Ubija do 99.999% korona virusa.* I bakterija.**

Kärcher je dogovorio da se učinkovitost njegovih parnih čistača u borbi protiv virusa testira u neovisnom laboratoriju. Rezultat: ako se pravilno koriste, uređajii uklanjaju do 99,999% virusa sa ovojnicom*, poput koronavirusa ili gripe, i 99,99% uobičajenih bakterija u domaćinstvu** s tvrdih površina. Kako se u današnje vrijeme dezinficijensi trebaju rezervirati prvenstveno za ambulantnu i stacionarnu njegu, parni čistači mogu dati važan doprinos općoj higijeni - kako u privatnim kućanstvima, tako i u komercijalnoj i industrijskoj upotrebi.

Virusi s ovojnicom poput koronavirusa SARS-CoV-2 mogu se neutralizirati visokim temperaturama. Kako virusi nisu klice ili živi organizmi, stručnjaci također govore o inaktivaciji virusa. U laboratoriju je certificirani testni virus (modificirani virus Vaccinia Ankara), koji je reprezentativan za viruse s ovojnicom, distribuiran na tvrdoj površini. Zatim se to područje očistilo ručnom mlaznicom parnog čistača i odgovarajućom podlogom od mikrovlakana. Pokazano je da se pri maksimalnom tlaku pare i uz trajanje čišćenja od 30 sekundi na jednom području postiže značajno smanjenje virusa, do 99,999%.

* Pri čišćenju Kärcher parnim čistačem u trajanju od 30 sekundi na maksimalnoj razini pare, ukloni se 99,999% virusa sa ovojinicom, poput koronavirusa ili gripe (s izuzetkom virusa hepatitisa B), sa glatkih, tvrdih površina u kućanstvu (testne klice: modificirani virus Vaccinia Ankara) nakon izravnog kontakta s površinom koju treba očistiti.

** Pri čišćenju brzinom čišćenja od 30 cm/s i maksimalnim tlakom pare ubija se 99,99% svih tipičnih bakterija u kućanstvu na glatkim, tvrdim površinama kućanstva (testne klice: Enterococcus hirae) izravnim kontaktom s površinom koju treba očistiti.