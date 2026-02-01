RVF 7
Autonomno usisavanje i brisanje: RVF 7 s lakoćom čisti tvrde podove i tepihe s niskim vlaknima. Male prepreke se lako izbjegavaju zahvaljujući kameri i umjetnoj inteligenciji.
Iskusite jednostavno čišćenje podova s inteligentnim RVF 7. Inovativni robotski usisavač i krpa ne samo da čisti tvrde podove, već i tepihe s niskim vlaknima - i to potpuno autonomno. Zahvaljujući inteligentnoj LiDAR navigaciji, kameri i AI tehnologiji, prepoznaje prepreke i nepogrešivo se kreće kroz sve prostorije. S usisnom snagom do 10 000 paskala, bez napora uklanja prljavštinu tijekom kemijskog čišćenja, dok provjerena tehnologija valjaka osigurava izvrsno mokro čišćenje. Upravljajte RVF 7 praktično putem aplikacije i uživajte u više slobodnog vremena dok vaš dom održava blistavo čistim.
Značajke i prednosti
Isprobana tehnologija valjakaRotirajući valjak se kontinuirano vlaži svježom vodom i temeljito briše nakon svake rotacije. To jamči higijensko čišćenje i učinkovito uklanja nečistoće.
Inteligentno otkrivanje prljavštineRVF 7 prepoznaje stupanj zaprljanosti i zatim automatski prilagođava parametre čišćenja kako bi osigurao učinkovito i temeljito čišćenje.
Kamera uživo s daljinskim pristupomKameri vašeg povezanog RVF 7 možete pristupiti uživo u bilo kojem trenutku putem aplikacije, što vam omogućuje praćenje vlastitog doma dok putujete.
Precizna navigacija s LiDAR-om i umjetnom inteligencijom
- Omogućuje brzo i precizno otkrivanje prostorija, čak i u mraku. To znači da robotski usisavač uvijek održava svoj položaj i pouzdano čisti.
- Dodatni laserski senzor i inteligentna kamera prepoznaju male ili ravne objekte koji su nevidljivi LiDAR-u. Prepreke se prenose na spremljene karte.
- LiDAR navigacija ima udubljeni senzor koji smanjuje ukupnu visinu robota, omogućujući optimalno čišćenje čak i ispod niskog namještaja.
Podizni valjak za brisanje i glavna četka s tehnologijom protiv omotavanja dlačica
- Ako RVF 7 detektira mokru prljavštinu ili tekućinu na podu, glavna četka za kemijsko čišćenje automatski se podiže.
- Ako RVF 7 tijekom mokrog čišćenja detektira tepih, valjak za brisanje se automatski podiže kako bi zaštitio tepih od vlage (individualno podesivo u aplikaciji).
- Glavna četka opremljena je posebnim elementom protiv zapetljavanja dlačica tako da je puno manje vjerojatno da će se duge dlačice omotati oko četke i stoga se mogu puno lakše ukloniti.
Sustav s dva spremnika s integriranim senzorom
- Valjci od mikrovlakana kontinuirano se navlažuju vodom iz spremnika za svježu vodu, dok se prljava voda skuplja u zasebnom spremniku. Za čiste podove – svaki put kada brišete pod.
- Integrirana funkcija obavijesti signalizira vizualno, zvučno i porukom u aplikaciji kada je spremnik za svježu vodu prazan ili spremnik za prljavu vodu pun.
Stanica za punjenje uklj. zaštitnu ploču za pod
- RVF 7 neprestano prati razinu napunjenosti baterije tijekom čišćenja, automatski se vraća na stanicu za punjenje ako je potrebno i automatski nastavlja čišćenje nakon ponovnog punjenja.
- Priložena zaštitna ploča za pod štiti osjetljive podove od vlage koju može ispustiti valjak za brisanje.
Promjena načina rada pritiskom na gumb
- Brza i jednostavna promjena načina čišćenja pritiskom na gumb izravno na uređaju, upravljanje je intuitivno, praktično i moguće bez aplikacije.
Valjak koji se može prati u perilici rublja
- Valjak za brisanje može se prati u perilici rublja do 60 °C. To znači da se čak i tvrdokorna prljavština koja se s vremenom nakupila u valjku od mikrovlakana može učinkovito ukloniti.
- Čišćenje valjka u perilici rublja nudi puno higijenskiji rezultat, uz jednostavno čišćenje pod mlazom vode.
Praktično upravljanje aplikacijom
- Prilagođeno postavljanje parametara čišćenja: Izrada mapa za različite katove, postavljanje zabranjenih zona, imenovanje soba, postavljanje vremena čišćenja i još mnogo toga.
- Usisna snaga, potrošnja vode i ostale postavke čišćenja mogu se podesiti pojedinačno za svaku prostoriju.
- Napredak čišćenja može se kontinuirano pratiti i mogu se pozvati detaljna izvješća o čišćenju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Vrijeme punjenja baterije (min)
|230
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Napon baterije (V)
|14,4
|Kapacitet baterije (Ah)
|5,2
|Snaga usisavanja (Pa)
|maks. 13000
|Spremnik svježe vode (ml)
|300
|Spremnik za prljavu vodu (ml)
|130
|Spremnik za otpad (ml)
|250
|Trajanje čišćenja po punjenju (min)
|150 (vakuum)
|Površinski učinak (m²)
|160 (vakuum) / 60 (usisavač i brisanje)
|Dimenzije robota (D x Š x V) (mm)
|105
|Promjer robota (mm)
|360
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|5,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|9,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|350 x 350 x 105
Opseg isporuke
- Četka za čišćenje
- Deterdženti: Sredstvo za čišćenje podova Universal RM 536, 2 x 30 ml, Foam Stop bez mirisa, 30 ml
- Spremnik za otpad
- Bočna četka: 4 x
- Jedinica za brisanje
- Valjak od mikrovlakana: 2 Komad(a)
- Filter: 2 x
- Alat za čišćenje
- Spremnik svježe vode
- Spremnik za prljavu vodu
- Stanica za punjenje
- Podna zaštita/parkirna ploča
Oprema
- Senzori pada
- autonomno čišćenje
- Detekcija prljavštine umjetnom inteligencijom
- Detekcija prepreka umjetnom inteligencijom
- kamera uživo
- Senzor tepiha
- rad pomoću aplikacije
- Povezivanje putem WLAN-a
- Povezivanje putem Bluetootha
- pametne usluge/značajke u aplikaciji
- Glasovni izlaz
- Laserski navigacijski sustav (LiDAR)
- Funkcija tajmera: moguće više tajmera
- Način kemijskog čišćenja
- Kombinirani način čišćenja (mokro i suho)
- Metenje blizu ruba
- podizna četka za čišćenje
- podizni mop
Područja primjene
- Za sve tvrde podove kao što su parket, laminat, pluto, kamen, linoleum i PVC
- Na tepisima s niskim vlaknima