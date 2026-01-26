Parni čistač SC 2 Upright

S parnim čistačem SC 2 Upright uklanja se do 99,999% koronavirusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tvrdih površina.

Korištenje pare za uklanjanje prljavštine: Kärcher SC 2 Upright može očistiti svaki zabrtvljeni tvrdi pod – čak i drvo. Uz unaprijed postavljenu kontrolu protoka pare jednostavnu za korištenje u dva koraka, temeljito čišćenje pomoću Kärcher parne krpe uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih tipičnih kućanskih bakterija²⁾ s tvrdih površina. Parni mop se zagrijava u trenu i odmah je spreman za upotrebu sa spremnikom svježe vode koji se može puniti i ukloniti, uklj. uložak za uklanjanje kamenca. Radni status uređaja prikazuje se putem kodova boja prikazanih u LED diodama na ručki. Kombinacija je savršena: za još dublje čišćenje i brzu izmjenu krpa bez ikakvog kontakta s prljavštinom, Kärcher krpe za čišćenje podova pričvršćene su na EasyFix podnu mlaznicu pomoću kopče na kuku.

Značajke i prednosti
Parni čistač SC 2 Upright: Prethodno postavljeno upravljanje protokom pare u 2 stupnja za čišćenje različitih površina
Prethodno postavljeno upravljanje protokom pare u 2 stupnja za čišćenje različitih površina
Izbor podne obloge istaknut simbolima za drvo ili pločice za idealnu količinu pare.
Parni čistač SC 2 Upright: Tanki dizajn proizvoda i podne glave s okretnim zglobom
Tanki dizajn proizvoda i podne glave s okretnim zglobom
Ergonomsko, učinkovito čišćenje uz potpuni kontakt s podom kod svake veličine tijela zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
Parni čistač SC 2 Upright: Neprekidno ispuštanje pare i integrirana kartuša za otklanjanje kamenca
Neprekidno ispuštanje pare i integrirana kartuša za otklanjanje kamenca
Patrona za inteligentno uklanjanje kamenca automatski uklanja kamenac iz vode, dramatično produžujući radni vijek uređaja. Lako zamjenjivi spremnik može se u bilo koje vrijeme bez problema napuniti vodom za kontinuiranu paru, bez prekida rada.
Kratko vrijeme zagrijavanja
  • Uz vrijeme zagrijavanja od svega 30 sekunda, uređaj je u trenu spreman za uporabu.
Podna mlaznica EasyFix s fleksibilnim spojem i čičkom za pričvršćivanjem podne tkanine (krpe)
  • Optimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u kućanstvu zahvaljujući učinkovitoj lamelnoj tehnologiji.
  • Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom i komforno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sustavu s čičkom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Certifikat testa¹⁾ Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.9% bakterija²⁾
Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²) pribl. 50
Učinak grijanja (W) 1600
Dužina kabela (m) 5
Vrijeme zagrijavanja (min) 0,5
Sadržaj spremnika (l) 0,4
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 2,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 314 x 168 x 1185

¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimalni faktor za koji se produljuje životni vijek proizvoda, na temelju internih ispitivanja s tvrdoćom vode od 20 °dH i karbonatnom tvrdoćom od 15 °dH.

Opseg isporuke

  • EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Komad(a)
  • Mlaznica za pod: EasyFix

Oprema

  • Sigurnosni ventil
  • Regulacija količine pare: na ručki (dva koraka)
  • Spremnik: uklonjiv i može se ponovno napuniti kad god je potrebno
Parni čistač SC 2 Upright
Parni čistač SC 2 Upright
Videos
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
Pribor
