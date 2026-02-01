Doživite jednostavno čišćenje podova s ​​inteligentnim RVF 7 Comfort Extra. Inovativni robotski usisavač i mop ne čisti samo tvrde podove, već i tepihe s niskim vlaknima – i to potpuno autonomno. Zahvaljujući inteligentnoj LiDAR navigaciji, kameri i AI tehnologiji, prepoznaje prepreke i nepogrešivo se kreće kroz sve prostorije. S usisnom snagom do 10.000 paskala, bez napora uklanja prljavštinu tijekom kemijskog čišćenja, dok provjerena Kärcherova tehnologija valjka osigurava izvrsno mokro čišćenje. Multifunkcionalna stanica RVF 7 Comfort Extra omogućuje još veću autonomiju. Čim nema svježe vode ili su spremnici za prljavu vodu i suhu prljavštinu puni, RVF 7 Comfort Extra automatski se premješta u stanicu. Tamo se puni svježa voda, a prljava voda i suha prljavština se odlažu – sve bez ikakve intervencije. Upravljajte RVF 7 Comfort Extra praktično putem aplikacije i uživajte u više slobodnog vremena dok vaš dom održava blistavo čistim.