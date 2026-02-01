RVF 7 Comfort Extra

Autonomno usisavanje i brisanje podova: RVF 7 Comfort Extra s kamerom i umjetnom inteligencijom čisti tvrde podove i tepihe s niskim vlaknima, dok višenamjenska stanica pruža još veću autonomiju.

Doživite jednostavno čišćenje podova s ​​inteligentnim RVF 7 Comfort Extra. Inovativni robotski usisavač i mop ne čisti samo tvrde podove, već i tepihe s niskim vlaknima – i to potpuno autonomno. Zahvaljujući inteligentnoj LiDAR navigaciji, kameri i AI tehnologiji, prepoznaje prepreke i nepogrešivo se kreće kroz sve prostorije. S usisnom snagom do 10.000 paskala, bez napora uklanja prljavštinu tijekom kemijskog čišćenja, dok provjerena Kärcherova tehnologija valjka osigurava izvrsno mokro čišćenje. Multifunkcionalna stanica RVF 7 Comfort Extra omogućuje još veću autonomiju. Čim nema svježe vode ili su spremnici za prljavu vodu i suhu prljavštinu puni, RVF 7 Comfort Extra automatski se premješta u stanicu. Tamo se puni svježa voda, a prljava voda i suha prljavština se odlažu – sve bez ikakve intervencije. Upravljajte RVF 7 Comfort Extra praktično putem aplikacije i uživajte u više slobodnog vremena dok vaš dom održava blistavo čistim.

Značajke i prednosti
RVF 7 Comfort Extra: Isprobana tehnologija valjaka
Isprobana tehnologija valjaka
Rotirajući valjak se kontinuirano vlaži svježom vodom i temeljito briše nakon svake rotacije. To jamči higijensko i učinkovito mokro čišćenje tvrdih podova.
RVF 7 Comfort Extra: Inteligentno otkrivanje prljavštine
Inteligentno otkrivanje prljavštine
RVF 7 Comfort Extra detektira stupanj zaprljanosti i zatim automatski prilagođava parametre čišćenja kako bi osigurao učinkovito i temeljito čišćenje.
RVF 7 Comfort Extra: Kamera uživo s daljinskim pristupom
Kamera uživo s daljinskim pristupom
Kameri vašeg povezanog RVF 7 Comfort Extra možete pristupiti uživo u bilo kojem trenutku putem aplikacije, što vam omogućuje nadzor vlastitog doma dok ste u pokretu.
Precizna navigacija s LiDAR-om i umjetnom inteligencijom
  • Omogućuje brzo i precizno otkrivanje prostorija, čak i u mraku. To znači da robotski usisavač uvijek održava svoj položaj i pouzdano čisti.
  • Dodatni laserski senzor i inteligentna kamera prepoznaju male ili ravne predmete, poput cipela, čarapa ili kabela, koji su nevidljivi LiDAR-u.
  • Ako laserski sustav kamere otkrije prepreke, one se prenose na karte koje se mogu pohraniti.
Podizni valjak za brisanje i glavna četka s tehnologijom protiv omotavanja dlačica
  • Ako RVF 7 Comfort Extra detektira mokru prljavštinu ili tekućinu na podu, glavna četka za suho usisavanje automatski se podiže.
  • Ako RVF 7 Comfort Extra tijekom mokrog čišćenja detektira tepih, valjak za brisanje automatski se podiže kako bi zaštitio tepih od vlage (individualno podesivo u aplikaciji).
  • Glavna četka opremljena je posebnim elementom protiv zapetljavanja dlačica tako da je puno manje vjerojatno da će se duge dlačice omotati oko četke i stoga se mogu puno lakše ukloniti.
Sustav s dva spremnika s integriranim senzorom
  • Valjci od mikrovlakana kontinuirano se navlažuju vodom iz spremnika za svježu vodu, dok se prljava voda skuplja u zasebnom spremniku. Za čiste podove – svaki put kada brišete pod.
višenamjenska stanica
  • Multifunkcionalna stanica automatski prazni i puni spremnike za vodu te prazni posudu za suhu prljavštinu. Robot zatim samostalno nastavlja s čišćenjem.
  • Nakon svakog čišćenja, valjak za brisanje se automatski čisti toplom vodom, a zatim suši toplim zrakom.
Promjena načina rada pritiskom na gumb
  • Brza i jednostavna promjena načina čišćenja pritiskom na gumb izravno na uređaju ili na multifunkcionalnoj stanici, upravljanje je intuitivno, praktično i moguće bez aplikacije.
Valjak koji se može prati u perilici rublja
  • Valjak za brisanje može se prati u perilici rublja do 60 °C. To znači da se čak i tvrdokorna prljavština koja se s vremenom nakupila u valjku od mikrovlakana može učinkovito ukloniti.
  • Još jedna mogućnost čišćenja valjka od mikrovlakana, uz čišćenje u multifunkcionalnoj stanici.
Praktično upravljanje aplikacijom
  • Prilagođeno postavljanje parametara čišćenja: Izrada mapa za različite katove, postavljanje zabranjenih zona, imenovanje soba, postavljanje vremena čišćenja i još mnogo toga.
  • Usisna snaga, potrošnja vode i ostale postavke čišćenja mogu se podesiti pojedinačno za svaku prostoriju.
  • Napredak čišćenja može se kontinuirano pratiti i mogu se pozvati detaljna izvješća o čišćenju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Vrijeme punjenja baterije (min) 230
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon baterije (V) 14,4
Kapacitet baterije (Ah) 5,2
Razina snage zvuka (dB(A)) < 67
Snaga usisavanja (Pa) maks. 13000
Spremnik svježe vode (ml) 300
Spremnik za prljavu vodu (ml) 130
Spremnik za otpad (ml) 250
Trajanje čišćenja po punjenju (min) 150 (vakuum)
Površinski učinak (m²) 160 (vakuum) / 60 (usisavač i brisanje)
Višenamjenska stanica za spremnik slatke vode (l) 3
Višenamjenska stanica za spremnik prljave vode (l) 2,4
Višenamjenska stanica za filter vrećice (l) 4
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 / 240 / 50 / 60
Dimenzije robota (D x Š x V) (mm) 105
Promjer robota (mm) 360
dimenzije višenamjenske stanice (D x Š x V) (mm) 450 x 400 x 520
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 5,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 20,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 350 x 350 x 105

Opseg isporuke

  • Četka za čišćenje
  • Deterdženti: Sredstvo za čišćenje podova Universal RM 536, 500 ml, Foam Stop bez mirisa, 2 x 30 ml
  • Spremnik za otpad
  • Količina filtracijskih vreća: 5 Komad(a)
  • Bočna četka: 4 x
  • Jedinica za brisanje
  • Valjak od mikrovlakana: 2 Komad(a)
  • Filter: 2 x
  • Alat za čišćenje
  • Spremnik svježe vode
  • Spremnik za prljavu vodu
  • višenamjenska stanica

Oprema

  • Senzori pada
  • autonomno čišćenje
  • Detekcija prljavštine umjetnom inteligencijom
  • Detekcija prepreka umjetnom inteligencijom
  • kamera uživo
  • Senzor tepiha
  • rad pomoću aplikacije
  • Povezivanje putem WLAN-a
  • Povezivanje putem Bluetootha
  • pametne usluge/značajke u aplikaciji
  • Glasovni izlaz
  • Laserski navigacijski sustav (LiDAR)
  • Funkcija tajmera: moguće više tajmera
  • Način kemijskog čišćenja
  • Kombinirani način čišćenja (mokro i suho)
  • autonomno čišćenje: Vruća voda
  • autonomno sušenje krpe: Vruće
  • automatsko punjenje spremnika
  • automatsko pražnjenje spremnika
  • Automatsko pražnjenje prašine
  • Metenje blizu ruba
  • podizna četka za čišćenje
  • podizni mop
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Na tepisima s niskim vlaknima
Pribor
