 200 Basic White s integriranom posudom za prikupljanje i funkcijama za uštedu energije. Opskrbljuje do 100 korisnika mlakom i hladnom vodom. Kemijsko čišćenje.

Naš aparat za vodu WPD 200 Basic White omogućuje hladnu i mlaku negaziranu vodu za do 100 korisnika. Osnovna stolna jedinica opremljena je posudom za prikupljanje – brojne druge konfiguracije također su dostupne na zahtjev. S odgovarajućim priborom za pričvršćivanje primjerice možete postaviti sustav za odvođenje vode prikupljene u posudi direktno u spremnik ili odvod. Po potrebi možete naručiti i pumpicu i stalak za postavljanje na pod. Voda se filtrira pomoću Kärcher filtara Active-Pure ili Hy-Protect. Korisne funkcije za uštedu energije (načini rada uz smanjenju snagu i stand-by) također su uključene u opremu. Stroj se čisti kemijski.

Značajke i prednosti
Osnovna oprema
  • Jednostavno, intuitivno upravljanje pomoću tipki na dodir.
Posebno visoko područje izlaza
  • Visina lijevka do 30 cm. Omogućuje prikladno punjenje velikih spremnika.
Mogućnost dva filtera za ekstra čistu vodu.
  • Hy-Protect filter eliminira viruse i bakterije, a vrijedne minerale zadržava.
  • Active-Pure filtar: uklanja klor i teške metale iz vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Ulazni tlak (bar) 1,5 - 6
Količina protoka vode (l/h) 120
Učinkovitost hlađenja (l/h) 65
Snaga uzimanja (W) maks. 300
Rashladno sredstvo R290
Negazirana voda ohlađena da
Neohlađena voda da
Težina bez pribora (kg) 23,6
Težina (s priborom) (kg) 23,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 27,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 545 x 365 x 465

Opseg isporuke

  • Posuda za kapanje sa zaštitom od prelijevanja

Oprema

  • Ventil na izlazu vode sa zaštitom od dodira
  • Pomoć u smještanju posude za piće
  • Odvod posude za kapanje: bez isteka
  • Verzija: Stolna verzija
  • Paket elektronike: Basic
  • Higijensko čišćenje: Kemijski
Dispenzer vode WPD 200 Basic White
Dispenzer vode WPD 200 Basic White
Dispenzer vode WPD 200 Basic White
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Područja primjene
  • Prikladni aparat za vodu za sva mjesta postavljanja
  • Ured, proizvodnja,maloprodaja, auto-kuća, škola, fakultet, vijećnica, hotel, restoran, kantina, bolnica, ambulanta
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