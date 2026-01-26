Veće količine vode njihova su posebnost: pumpa za prljavu vodu SP 16.000 Dirt s maksimalnim učinkom od 16.000 l/h pouzdano pumpa prljavu vodu s česticama prljavštine do 20 mm, npr. iz vrtnih jezerca ili poplavljenih podruma. U slučaju jake prljavštine dodatni predfilter štiti od začepljenja. Brtva s kliznim prstenom poznata iz Professional asortimana ugrađena je za dulji životni vijek. Potopna pumpa ima prekidač s plovkom za automatsko uključivanje i isključivanje. Plovak je također pričvršćen na šinu i može se okomito namjestiti za pumpanje na niskoj razini. U ručnom načinu rada može ispumpati čak do razine preostale vode od 25 mm. A spojni navoj Quick Connect omogućuje brzo i jednostavno spajanje crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".