Pročišćivač zraka AF 30
AF 30 laserskim senzorom, automatskim načinom rada, zaslonom, H13 filtracijom i s aktivnim ugljenom uklanja patogene, prašinu, alergene i mirise u prostorijama veličine od 30 do 40m².
Savršeno pročišćavanje zraka za srednje velike prostorije, dnevne sobe i radna mjesta: pročišćivač zraka AF 30 oslobađa unutarnji zrak od alergena, zagađivača i patogena pomoću višeslojnog sustava filtera. Ostale značajke uključuju: punjenje aktivnim ugljenom, kao i zaslon koji prikazuje kvalitetu zraka alfanumeričkim oznakama u PM2,5 česticama u µg/m³ te označava kvalitetu zraka pomoću koda boje, temperature i relativne vlažnosti. Pročišćivač zraka također je izvrstan izbor zbog funkcije timera, sigurnosne brave za djecu, noćnog načina rada i ultra tihog rada, kao i učinkovitosti filtera od 99,95% za čestice od 0,3 µm i visokokvalitetnog laserskog senzora za automatski način rada. To znači da se automatski način rada i razina performansi automatski prilagođavaju razini onečišćenja zraka. Također ima vijek trajanja filtera od oko godinu dana, ovisno o onečišćenju zraka i intenzitetu korištenja.
Značajke i prednosti
High Protect 13 filterNovi H13 filter za uklanjanje patogena i aerosola. Za vezanje mirisa i kemijskih para.
Dvostruki sustav ulaza zrakaZahvaljujući usisu zraka s obje strane, zajamčena je visoka brzina protoka zraka.
Zaslon u bojiPrikazuje temperaturu, vlažnost i kvalitetu zraka te status filtera i uređaja.
Tihi rad
- Motori i ventilatori koji rade bez problema i tihi zračni kanali.
Automatski način rada
- Senzor kontrolira automatski način rada i prilagođava razinu performansi kvaliteti zraka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Priključna snaga (W)
|36
|Odgovarajuća veličina prostorije (m²)
|do 60
|Brzina protoka zraka (m³/h)
|maks. 320
|Učinkovitost filtera s obzirom na veličinu čestica (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Postavke napajanja
|5
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|5,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 260 x 486
* Preporučena veličina prostorije na temelju visine stropa od 3 m i izmjene zraka tri puta na sat za rad na najvišoj razini učinka.
Oprema
- Dvostruki sustav filtera
- Prikaz zamjene filtra
- LED zaslon za kvalitetu zraka
- Prikaz temperature
- Prikaz relativne vlažnosti zraka
- Upravljanje uređajem na dodir
- Automatski način rada
- Noćni režim
- Funkcija zaključavanja
- Funkcija tajmera
Područja primjene
- Unutrašnjosti