Velika snaga usisavanja S velikom usisnom snagom od 15 000 Pa, većina vrsta prljavštine - čak i papar, kikiriki i žitarice - može se učinkovito ukloniti. Za svaki zadatak čišćenja dostupni su četiri različita načina usisavanja. Kombinirano čišćenje glavne i bočnih četki osigurava posebno učinkovito čišćenje poda u cijeloj kući.

Glavna i bočna četka bez dlačica RVC 3 Comfort ima posebnu strukturu držača četki koja sprječava zapetljavanje kose u četkama. To smanjuje napore održavanja za korisnika. Posebno oblikovana bočna četka sprječava zapetljavanje kose. Posebna struktura zubaca češlja učinkovito sprječava zapetljavanje kose u glavnoj četki.