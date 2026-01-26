Zahvaljujući funkciji 2-u-1, robusna potopna pumpa SP 16,000 Dual može se koristiti i za čistu i za prljavu vodu i pouzdano ispumpava prljavu vodu koja sadrži čestice prljavštine promjera do 20 mm. Štoviše, varijabilna filtarska košara može se vrlo brzo prebaciti s postavke za prljavu vodu na ravno usisavanje za rezultate sušenja brisanjem do 1 mm. S maksimalnim kapacitetom od 16.000 l/h, SP 16.000 Dual je savršen za ispumpavanje vode iz poplavljenih podruma, vrtnih jezerca i bazena. Brtvljenje kliznim prstenom – isprobano i testirano rješenje iz našeg asortimana Professional – osigurava da crpka ima posebno dug životni vijek. Može se automatski uključiti i isključiti pomoću prekidača s plovkom. Plovak je također pričvršćen na šinu i može se okomito namjestiti za pumpanje na niskoj razini. Crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" mogu se brzo i jednostavno spojiti putem spojnih navoja Quick Connect.