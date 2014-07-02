Pumpa za duboke bunare BP 4 Deep Well
Podvč tlač. pumpa BP 4 Deep Well - idealna za korišt. podz. vode iz bunara. S robusnim kućištem od plem. čelika, nožicom za reg. razm. kao i pomoći pri instal. i zas. prekid. za uklj./isklj.
Podvodna tlačna pumpa BP 4 Deep Well idealna je za korištenje alternativnih izvora vode. Prikladna je i za navodnjavanje vrta kao i - u kombinaciji s tlačnim prekidačem - za internu opskrbu kućanstva tehnološkom vodom. Zahvaljujući podzemnoj vodi iz vlastitog bunara, u kući i vrtu je moguće uštedjeti veliku količinu skupocjene pitke vode. Kućište pumpe i nastavak s navojem od plemenitog čelika vrlo su robusni. Integrirani predfiltar kao i nožice za reguliranje razmaka za vrijeme i nakon instalacije pouzdano štite ulaz vode kod pumpe od onečišćenja. Priloženo uže dužine 15 m jednostavno se postavlja na pumpu i tako omogućuje sigurno spuštanje u okno bunara. Zahvaljujući prekidaču za uklj./isklj. na kraju kabela, pumpom se rukuje praktično i sigurno. S uključenim kompletima za priključenje crijeva na pumpu je bez problema moguće priključiti crijeva 3/4" kao i 1". Uklj. integrirani povratni ventil.
Značajke i prednosti
Kućište pumpe i nastavak s navojem od plemenitog čelikaDug životni vijek i otpornost na udarce.
Uklj. element za priključenje pumpe i povratni ventilBrzo priključenje crijeva promjera 3/4" i 1" na pumpu.
Odmična nožica kao pomoć kod instaliranjaPouzdana zaštita od nečistoće kod ispuštanja i instaliranja pumpe.
Prekidač za uklj./isklj. na kraju kabela
- Komforno i sigurno rukovanje pumpom.
Uklj. uže za pričvršćenje dužine 15 m
- Za sigurno pričvršćenje pumpe.
Integrirani predfiltar
- Štiti pumpu od onečišćenja i time produljuje njezin životni vijek i sigurnost u funkcioniranju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|700
|Dobavna količina maks. (l/h)
|< 4600
|Visina prijenosa (m)
|43
|Tlak (bar)
|maks. 4,3
|Dubina uranjanja (m)
|maks. 12
|Minimalni promjer cijevi bunara (mm)
|150
|Dobavna temperatura (°C)
|maks. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|15
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|srebrna
|Težina bez pribora (kg)
|7,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|105 x 105 x 710
Opseg isporuke
- Element za priključenje crijeva u 1″, ¾″ s obujmicom crijeva
- uklj. uže za pričvršćenje 15 m
Oprema
- Integrirani povratni ventil
- Kućište pumpe i nastavak s navojem od plemenitog čelika
- Odmična nožica kao pomoć kod instaliranja
- Integrirani predfiltar
- Mogućnost pričvršćenja užeta
- Zasebni prekidač za uklj./isklj. na kraju kabela
Područja primjene
- Navodnjavanje vrta iz bunara