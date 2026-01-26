Korištenje pare za uklanjanje prljavštine: Kärcher SC 2 Upright može očistiti svaki zabrtvljeni tvrdi pod – čak i drvo. Uz unaprijed postavljenu kontrolu protoka pare jednostavnu za korištenje u dva koraka, temeljito čišćenje pomoću Kärcher parne krpe uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih tipičnih kućanskih bakterija²⁾ s tvrdih površina. Parni mop se zagrijava u trenu i odmah je spreman za upotrebu sa spremnikom svježe vode koji se može puniti i ukloniti, uklj. uložak za uklanjanje kamenca. Radni status uređaja prikazuje se putem kodova boja prikazanih u LED diodama na ručki. Kombinacija je savršena: za još dublje čišćenje i brzu izmjenu krpa bez ikakvog kontakta s prljavštinom, Kärcher krpe za čišćenje podova pričvršćene su na EasyFix podnu mlaznicu pomoću kopče na kuku.