Pumpa za duboke bunare BP 4 Deep Well

Podvč tlač. pumpa BP 4 Deep Well - idealna za korišt. podz. vode iz bunara. S robusnim kućištem od plem. čelika, nožicom za reg. razm. kao i pomoći pri instal. i zas. prekid. za uklj./isklj.

Podvodna tlačna pumpa BP 4 Deep Well idealna je za korištenje alternativnih izvora vode. Prikladna je i za navodnjavanje vrta kao i - u kombinaciji s tlačnim prekidačem - za internu opskrbu kućanstva tehnološkom vodom. Zahvaljujući podzemnoj vodi iz vlastitog bunara, u kući i vrtu je moguće uštedjeti veliku količinu skupocjene pitke vode. Kućište pumpe i nastavak s navojem od plemenitog čelika vrlo su robusni. Integrirani predfiltar kao i nožice za reguliranje razmaka za vrijeme i nakon instalacije pouzdano štite ulaz vode kod pumpe od onečišćenja. Priloženo uže dužine 15 m jednostavno se postavlja na pumpu i tako omogućuje sigurno spuštanje u okno bunara. Zahvaljujući prekidaču za uklj./isklj. na kraju kabela, pumpom se rukuje praktično i sigurno. S uključenim kompletima za priključenje crijeva na pumpu je bez problema moguće priključiti crijeva 3/4" kao i 1". Uklj. integrirani povratni ventil.

Značajke i prednosti
Pumpa za duboke bunare BP 4 Deep Well: Kućište pumpe i nastavak s navojem od plemenitog čelika
Kućište pumpe i nastavak s navojem od plemenitog čelika
Dug životni vijek i otpornost na udarce.
Pumpa za duboke bunare BP 4 Deep Well: Uklj. element za priključenje pumpe i povratni ventil
Uklj. element za priključenje pumpe i povratni ventil
Brzo priključenje crijeva promjera 3/4" i 1" na pumpu.
Pumpa za duboke bunare BP 4 Deep Well: Odmična nožica kao pomoć kod instaliranja
Odmična nožica kao pomoć kod instaliranja
Pouzdana zaštita od nečistoće kod ispuštanja i instaliranja pumpe.
Prekidač za uklj./isklj. na kraju kabela
  • Komforno i sigurno rukovanje pumpom.
Uklj. uže za pričvršćenje dužine 15 m
  • Za sigurno pričvršćenje pumpe.
Integrirani predfiltar
  • Štiti pumpu od onečišćenja i time produljuje njezin životni vijek i sigurnost u funkcioniranju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 700
Dobavna količina maks. (l/h) < 4600
Visina prijenosa (m) 43
Tlak (bar) maks. 4,3
Dubina uranjanja (m) maks. 12
Minimalni promjer cijevi bunara (mm) 150
Dobavna temperatura (°C) maks. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabel (m) 15
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Boja srebrna
Težina bez pribora (kg) 7,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 105 x 105 x 710

Opseg isporuke

  • Element za priključenje crijeva u 1″, ¾″ s obujmicom crijeva
  • uklj. uže za pričvršćenje 15 m

Oprema

  • Integrirani povratni ventil
  • Kućište pumpe i nastavak s navojem od plemenitog čelika
  • Odmična nožica kao pomoć kod instaliranja
  • Integrirani predfiltar
  • Mogućnost pričvršćenja užeta
  • Zasebni prekidač za uklj./isklj. na kraju kabela
Pumpa za duboke bunare BP 4 Deep Well
Pumpa za duboke bunare BP 4 Deep Well
Područja primjene
  • Navodnjavanje vrta iz bunara
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH