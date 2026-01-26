Potopna pumpa za prljavu vodu s ravnim usisom SP 16.000 Dual
Pumpa do 16.000 l/h čiste i prljave vode: robusna dvostruka potopna pumpa SP 16.000 s funkcijom 2-u-1 za prljavu vodu, ravnim usisnim otvorom od 1 mm i prekidačem plovka podesivim po visini.
Zahvaljujući funkciji 2-u-1, robusna potopna pumpa SP 16,000 Dual može se koristiti i za čistu i za prljavu vodu i pouzdano ispumpava prljavu vodu koja sadrži čestice prljavštine promjera do 20 mm. Štoviše, varijabilna filtarska košara može se vrlo brzo prebaciti s postavke za prljavu vodu na ravno usisavanje za rezultate sušenja brisanjem do 1 mm. S maksimalnim kapacitetom od 16.000 l/h, SP 16.000 Dual je savršen za ispumpavanje vode iz poplavljenih podruma, vrtnih jezerca i bazena. Brtvljenje kliznim prstenom – isprobano i testirano rješenje iz našeg asortimana Professional – osigurava da crpka ima posebno dug životni vijek. Može se automatski uključiti i isključiti pomoću prekidača s plovkom. Plovak je također pričvršćen na šinu i može se okomito namjestiti za pumpanje na niskoj razini. Crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" mogu se brzo i jednostavno spojiti putem spojnih navoja Quick Connect.
Značajke i prednosti
Keramička brtva s kliznim prstenomZa posebno dug životni vijek.
Funkcija 2 u 1Za prljavu vodu i usisavanje površine do razine od 1 mm. Jednostavnim prebacivanjem košare s filtrom odabire se željeni mod.
Prekidač s plovkom namjestiv po visiniPovećava fleksibilnost kod namještanja točke uključenja i isključenja pumpi te štiti od rada na suho.
Quick Connect
- Priključni navoj za brzo i jednostavno spajanje crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" ili G1 priključka.
Konstruirano za prljavu vodu
- Pouzdano pumpanje vode s česticama nečistoće veličine do 20 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača s plovkom
- Za prebacivanje na trajni način rada.
Komforna ručka
- Može se komforno držati te se dodatno može koristiti kao držač za uže.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|550
|Dobavna količina maks. (l/h)
|< 16000
|Dobavna temperatura (°C)
|maks. 35
|Visina prijenosa (m)
|9
|Tlak (bar)
|maks. 0,9
|Veličina zrna (mm)
|maks. 20
|Dubina uranjanja (m)
|maks. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|1
|Visina preostale vode (mm)
|1
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na tlačnoj strani
|G1 1/2 unutarnji navoj
|Priključni kabel (m)
|10
|Napon (V)
|230 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|237 x 241 x 279
Opseg isporuke
- Element za priključenje crijeva: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Oprema
- Komforna ručka
- Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva
- Prebacivanje manualni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Funkcija 2 u 1
- Prekidač s plovkom namjestiv po visini - za više fleksibilnosti
- Keramička brtva s kliznim prstenom
- U automatskom radu (auto) crpka se automatski uključuje s razinom vode
- U manualnom radu crpka stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
Videos
Područja primjene
- Za pumpanje vode iz vrtnih jezeraca
- Za primjenu kod poplava
- Za štete od vode u kući i u podrumu (propuštanje perilice za rublje/prodiranje podzemne vode)
- Za ispumpavanje vode iz bazena