Savršeno pročišćavanje zraka za srednje velike prostorije, dnevne sobe i radna mjesta: pročišćivač zraka AF 30 oslobađa unutarnji zrak od alergena, zagađivača i patogena pomoću višeslojnog sustava filtera. Ostale značajke uključuju: punjenje aktivnim ugljenom, kao i zaslon koji prikazuje kvalitetu zraka alfanumeričkim oznakama u PM2,5 česticama u µg/m³ te označava kvalitetu zraka pomoću koda boje, temperature i relativne vlažnosti. Pročišćivač zraka također je izvrstan izbor zbog funkcije timera, sigurnosne brave za djecu, noćnog načina rada i ultra tihog rada, kao i učinkovitosti filtera od 99,95% za čestice od 0,3 µm i visokokvalitetnog laserskog senzora za automatski način rada. To znači da se automatski način rada i razina performansi automatski prilagođavaju razini onečišćenja zraka. Također ima vijek trajanja filtera od oko godinu dana, ovisno o onečišćenju zraka i intenzitetu korištenja.