Robotski usisavač s funkcijom brisanja RVC 3 Comfort Extra

Značajke i prednosti
Robotski usisavač s funkcijom brisanja RVC 3 Comfort Extra: Velika snaga usisavanja
Velika snaga usisavanja
S velikom usisnom snagom od 15 000 Pa, većina vrsta prljavštine - čak i papar, kikiriki i žitarice - može se učinkovito ukloniti. Za svaki zadatak čišćenja dostupni su četiri različita načina usisavanja. Kombinirano čišćenje glavne i bočnih četki osigurava posebno učinkovito čišćenje poda u cijeloj kući.
Robotski usisavač s funkcijom brisanja RVC 3 Comfort Extra: Glavna i bočna četka bez dlačica
Glavna i bočna četka bez dlačica
RVC 3 Comfort ima posebnu strukturu držača četki koja sprječava zapetljavanje kose u četkama. To smanjuje napore održavanja za korisnika. Posebno oblikovana bočna četka sprječava zapetljavanje kose. Posebna struktura zubaca češlja učinkovito sprječava zapetljavanje kose u glavnoj četki.
Robotski usisavač s funkcijom brisanja RVC 3 Comfort Extra: Automatsko pražnjenje prašine
Automatsko pražnjenje prašine
Automatsko pražnjenje spremnika za prašinu značajno produžuje vrijeme autonomnog čišćenja RVC 3 Comfort. Spremnik za prašinu robota Comfort ne treba ručno prazniti, čime se izbjegava kontakt s prašinom i prljavštinom. Redovito pražnjenje spremnika za prašinu osigurava da usisna snaga RVC 3 Comfort ostane konstantno visoka.
Precizna navigacija
  • S brzom i robusnom LiDAR navigacijom, robot precizno skenira i mapira prostorije, osiguravajući najbolju orijentaciju za pouzdano čišćenje čak i u mraku.
Mokro brisanje
  • Za još bolje rezultate čišćenja, RVC 3 Comfort može čistiti i mokre površine. Po potrebi upotrijebite jedinicu za brisanje s krpom od mikrovlakana, napunite spremnik za svježu vodu i spremni ste za upotrebu.
  • Robot se može koristiti samo za kemijsko čišćenje, samo za mokro čišćenje ili obje opcije zajedno u kombiniranom načinu čišćenja.
  • Spremnik za čišćenje 2 u 1 s posudom za prašinu od 240 ml i spremnikom za vodu od 280 ml jednostavan je za korištenje i brzo se mijenja.
Senzor pada
  • Senzori pada pouzdano sprječavaju pad RVC 3 Comfort niz stepenice ili pri padovima, na primjer.
  • Senzori skeniraju pod. Ako se otkrije veliki pad, kontroler prima signal koji pokreće robota da se okrene.
Praktično upravljanje putem aplikacije pomoću WLAN-ja
  • Aplikacija se može koristiti za prilagodbu mnogih postavki kako bi odgovarale individualnim preferencijama.
  • Pomoću aplikacije možete konfigurirati robota za čišćenje RVC 3 Comfort 5 i upravljati njime s bilo koje lokacije. Čak i ako niste kod kuće.
  • Informacije o trenutnom statusu uređaja i prikaz trenutnog napretka čišćenja dostupni su putem aplikacije.
Zaštita podataka i ažuriranja
  • Kao proizvođač sa sjedištem u Njemačkoj, Kärcher pridaje veliku važnost zaštiti podataka i posvećuje izuzetnu pažnju kako bi osigurao ispunjavanje svih primjenjivih zakonskih zahtjeva u tom pogledu.
  • Cijeli prijenos podataka između aplikacije na vašem pametnom telefonu i vašeg robotskog usisavača i mopa odvija se putem oblaka na poslužitelje koji se nalaze isključivo u Njemačkoj.
  • Redovita ažuriranja poboljšavaju i produljuju rad robotskog usisavača i aplikacije. To također znači da se sigurnost sustava stalno ažurira kako bi odgovarala trenutnim specifikacijama.
Precizno mapiranje sa svestranim opcijama prilagodbe
  • Aplikacija može pohraniti više karata, npr. za više katova.
  • Moguće je definirati zone u koje ne želite da robot ide i čisti (npr. grebalica za mačke, igrališta u dječjim sobama ili prepreke koje robot ne može zaobići).
  • Definiranje odabranih područja koja treba očistiti više puta, očistiti pomoću intenzivnog načina čišćenja ili obrisati s više vode.
Podešavanje parametara čišćenja
  • Definiranje različitih parametara čišćenja u aplikaciji za pojedina područja prostorija (npr. usisna snaga ili količina vode, broj čišćenja po površini).
  • Putem aplikacije možete zakazati vrijeme čišćenja i izraditi planove čišćenja.
  • RVC 3 Comfort samostalno pokreće putovanja čišćenja na temelju zakazanih datuma/vremena.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Vrijeme punjenja baterije (min) 230
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije (Ah) 2,6
Trajanje čišćenja po punjenju (min) 130
Površinski učinak (ovisno o načinu čišćenja) (m²/h) 45
2-u-1 posuda za otpad (ml) 240
2-u-1 spremnik svježe vode (ml) 280
Snaga usisavanja (Pa) maks. 15000
Razina snage zvuka (dB(A)) < 67
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bijela
Težina robotskog usisavača (uključujući jedinicu za brisanje i krpu za brisanje) (kg) 2,8
Težina stanice za punjenje (kg) 1,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 7
Visina robotskog usisavača (mm) 97
Dimenzije stanice za punjenje (d x š x v) (mm) 212 x 167 x 260

Opseg isporuke

  • Četka za čišćenje
  • Bočna četka: 1 x
  • Filter: 1 x
  • Jedinica za brisanje
  • Krpa za brisanje: 1 x
  • 2-u-1 spremnik za otpad uključujući spremnik za svježu vodu
  • Količina filtracijskih vreća: 4 Komad(a)

Oprema

  • autonomno čišćenje
  • Senzori pada
  • Stanica za punjenje i usisavanje
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • rad pomoću aplikacije
  • Povezivanje putem WLAN-a
  • Povezivanje putem Bluetootha
  • pametne usluge/značajke u aplikaciji
  • Glasovni izlaz
  • Laserski navigacijski sustav (LiDAR)
  • Funkcija tajmera: moguće više tajmera
  • Vrste čišćenja: Suho čišćenje/ Mokro čišćenje/ Kombinirano čišćenje (mokro i suho)
Robotski usisavač s funkcijom brisanja RVC 3 Comfort Extra
Robotski usisavač s funkcijom brisanja RVC 3 Comfort Extra
Robotski usisavač s funkcijom brisanja RVC 3 Comfort Extra
Robotski usisavač s funkcijom brisanja RVC 3 Comfort Extra
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Niski tepisi
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH