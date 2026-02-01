Robot za čišćenje prozora RCW 4 Extra+

Robot za čišćenje prozora RCW 4 Extra+ bez napora čisti velike, teško dostupne i prozore bez okvira te osigurava čistoću bez tragova zahvaljujući kontinuiranom vlaženju krpe.

Robot za čišćenje prozora RCW 4 Extra+ zamjenjuje ručno čišćenje velikih i teško dostupnih prozora te osigurava jasan pogled. Zahvaljujući snažnoj vakuumskoj tehnologiji, jamči sigurno prianjanje na svim glatkim površinama, uključujući ogledala i tuš kabine. Čak se i staklene površine bez okvira brzo i pouzdano čiste zahvaljujući sustavnoj navigaciji s četiri senzora za detekciju okvira, predmeta i rubova. Za najbolje rezultate, krpa za brisanje od mikrovlakana kontinuirano se i precizno navlaži otopinom za čišćenje pomoću šest mlaznica za raspršivanje koje se pokreću pumpom. Izravno vlaženje sprječava stvaranje kapljica i zanošenje vjetrom. Četiri automatska načina čišćenja i jedan ručni način rada mogu se odabrati ovisno o stupnju onečišćenja i praktično kontrolirati daljinskim upravljačem. LED signali i glasovni izlaz pružaju precizne informacije o statusu uređaja, na primjer kada je spremnik deterdženta prazan. Sredstvo za čišćenje prozora RM 503, koje dolazi u pakiranju, pouzdano uklanja prljavštinu, suši bez ostavljanja tragova i omogućuje brže otjecanje kiše za dugotrajnu čistoću. Čak i u slučaju nestanka struje, RCW 4 Extra+ ostaje pričvršćen za staklo zahvaljujući svojojbateriji za slučaj nužde i sigurnosnom kabelu.

Značajke i prednosti
Robot za čišćenje prozora RCW 4 Extra+: Sustavna navigacija
Sustavna navigacija
Robot za čišćenje prozora RCW 4 Extra+: Automatska primjena deterdženta
Automatska primjena deterdženta
Robot za čišćenje prozora RCW 4 Extra+: Senzori za detekciju prozora bez okvira i staklenih površina
Senzori za detekciju prozora bez okvira i staklenih površina
Visoki sigurnosni standard
Pametni daljinski upravljač za jednostavno upravljanje i nadzor
Intuitivno korisničko sučelje
Krpa za brisanje od mikrovlakana
Specifikacije

Tehnički podaci

Volumen spremnika deterdženta (ml) 150
Snaga čišćenja (m²/min) 0,4
Snaga usisavanja (Pa) 3000
Maksimalna usisna snaga (Pa) 5000
Dužina kabela (m) 5
Razina snage zvuka (dB(A)) < 77
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 62
Veličina prozora (Š x V) (cm) 40 x 40
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 1,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 264 x 256 x 72

Opseg isporuke

  • Daljinski upravljač kao
  • Boca za punjenje
  • Krpa za brisanje: 6 Komad(a)
  • Deterdženti: RM 503 Usisavač za prozore, 125 ml

Oprema

  • Brzi način čišćenja
  • Intenzivni način čišćenja
  • Način čišćenja mjesta
  • Način završne obrade
  • Ručni način čišćenja
  • Senzori za staklene površine bez okvira
  • Glasovni izlaz
  • Komforna ručka
  • Pričvršćivanje čičkom za krpu brisača
  • Sigurnosno uže
Videos
Područja primjene
  • Prozori i staklene površine
  • Velike, teško pristupačne staklene površine
  • Staklene površine bez okvira
  • Ogledala
  • Glatke površine
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH