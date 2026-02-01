Robotski usisavač s funkcijom brisanja RVC 3 *EU
Inteligentni RVC 3 s preciznom LiDAR navigacijom i praktičnim upravljanjem putem aplikacije sustavno i potpuno autonomno čisti tepihe s niskim vlaknima i tvrde podove, čak i mokro ako je potrebno.
Inteligentni robotski usisavač RVC 3 brine se za čišćenje podova, sustavno i samostalno čisteći tvrde podove i tepihe s niskim vlaknima. Suha prljavština se pouzdano transportira u integrirani spremnik za prašinu pomoću glavne i bočnih četki te usisne komponente. Po potrebi, RVC 3 ne čisti samo na suho, već može pokupiti i laganu prljavštinu kada je vlažna, čime se učinkovitije veže prašina. Kada se kapacitet baterije smanji, RVC 3 se redovito puni i uvijek se vraća na stanicu za punjenje nakon završetka rada. Aplikacija šalje RVC 3 na istraživanje i automatski stvara kartu prostorija skeniranjem okoline (LiDAR). Za svaku prostoriju mogu se postaviti pojedinačni parametri čišćenja, na primjer, koje prostorije treba čistiti suho ili mokro ili nikako. Dodatni senzori sprječavaju pad uređaja niz stepenice, na primjer. RVC 3 se može praktično pokrenuti putem aplikacije, korištenjem unaprijed postavljenog individualnog rasporeda ili pritiskom na gumb na uređaju. Ako robotu za čišćenje treba pomoć, često će vam to reći glasovnim izlazom.
Značajke i prednosti
Velika snaga usisavanjaS velikom usisnom snagom od 15 000 Pa, većina vrsta prljavštine - čak i papar, kikiriki i žitarice - može se učinkovito ukloniti. Za svaki zadatak čišćenja dostupni su četiri različita načina usisavanja. Kombinirano čišćenje glavne i bočnih četki osigurava posebno učinkovito čišćenje poda u cijeloj kući.
Glavna i bočna četka bez dlačicaRVC 3 Comfort ima posebnu strukturu držača četki koja sprječava zapetljavanje kose u četkama. To smanjuje količinu održavanja koju korisnik zahtijeva. Posebno oblikovana bočna četka sprječava zapetljavanje kose. Posebna struktura zubaca češlja učinkovito sprječava zapetljavanje kose u glavnoj četki.
Precizna navigacijaS brzom i robusnom LiDAR navigacijom, robot precizno skenira i mapira prostorije, osiguravajući najbolju orijentaciju za pouzdano čišćenje čak i u mraku.
Mokro brisanje
- Za još bolje rezultate čišćenja, RVC 3 Comfort može čistiti i mokre površine. Po potrebi upotrijebite jedinicu za brisanje s krpom od mikrovlakana, napunite spremnik za svježu vodu i spremni ste za upotrebu.
- Robot se može koristiti samo za kemijsko čišćenje, samo za mokro čišćenje ili obje opcije zajedno u kombiniranom načinu čišćenja.
- Spremnik za čišćenje 2 u 1 s posudom za prašinu od 240 ml i spremnikom za vodu od 280 ml jednostavan je za korištenje i brzo se mijenja.
Senzor pada
- Senzori pada pouzdano sprječavaju pad RVC 3 niz stepenice ili padove, na primjer.
- Senzori skeniraju pod. Ako se otkrije veliki pad, kontroler prima signal koji pokreće robota da se okrene.
Praktično upravljanje putem aplikacije pomoću WLAN-ja
- Aplikacija se može koristiti za prilagodbu mnogih postavki kako bi odgovarale individualnim preferencijama.
- Pomoću aplikacije možete konfigurirati robota za čišćenje RVC 3 i upravljati njime s bilo koje lokacije. Čak i ako niste kod kuće.
- Informacije o trenutnom statusu uređaja i prikaz trenutnog napretka čišćenja dostupni su putem aplikacije.
Zaštita podataka i ažuriranja
- Kao proizvođač sa sjedištem u Njemačkoj, Kärcher pridaje veliku važnost zaštiti podataka i posvećuje izuzetnu pažnju kako bi osigurao ispunjavanje svih primjenjivih zakonskih zahtjeva u tom pogledu.
- Cijeli prijenos podataka između aplikacije na vašem pametnom telefonu i vašeg robotskog usisavača i mopa odvija se putem oblaka na poslužitelje koji se nalaze isključivo u Njemačkoj.
- Redovita ažuriranja poboljšavaju i produljuju rad robotskog usisavača i aplikacije. To također znači da se sigurnost sustava stalno ažurira kako bi odgovarala trenutnim specifikacijama.
Precizno mapiranje sa svestranim opcijama prilagodbe
- Aplikacija može pohraniti više karata, npr. za više katova.
- Moguće je definirati zone u koje ne želite da robot ide i čisti (npr. grebalica za mačke, igrališta u dječjim sobama ili prepreke koje robot ne može zaobići).
- Definiranje odabranih područja koja treba očistiti više puta, očistiti pomoću intenzivnog načina čišćenja ili obrisati s više vode.
Podešavanje parametara čišćenja
- Definiranje različitih parametara čišćenja u aplikaciji za pojedina područja prostorija (npr. usisna snaga ili količina vode, broj čišćenja po površini).
- Putem aplikacije možete zakazati vrijeme čišćenja i izraditi planove čišćenja.
- RVC 3 samostalno pokreće putovanja čišćenja na temelju zakazanih datuma/vremena.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Vrijeme punjenja baterije (min)
|230
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Kapacitet baterije (Ah)
|2,6
|Trajanje čišćenja po punjenju (min)
|130
|Površinski učinak (ovisno o načinu čišćenja) (m²/h)
|45
|2-u-1 posuda za otpad (ml)
|240
|2-u-1 spremnik svježe vode (ml)
|280
|Snaga usisavanja (Pa)
|maks. 15000
|Razina snage zvuka (dB(A))
|< 67
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina robotskog usisavača (uključujući jedinicu za brisanje i krpu za brisanje) (kg)
|2,8
|Težina stanice za punjenje (kg)
|0,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,7
|Visina robotskog usisavača (mm)
|97
|Dimenzije stanice za punjenje (d x š x v) (mm)
|146 x 66 x 101
Opseg isporuke
- Četka za čišćenje
- Bočna četka: 1 x
- Filter: 1 x
- Jedinica za brisanje
- Krpa za brisanje: 1 x
- 2-u-1 spremnik za otpad uključujući spremnik za svježu vodu
- Stanica za punjenje
Oprema
- autonomno čišćenje
- Senzori pada
- rad pomoću aplikacije
- Povezivanje putem WLAN-a
- Povezivanje putem Bluetootha
- pametne usluge/značajke u aplikaciji
- Glasovni izlaz
- Laserski navigacijski sustav (LiDAR)
- Funkcija tajmera: moguće više tajmera
- Vrste čišćenja: Suho čišćenje/ Mokro čišćenje/ Kombinirano čišćenje (mokro i suho)
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Niski tepisi