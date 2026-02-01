Iskusite jednostavno čišćenje podova s ​​inteligentnim RVF 7. Inovativni robotski usisavač i krpa ne samo da čisti tvrde podove, već i tepihe s niskim vlaknima - i to potpuno autonomno. Zahvaljujući inteligentnoj LiDAR navigaciji, kameri i AI tehnologiji, prepoznaje prepreke i nepogrešivo se kreće kroz sve prostorije. S usisnom snagom do 10 000 paskala, bez napora uklanja prljavštinu tijekom kemijskog čišćenja, dok provjerena tehnologija valjaka osigurava izvrsno mokro čišćenje. Upravljajte RVF 7 praktično putem aplikacije i uživajte u više slobodnog vremena dok vaš dom održava blistavo čistim.