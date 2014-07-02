Podvodna tlačna pumpa BP 4 Deep Well idealna je za korištenje alternativnih izvora vode. Prikladna je i za navodnjavanje vrta kao i - u kombinaciji s tlačnim prekidačem - za internu opskrbu kućanstva tehnološkom vodom. Zahvaljujući podzemnoj vodi iz vlastitog bunara, u kući i vrtu je moguće uštedjeti veliku količinu skupocjene pitke vode. Kućište pumpe i nastavak s navojem od plemenitog čelika vrlo su robusni. Integrirani predfiltar kao i nožice za reguliranje razmaka za vrijeme i nakon instalacije pouzdano štite ulaz vode kod pumpe od onečišćenja. Priloženo uže dužine 15 m jednostavno se postavlja na pumpu i tako omogućuje sigurno spuštanje u okno bunara. Zahvaljujući prekidaču za uklj./isklj. na kraju kabela, pumpom se rukuje praktično i sigurno. S uključenim kompletima za priključenje crijeva na pumpu je bez problema moguće priključiti crijeva 3/4" kao i 1". Uklj. integrirani povratni ventil.