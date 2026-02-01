Robot za čišćenje prozora RCW 4 Extra+ zamjenjuje ručno čišćenje velikih i teško dostupnih prozora te osigurava jasan pogled. Zahvaljujući snažnoj vakuumskoj tehnologiji, jamči sigurno prianjanje na svim glatkim površinama, uključujući ogledala i tuš kabine. Čak se i staklene površine bez okvira brzo i pouzdano čiste zahvaljujući sustavnoj navigaciji s četiri senzora za detekciju okvira, predmeta i rubova. Za najbolje rezultate, krpa za brisanje od mikrovlakana kontinuirano se i precizno navlaži otopinom za čišćenje pomoću šest mlaznica za raspršivanje koje se pokreću pumpom. Izravno vlaženje sprječava stvaranje kapljica i zanošenje vjetrom. Četiri automatska načina čišćenja i jedan ručni način rada mogu se odabrati ovisno o stupnju onečišćenja i praktično kontrolirati daljinskim upravljačem. LED signali i glasovni izlaz pružaju precizne informacije o statusu uređaja, na primjer kada je spremnik deterdženta prazan. Sredstvo za čišćenje prozora RM 503, koje dolazi u pakiranju, pouzdano uklanja prljavštinu, suši bez ostavljanja tragova i omogućuje brže otjecanje kiše za dugotrajnu čistoću. Čak i u slučaju nestanka struje, RCW 4 Extra+ ostaje pričvršćen za staklo zahvaljujući svojojbateriji za slučaj nužde i sigurnosnom kabelu.