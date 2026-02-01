Robotski usisavač s funkcijom brisanja RVC 3 Comfort Extra
Značajke i prednosti
Velika snaga usisavanjaS velikom usisnom snagom od 15 000 Pa, većina vrsta prljavštine - čak i papar, kikiriki i žitarice - može se učinkovito ukloniti. Za svaki zadatak čišćenja dostupni su četiri različita načina usisavanja. Kombinirano čišćenje glavne i bočnih četki osigurava posebno učinkovito čišćenje poda u cijeloj kući.
Glavna i bočna četka bez dlačicaRVC 3 Comfort ima posebnu strukturu držača četki koja sprječava zapetljavanje kose u četkama. To smanjuje napore održavanja za korisnika. Posebno oblikovana bočna četka sprječava zapetljavanje kose. Posebna struktura zubaca češlja učinkovito sprječava zapetljavanje kose u glavnoj četki.
Automatsko pražnjenje prašineAutomatsko pražnjenje spremnika za prašinu značajno produžuje vrijeme autonomnog čišćenja RVC 3 Comfort. Spremnik za prašinu robota Comfort ne treba ručno prazniti, čime se izbjegava kontakt s prašinom i prljavštinom. Redovito pražnjenje spremnika za prašinu osigurava da usisna snaga RVC 3 Comfort ostane konstantno visoka.
Precizna navigacija
- S brzom i robusnom LiDAR navigacijom, robot precizno skenira i mapira prostorije, osiguravajući najbolju orijentaciju za pouzdano čišćenje čak i u mraku.
Mokro brisanje
- Za još bolje rezultate čišćenja, RVC 3 Comfort može čistiti i mokre površine. Po potrebi upotrijebite jedinicu za brisanje s krpom od mikrovlakana, napunite spremnik za svježu vodu i spremni ste za upotrebu.
- Robot se može koristiti samo za kemijsko čišćenje, samo za mokro čišćenje ili obje opcije zajedno u kombiniranom načinu čišćenja.
- Spremnik za čišćenje 2 u 1 s posudom za prašinu od 240 ml i spremnikom za vodu od 280 ml jednostavan je za korištenje i brzo se mijenja.
Senzor pada
- Senzori pada pouzdano sprječavaju pad RVC 3 Comfort niz stepenice ili pri padovima, na primjer.
- Senzori skeniraju pod. Ako se otkrije veliki pad, kontroler prima signal koji pokreće robota da se okrene.
Praktično upravljanje putem aplikacije pomoću WLAN-ja
- Aplikacija se može koristiti za prilagodbu mnogih postavki kako bi odgovarale individualnim preferencijama.
- Pomoću aplikacije možete konfigurirati robota za čišćenje RVC 3 Comfort 5 i upravljati njime s bilo koje lokacije. Čak i ako niste kod kuće.
- Informacije o trenutnom statusu uređaja i prikaz trenutnog napretka čišćenja dostupni su putem aplikacije.
Zaštita podataka i ažuriranja
- Kao proizvođač sa sjedištem u Njemačkoj, Kärcher pridaje veliku važnost zaštiti podataka i posvećuje izuzetnu pažnju kako bi osigurao ispunjavanje svih primjenjivih zakonskih zahtjeva u tom pogledu.
- Cijeli prijenos podataka između aplikacije na vašem pametnom telefonu i vašeg robotskog usisavača i mopa odvija se putem oblaka na poslužitelje koji se nalaze isključivo u Njemačkoj.
- Redovita ažuriranja poboljšavaju i produljuju rad robotskog usisavača i aplikacije. To također znači da se sigurnost sustava stalno ažurira kako bi odgovarala trenutnim specifikacijama.
Precizno mapiranje sa svestranim opcijama prilagodbe
- Aplikacija može pohraniti više karata, npr. za više katova.
- Moguće je definirati zone u koje ne želite da robot ide i čisti (npr. grebalica za mačke, igrališta u dječjim sobama ili prepreke koje robot ne može zaobići).
- Definiranje odabranih područja koja treba očistiti više puta, očistiti pomoću intenzivnog načina čišćenja ili obrisati s više vode.
Podešavanje parametara čišćenja
- Definiranje različitih parametara čišćenja u aplikaciji za pojedina područja prostorija (npr. usisna snaga ili količina vode, broj čišćenja po površini).
- Putem aplikacije možete zakazati vrijeme čišćenja i izraditi planove čišćenja.
- RVC 3 Comfort samostalno pokreće putovanja čišćenja na temelju zakazanih datuma/vremena.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Vrijeme punjenja baterije (min)
|230
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Kapacitet baterije (Ah)
|2,6
|Trajanje čišćenja po punjenju (min)
|130
|Površinski učinak (ovisno o načinu čišćenja) (m²/h)
|45
|2-u-1 posuda za otpad (ml)
|240
|2-u-1 spremnik svježe vode (ml)
|280
|Snaga usisavanja (Pa)
|maks. 15000
|Razina snage zvuka (dB(A))
|< 67
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina robotskog usisavača (uključujući jedinicu za brisanje i krpu za brisanje) (kg)
|2,8
|Težina stanice za punjenje (kg)
|1,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7
|Visina robotskog usisavača (mm)
|97
|Dimenzije stanice za punjenje (d x š x v) (mm)
|212 x 167 x 260
Opseg isporuke
- Četka za čišćenje
- Bočna četka: 1 x
- Filter: 1 x
- Jedinica za brisanje
- Krpa za brisanje: 1 x
- 2-u-1 spremnik za otpad uključujući spremnik za svježu vodu
- Količina filtracijskih vreća: 4 Komad(a)
Oprema
- autonomno čišćenje
- Senzori pada
- Stanica za punjenje i usisavanje
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- rad pomoću aplikacije
- Povezivanje putem WLAN-a
- Povezivanje putem Bluetootha
- pametne usluge/značajke u aplikaciji
- Glasovni izlaz
- Laserski navigacijski sustav (LiDAR)
- Funkcija tajmera: moguće više tajmera
- Vrste čišćenja: Suho čišćenje/ Mokro čišćenje/ Kombinirano čišćenje (mokro i suho)
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Niski tepisi