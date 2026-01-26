Parni čistač SC 2 Upright
S parnim čistačem SC 2 Upright uklanja se do 99,999% koronavirusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija²⁾ s tvrdih površina.
Korištenje pare za uklanjanje prljavštine: Kärcher SC 2 Upright može očistiti svaki zabrtvljeni tvrdi pod – čak i drvo. Uz unaprijed postavljenu kontrolu protoka pare jednostavnu za korištenje u dva koraka, temeljito čišćenje pomoću Kärcher parne krpe uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih tipičnih kućanskih bakterija²⁾ s tvrdih površina. Parni mop se zagrijava u trenu i odmah je spreman za upotrebu sa spremnikom svježe vode koji se može puniti i ukloniti, uklj. uložak za uklanjanje kamenca. Radni status uređaja prikazuje se putem kodova boja prikazanih u LED diodama na ručki. Kombinacija je savršena: za još dublje čišćenje i brzu izmjenu krpa bez ikakvog kontakta s prljavštinom, Kärcher krpe za čišćenje podova pričvršćene su na EasyFix podnu mlaznicu pomoću kopče na kuku.
Značajke i prednosti
Prethodno postavljeno upravljanje protokom pare u 2 stupnja za čišćenje različitih površinaIzbor podne obloge istaknut simbolima za drvo ili pločice za idealnu količinu pare.
Tanki dizajn proizvoda i podne glave s okretnim zglobomErgonomsko, učinkovito čišćenje uz potpuni kontakt s podom kod svake veličine tijela zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
Neprekidno ispuštanje pare i integrirana kartuša za otklanjanje kamencaPatrona za inteligentno uklanjanje kamenca automatski uklanja kamenac iz vode, dramatično produžujući radni vijek uređaja. Lako zamjenjivi spremnik može se u bilo koje vrijeme bez problema napuniti vodom za kontinuiranu paru, bez prekida rada.
Kratko vrijeme zagrijavanja
- Uz vrijeme zagrijavanja od svega 30 sekunda, uređaj je u trenu spreman za uporabu.
Podna mlaznica EasyFix s fleksibilnim spojem i čičkom za pričvršćivanjem podne tkanine (krpe)
- Optimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u kućanstvu zahvaljujući učinkovitoj lamelnoj tehnologiji.
- Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom i komforno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sustavu s čičkom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Certifikat testa¹⁾
|Ubija do 99.999% corona virusa¹⁾ i 99.9% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju spremnika (otprilike) (m²)
|pribl. 50
|Učinak grijanja (W)
|1600
|Dužina kabela (m)
|5
|Vrijeme zagrijavanja (min)
|0,5
|Sadržaj spremnika (l)
|0,4
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|2,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Testovi su pokazali da se pri čišćenju jedne točke u trajanju 30 sekundi pri maksimalnoj razini pare i izravanim kontaktom s površinom za čišćenje Kärcherovim parnim čistačem može ukloniti 99,999% virusa s ovojnicom poput koronavirusa ili gripe (osim virusa Hepatitisa B) na uobičajenim glatkim tvrdim kućanskim površinama (testna klica: Modificirani virus Vaccinia Ankaravirus). / ²⁾ Pri temeljitom čišćenju Kärcher parnim čistačem 99,99% svih uobičajenih bakterija u kućanstvu biti će ubijeno na uobičajenim glatkim tvrdim površinama, pod uvjetom da brzina čišćenja iznosi 30 cm/s pri maksimalnoj razini pare i izravnom dodiru s površinom za čišćenje (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimalni faktor za koji se produljuje životni vijek proizvoda, na temelju internih ispitivanja s tvrdoćom vode od 20 °dH i karbonatnom tvrdoćom od 15 °dH.
Opseg isporuke
- EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Komad(a)
- Mlaznica za pod: EasyFix
Oprema
- Sigurnosni ventil
- Regulacija količine pare: na ručki (dva koraka)
- Spremnik: uklonjiv i može se ponovno napuniti kad god je potrebno
Videos
Područja primjene
- Tvrdi podovi