AF 50 laserskim senzorom, automatskim načinom rada, zaslonom, H13 filtracijom i s aktivnim ugljenom uklanja patogene, prašinu, alergene i mirise u prostorijama veličine od 50 do 65 m².

Savršeno pročišćavanje zraka za veće unutarnje prostore, dnevne sobe i radna mjesta: AF 50 pročišćivač zraka čisti unutarnji zrak od alergena, zagađivača i patogena pomoću višeslojnog sustava filtera. Dodatne značajke uključuju: Punjenje s aktivnim ugljenom, kao i zaslon za alfanumerički prikaz kvalitete zraka u PM2,5 česticama u µg/m³, kvalitetu zraka putem koda u boji, temperaturu i relativnu vlažnost. Pročišćivač zraka također je izvrstan izbor zbog svoje funkcije timera, sigurnosne brave za djecu, noćnog načina rada i ultra tihog rada, kao i učinkovitosti filtra od 99,95% za čestice od 0,3 µm i visokokvalitetnog laserskog senzora za automatski način rada. To znači da se automatski način rada i razina performansi automatski prilagođavaju stupnju onečišćenja zraka. Štoviše, filtar ima vijek trajanja od oko godinu dana, ovisno o stupnju onečišćenja zraka i intenzitetu kojim se koristi.

Značajke i prednosti
High Protect 13 filter
High Protect 13 filter
Novi H13 filter za uklanjanje patogena i aerosola. Za vezanje mirisa i kemijskih para.
Dvostruki sustav ulaza zraka
Dvostruki sustav ulaza zraka
Zahvaljujući usisu zraka s obje strane, zajamčena je visoka brzina protoka zraka.
Zaslon u boji
Zaslon u boji
Prikazuje temperaturu, vlažnost i kvalitetu zraka te status filtera i uređaja.
4 rotirajuća valjka
  • Za potpunu mobilnost.
Tihi rad
  • Motori i ventilatori koji rade bez problema i tihi zračni kanali.
Automatski način rada
  • Senzor kontrolira automatski način rada i prilagođava razinu performansi kvaliteti zraka.
Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Priključna snaga (W) 50
Odgovarajuća veličina prostorije (m²) do 100
Brzina protoka zraka (m³/h) maks. 520
Učinkovitost filtera s obzirom na veličinu čestica (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Postavke napajanja 5
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 9,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 10,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 290 x 290 x 580

* Preporučena veličina prostorije na temelju visine stropa od 3 m i izmjene zraka tri puta na sat za rad na najvišoj razini učinka.

  • Dvostruki sustav filtera
  • Prikaz zamjene filtra
  • LED zaslon za kvalitetu zraka
  • Prikaz temperature
  • Prikaz relativne vlažnosti zraka
  • Upravljanje uređajem na dodir
  • Automatski način rada
  • Noćni režim
  • Funkcija zaključavanja
  • Funkcija tajmera
Pročišćivač zraka AF 50
Pročišćivač zraka AF 50
