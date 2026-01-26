Potopna pumpa za prljavu vodu s ravnim usisom SP 16.000 Dual

Pumpa do 16.000 l/h čiste i prljave vode: robusna dvostruka potopna pumpa SP 16.000 s funkcijom 2-u-1 za prljavu vodu, ravnim usisnim otvorom od 1 mm i prekidačem plovka podesivim po visini.

Zahvaljujući funkciji 2-u-1, robusna potopna pumpa SP 16,000 Dual može se koristiti i za čistu i za prljavu vodu i pouzdano ispumpava prljavu vodu koja sadrži čestice prljavštine promjera do 20 mm. Štoviše, varijabilna filtarska košara može se vrlo brzo prebaciti s postavke za prljavu vodu na ravno usisavanje za rezultate sušenja brisanjem do 1 mm. S maksimalnim kapacitetom od 16.000 l/h, SP 16.000 Dual je savršen za ispumpavanje vode iz poplavljenih podruma, vrtnih jezerca i bazena. Brtvljenje kliznim prstenom – isprobano i testirano rješenje iz našeg asortimana Professional – osigurava da crpka ima posebno dug životni vijek. Može se automatski uključiti i isključiti pomoću prekidača s plovkom. Plovak je također pričvršćen na šinu i može se okomito namjestiti za pumpanje na niskoj razini. Crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" mogu se brzo i jednostavno spojiti putem spojnih navoja Quick Connect.

Značajke i prednosti
Potopna pumpa za prljavu vodu s ravnim usisom SP 16.000 Dual: Keramička brtva s kliznim prstenom
Keramička brtva s kliznim prstenom
Za posebno dug životni vijek.
Potopna pumpa za prljavu vodu s ravnim usisom SP 16.000 Dual: Funkcija 2 u 1
Funkcija 2 u 1
Za prljavu vodu i usisavanje površine do razine od 1 mm. Jednostavnim prebacivanjem košare s filtrom odabire se željeni mod.
Potopna pumpa za prljavu vodu s ravnim usisom SP 16.000 Dual: Prekidač s plovkom namjestiv po visini
Prekidač s plovkom namjestiv po visini
Povećava fleksibilnost kod namještanja točke uključenja i isključenja pumpi te štiti od rada na suho.
Quick Connect
  • Priključni navoj za brzo i jednostavno spajanje crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" ili G1 priključka.
Konstruirano za prljavu vodu
  • Pouzdano pumpanje vode s česticama nečistoće veličine do 20 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača s plovkom
  • Za prebacivanje na trajni način rada.
Komforna ručka
  • Može se komforno držati te se dodatno može koristiti kao držač za uže.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 550
Dobavna količina maks. (l/h) < 16000
Dobavna temperatura (°C) maks. 35
Visina prijenosa (m) 9
Tlak (bar) maks. 0,9
Veličina zrna (mm) maks. 20
Dubina uranjanja (m) maks. 7
Min. preostala voda, ručno (mm) 1
Visina preostale vode (mm) 1
Priključni navoj G1 1/2
Priključni navoj na tlačnoj strani G1 1/2 unutarnji navoj
Priključni kabel (m) 10
Napon (V) 230 / 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 5
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 237 x 241 x 279

Opseg isporuke

  • Element za priključenje crijeva: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Oprema

  • Komforna ručka
  • Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva
  • Prebacivanje manualni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
  • Funkcija 2 u 1
  • Prekidač s plovkom namjestiv po visini - za više fleksibilnosti
  • Keramička brtva s kliznim prstenom
  • U automatskom radu (auto) crpka se automatski uključuje s razinom vode
  • U manualnom radu crpka stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
Područja primjene
  • Za pumpanje vode iz vrtnih jezeraca
  • Za primjenu kod poplava
  • Za štete od vode u kući i u podrumu (propuštanje perilice za rublje/prodiranje podzemne vode)
  • Za ispumpavanje vode iz bazena
