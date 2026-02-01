Čisti podovi, svaki dan. Inteligentni robotski usisavač i mop RVM 4 Comfort Extra sustavno čisti tvrde podove i tepihe s niskim vlaknima. Kemijsko čišćenje provodi se rotirajućom četkom, bočnom četkom i snažnom funkcijom usisavanja. Dva podizna diska mopa, od kojih se jedan može izvući do ruba, uklanjaju čak i tvrdokorne mrlje. Nakon početnog istraživanja, RVM 4 Comfort Extra koristi LiDAR laserski senzor za izradu karte prostorija. Ovdje se mogu konfigurirati pojedinačne postavke čišćenja. Zahvaljujući integriranom dvostrukom laserskom sustavu i kameri, RVM 4 Comfort Extra detektira i zaobilazi ravne prepreke poput kabela ili čarapa. Dodatni senzori sprječavaju padove, na primjer sa stepenica. Ultrazvučni senzor detektira tepihe, a funkcija Auto Boost prilagođava snagu usisavanja. U načinu rada brisanja, tepisi se zaobilaze ili se rotirajući mopovi podižu. Višenamjenska stanica pere i suši mopove te automatski prazni spremnik za prašinu robota. Uređajem se može jednostavno upravljati putem aplikacije, unaprijed postavljenog rasporeda ili pritiskom na gumb na uređaju. Ako robotu za čišćenje treba pomoć, obavijestit će vas glasovnom naredbom.