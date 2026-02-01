Inteligentni robotski usisavač RVC 3 brine se za čišćenje podova, sustavno i samostalno čisteći tvrde podove i tepihe s niskim vlaknima. Suha prljavština se pouzdano transportira u integrirani spremnik za prašinu pomoću glavne i bočnih četki te usisne komponente. Po potrebi, RVC 3 ne čisti samo na suho, već može pokupiti i laganu prljavštinu kada je vlažna, čime se učinkovitije veže prašina. Kada se kapacitet baterije smanji, RVC 3 se redovito puni i uvijek se vraća na stanicu za punjenje nakon završetka rada. Aplikacija šalje RVC 3 na istraživanje i automatski stvara kartu prostorija skeniranjem okoline (LiDAR). Za svaku prostoriju mogu se postaviti pojedinačni parametri čišćenja, na primjer, koje prostorije treba čistiti suho ili mokro ili nikako. Dodatni senzori sprječavaju pad uređaja niz stepenice, na primjer. RVC 3 se može praktično pokrenuti putem aplikacije, korištenjem unaprijed postavljenog individualnog rasporeda ili pritiskom na gumb na uređaju. Ako robotu za čišćenje treba pomoć, često će vam to reći glasovnim izlazom.