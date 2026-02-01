RVF 7

Autonomno usisavanje i brisanje: RVF 7 s lakoćom čisti tvrde podove i tepihe s niskim vlaknima. Male prepreke se lako izbjegavaju zahvaljujući kameri i umjetnoj inteligenciji.

Iskusite jednostavno čišćenje podova s ​​inteligentnim RVF 7. Inovativni robotski usisavač i krpa ne samo da čisti tvrde podove, već i tepihe s niskim vlaknima - i to potpuno autonomno. Zahvaljujući inteligentnoj LiDAR navigaciji, kameri i AI tehnologiji, prepoznaje prepreke i nepogrešivo se kreće kroz sve prostorije. S usisnom snagom do 10 000 paskala, bez napora uklanja prljavštinu tijekom kemijskog čišćenja, dok provjerena tehnologija valjaka osigurava izvrsno mokro čišćenje. Upravljajte RVF 7 praktično putem aplikacije i uživajte u više slobodnog vremena dok vaš dom održava blistavo čistim.

Značajke i prednosti
RVF 7: Isprobana tehnologija valjaka
Rotirajući valjak se kontinuirano vlaži svježom vodom i temeljito briše nakon svake rotacije. To jamči higijensko čišćenje i učinkovito uklanja nečistoće.
RVF 7: Inteligentno otkrivanje prljavštine
RVF 7 prepoznaje stupanj zaprljanosti i zatim automatski prilagođava parametre čišćenja kako bi osigurao učinkovito i temeljito čišćenje.
RVF 7: Kamera uživo s daljinskim pristupom
Kameri vašeg povezanog RVF 7 možete pristupiti uživo u bilo kojem trenutku putem aplikacije, što vam omogućuje praćenje vlastitog doma dok putujete.
Precizna navigacija s LiDAR-om i umjetnom inteligencijom
  • Omogućuje brzo i precizno otkrivanje prostorija, čak i u mraku. To znači da robotski usisavač uvijek održava svoj položaj i pouzdano čisti.
  • Dodatni laserski senzor i inteligentna kamera prepoznaju male ili ravne objekte koji su nevidljivi LiDAR-u. Prepreke se prenose na spremljene karte.
  • LiDAR navigacija ima udubljeni senzor koji smanjuje ukupnu visinu robota, omogućujući optimalno čišćenje čak i ispod niskog namještaja.
Podizni valjak za brisanje i glavna četka s tehnologijom protiv omotavanja dlačica
  • Ako RVF 7 detektira mokru prljavštinu ili tekućinu na podu, glavna četka za kemijsko čišćenje automatski se podiže.
  • Ako RVF 7 tijekom mokrog čišćenja detektira tepih, valjak za brisanje se automatski podiže kako bi zaštitio tepih od vlage (individualno podesivo u aplikaciji).
  • Glavna četka opremljena je posebnim elementom protiv zapetljavanja dlačica tako da je puno manje vjerojatno da će se duge dlačice omotati oko četke i stoga se mogu puno lakše ukloniti.
Sustav s dva spremnika s integriranim senzorom
  • Valjci od mikrovlakana kontinuirano se navlažuju vodom iz spremnika za svježu vodu, dok se prljava voda skuplja u zasebnom spremniku. Za čiste podove – svaki put kada brišete pod.
  • Integrirana funkcija obavijesti signalizira vizualno, zvučno i porukom u aplikaciji kada je spremnik za svježu vodu prazan ili spremnik za prljavu vodu pun.
Stanica za punjenje uklj. zaštitnu ploču za pod
  • RVF 7 neprestano prati razinu napunjenosti baterije tijekom čišćenja, automatski se vraća na stanicu za punjenje ako je potrebno i automatski nastavlja čišćenje nakon ponovnog punjenja.
  • Priložena zaštitna ploča za pod štiti osjetljive podove od vlage koju može ispustiti valjak za brisanje.
Promjena načina rada pritiskom na gumb
  • Brza i jednostavna promjena načina čišćenja pritiskom na gumb izravno na uređaju, upravljanje je intuitivno, praktično i moguće bez aplikacije.
Valjak koji se može prati u perilici rublja
  • Valjak za brisanje može se prati u perilici rublja do 60 °C. To znači da se čak i tvrdokorna prljavština koja se s vremenom nakupila u valjku od mikrovlakana može učinkovito ukloniti.
  • Čišćenje valjka u perilici rublja nudi puno higijenskiji rezultat, uz jednostavno čišćenje pod mlazom vode.
Praktično upravljanje aplikacijom
  • Prilagođeno postavljanje parametara čišćenja: Izrada mapa za različite katove, postavljanje zabranjenih zona, imenovanje soba, postavljanje vremena čišćenja i još mnogo toga.
  • Usisna snaga, potrošnja vode i ostale postavke čišćenja mogu se podesiti pojedinačno za svaku prostoriju.
  • Napredak čišćenja može se kontinuirano pratiti i mogu se pozvati detaljna izvješća o čišćenju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Vrijeme punjenja baterije (min) 230
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon baterije (V) 14,4
Kapacitet baterije (Ah) 5,2
Snaga usisavanja (Pa) maks. 13000
Spremnik svježe vode (ml) 300
Spremnik za prljavu vodu (ml) 130
Spremnik za otpad (ml) 250
Trajanje čišćenja po punjenju (min) 150 (vakuum)
Površinski učinak (m²) 160 (vakuum) / 60 (usisavač i brisanje)
Dimenzije robota (D x Š x V) (mm) 105
Promjer robota (mm) 360
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 5,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 9,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 350 x 350 x 105

Opseg isporuke

  • Četka za čišćenje
  • Deterdženti: Sredstvo za čišćenje podova Universal RM 536, 2 x 30 ml, Foam Stop bez mirisa, 30 ml
  • Spremnik za otpad
  • Bočna četka: 4 x
  • Jedinica za brisanje
  • Valjak od mikrovlakana: 2 Komad(a)
  • Filter: 2 x
  • Alat za čišćenje
  • Spremnik svježe vode
  • Spremnik za prljavu vodu
  • Stanica za punjenje
  • Podna zaštita/parkirna ploča

Oprema

  • Senzori pada
  • autonomno čišćenje
  • Detekcija prljavštine umjetnom inteligencijom
  • Detekcija prepreka umjetnom inteligencijom
  • kamera uživo
  • Senzor tepiha
  • rad pomoću aplikacije
  • Povezivanje putem WLAN-a
  • Povezivanje putem Bluetootha
  • pametne usluge/značajke u aplikaciji
  • Glasovni izlaz
  • Laserski navigacijski sustav (LiDAR)
  • Funkcija tajmera: moguće više tajmera
  • Način kemijskog čišćenja
  • Kombinirani način čišćenja (mokro i suho)
  • Metenje blizu ruba
  • podizna četka za čišćenje
  • podizni mop
Područja primjene
  • Za sve tvrde podove kao što su parket, laminat, pluto, kamen, linoleum i PVC
  • Na tepisima s niskim vlaknima
Pribor
