Robot za čišćenje prozora RCW 4 Extra+
Robot za čišćenje prozora RCW 4 Extra+ bez napora čisti velike, teško dostupne i prozore bez okvira te osigurava čistoću bez tragova zahvaljujući kontinuiranom vlaženju krpe.
Robot za čišćenje prozora RCW 4 Extra+ zamjenjuje ručno čišćenje velikih i teško dostupnih prozora te osigurava jasan pogled. Zahvaljujući snažnoj vakuumskoj tehnologiji, jamči sigurno prianjanje na svim glatkim površinama, uključujući ogledala i tuš kabine. Čak se i staklene površine bez okvira brzo i pouzdano čiste zahvaljujući sustavnoj navigaciji s četiri senzora za detekciju okvira, predmeta i rubova. Za najbolje rezultate, krpa za brisanje od mikrovlakana kontinuirano se i precizno navlaži otopinom za čišćenje pomoću šest mlaznica za raspršivanje koje se pokreću pumpom. Izravno vlaženje sprječava stvaranje kapljica i zanošenje vjetrom. Četiri automatska načina čišćenja i jedan ručni način rada mogu se odabrati ovisno o stupnju onečišćenja i praktično kontrolirati daljinskim upravljačem. LED signali i glasovni izlaz pružaju precizne informacije o statusu uređaja, na primjer kada je spremnik deterdženta prazan. Sredstvo za čišćenje prozora RM 503, koje dolazi u pakiranju, pouzdano uklanja prljavštinu, suši bez ostavljanja tragova i omogućuje brže otjecanje kiše za dugotrajnu čistoću. Čak i u slučaju nestanka struje, RCW 4 Extra+ ostaje pričvršćen za staklo zahvaljujući svojojbateriji za slučaj nužde i sigurnosnom kabelu.
Značajke i prednosti
Sustavna navigacija
Automatska primjena deterdženta
Senzori za detekciju prozora bez okvira i staklenih površina
Visoki sigurnosni standard
Pametni daljinski upravljač za jednostavno upravljanje i nadzor
Intuitivno korisničko sučelje
Krpa za brisanje od mikrovlakana
Specifikacije
Tehnički podaci
|Volumen spremnika deterdženta (ml)
|150
|Snaga čišćenja (m²/min)
|0,4
|Snaga usisavanja (Pa)
|3000
|Maksimalna usisna snaga (Pa)
|5000
|Dužina kabela (m)
|5
|Razina snage zvuka (dB(A))
|< 77
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|62
|Veličina prozora (Š x V) (cm)
|40 x 40
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|1,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|264 x 256 x 72
Opseg isporuke
- Daljinski upravljač kao
- Boca za punjenje
- Krpa za brisanje: 6 Komad(a)
- Deterdženti: RM 503 Usisavač za prozore, 125 ml
Oprema
- Brzi način čišćenja
- Intenzivni način čišćenja
- Način čišćenja mjesta
- Način završne obrade
- Ručni način čišćenja
- Senzori za staklene površine bez okvira
- Glasovni izlaz
- Komforna ručka
- Pričvršćivanje čičkom za krpu brisača
- Sigurnosno uže
Videos
Područja primjene
- Prozori i staklene površine
- Velike, teško pristupačne staklene površine
- Staklene površine bez okvira
- Ogledala
- Glatke površine