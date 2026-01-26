Potopna pumpa za prljavu vodu SP 16.000 Dirt

Ispumpajte i prenesite prljavu vodu s kapacitetom crpljenja do 16.000 l/h: S robusnom pumpom za prljavu vodu SP 16.000 Dirt uklj. plutajući prekidač podesiv po visini za veću fleksibilnost.

Veće količine vode njihova su posebnost: pumpa za prljavu vodu SP 16.000 Dirt s maksimalnim učinkom od 16.000 l/h pouzdano pumpa prljavu vodu s česticama prljavštine do 20 mm, npr. iz vrtnih jezerca ili poplavljenih podruma. U slučaju jake prljavštine dodatni predfilter štiti od začepljenja. Brtva s kliznim prstenom poznata iz Professional asortimana ugrađena je za dulji životni vijek. Potopna pumpa ima prekidač s plovkom za automatsko uključivanje i isključivanje. Plovak je također pričvršćen na šinu i može se okomito namjestiti za pumpanje na niskoj razini. U ručnom načinu rada može ispumpati čak do razine preostale vode od 25 mm. A spojni navoj Quick Connect omogućuje brzo i jednostavno spajanje crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".

Značajke i prednosti
Keramička brtva s kliznim prstenom
Keramička brtva s kliznim prstenom
Za posebno dug životni vijek.
Prekidač s plovkom namjestiv po visini
Prekidač s plovkom namjestiv po visini
Povećava fleksibilnost kod namještanja točke uključenja i isključenja pumpi te štiti od rada na suho.
Quick Connect
Quick Connect
Priključni navoj za brzo i jednostavno spajanje crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" ili G1 priključka.
Konstruirano za prljavu vodu
  • Pouzdano pumpanje vode s česticama nečistoće veličine do 20 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača s plovkom
  • Za prebacivanje na trajni način rada.
Komforna ručka
  • Može se komforno držati te se dodatno može koristiti kao držač za uže.
Robusni predfiltar kao pribor, lako se montira
  • Štiti pumpu od prevelikog onečišćenja te time sprječava začepljenje rotora pumpe.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 550
Dobavna količina maks. (l/h) < 16000
Dobavna temperatura (°C) maks. 35
Visina prijenosa (m) 8
Tlak (bar) maks. 0,8
Veličina zrna (mm) maks. 20
Dubina uranjanja (m) maks. 7
Min. preostala voda, ručno (mm) 25
Visina preostale vode (mm) 25
Priključni navoj G1 1/2
Priključni navoj na tlačnoj strani G1 1/2 unutarnji navoj
Priključni kabel (m) 10
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 4,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 229 x 238 x 303

Opseg isporuke

  • Element za priključenje crijeva: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Oprema

  • Komforna ručka
  • Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva
  • Prebacivanje manualni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
  • Prekidač s plovkom namjestiv po visini - za više fleksibilnosti
  • U automatskom radu (auto) crpka se automatski uključuje s razinom vode
  • U manualnom radu crpka stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
  • Keramička brtva s kliznim prstenom
Videos
Područja primjene
  • Za pumpanje vode iz vrtnih jezeraca
  • Za primjenu kod poplava
Pribor
