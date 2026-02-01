RVM 4 Comfort Extra
RVM 4 Comfort Extra usisava, briše podove i nudi visoku autonomiju sa svojom multifunkcionalnom stanicom. S preciznom LiDAR navigacijom, laserskim sustavom i kamerom, prepreke se lako izbjegavaju.
Čisti podovi, svaki dan. Inteligentni robotski usisavač i mop RVM 4 Comfort Extra sustavno čisti tvrde podove i tepihe s niskim vlaknima. Kemijsko čišćenje provodi se rotirajućom četkom, bočnom četkom i snažnom funkcijom usisavanja. Dva podizna diska mopa, od kojih se jedan može izvući do ruba, uklanjaju čak i tvrdokorne mrlje. Nakon početnog istraživanja, RVM 4 Comfort Extra koristi LiDAR laserski senzor za izradu karte prostorija. Ovdje se mogu konfigurirati pojedinačne postavke čišćenja. Zahvaljujući integriranom dvostrukom laserskom sustavu i kameri, RVM 4 Comfort Extra detektira i zaobilazi ravne prepreke poput kabela ili čarapa. Dodatni senzori sprječavaju padove, na primjer sa stepenica. Ultrazvučni senzor detektira tepihe, a funkcija Auto Boost prilagođava snagu usisavanja. U načinu rada brisanja, tepisi se zaobilaze ili se rotirajući mopovi podižu. Višenamjenska stanica pere i suši mopove te automatski prazni spremnik za prašinu robota. Uređajem se može jednostavno upravljati putem aplikacije, unaprijed postavljenog rasporeda ili pritiskom na gumb na uređaju. Ako robotu za čišćenje treba pomoć, obavijestit će vas glasovnom naredbom.
Značajke i prednosti
Precizna navigacija pomoću umjetne inteligencijeZahvaljujući dvostrukom laserskom senzoru, RVM 4 detektira prepreke, zaobilazi ih i na taj način ne zaglavljuje niti uzrokuje bilo kakvu štetu. Dvostruki laserski senzor omogućuje čak i prepoznavanje malih ili ravnih predmeta koji su premali za LiDAR sustav (npr. cipele, čarape ili kabeli). S brzom i robusnom LiDAR navigacijom, robot precizno skenira i mapira prostorije, osiguravajući najbolju orijentaciju za pouzdano čišćenje čak i u mraku.
Jedinica za brisanje s rotirajućim diskovima za brisanjeRotirajuće krpe za brisanje učinkovito uklanjaju prljavštinu zahvaljujući velikoj brzini i snažnom pritisku na pod. Čim robot otkrije tepih, krpe za brisanje se podižu, sprječavajući da se tepih smoči. Desna krpa za brisanje može se produžiti za čišćenje rubova, što jamči najbolje rezultate čišćenja.
Detekcija tepiha i automatsko pojačanjeRVM 4 Comfort Extra automatski detektira područja s tepihom pomoću ultrazvučnog senzora i prikazuje ih na karti u aplikaciji. Kada je funkcija brisanja aktivirana, robot izbjegava detektirana područja s tepihom ili se kreće po tepihu s podignutim jedinicama za brisanje. Funkcija Auto Boost povećava usisnu snagu na tepisima kada je to potrebno kako bi se postigli još bolji rezultati čišćenja.
Različiti načini čišćenja
- RVM 4 Comfort Extra može usisavati suho, brisati mokro, kombinirati obje opcije u jednom načinu čišćenja ili izvršiti mokro brisanje nakon završetka suhog usisavanja.
- Za još bolje rezultate čišćenja, RVM 4 Comfort Extra može mokro čistiti sve do rubova; pritom se jedinica za brisanje izvlači tijekom mokrog čišćenja.
Senzor pada
- Senzori pada pouzdano sprječavaju pad RVM 4 Comfort Extra niz stepenice ili izbočine, na primjer.
- Senzori skeniraju pod. Ako se otkrije veliki pad, kontroler prima signal koji pokreće robota da se okrene.
Zaštita podataka i ažuriranja
- Kao proizvođač sa sjedištem u Njemačkoj, Kärcher pridaje veliku važnost zaštiti podataka i posvećuje izuzetnu pažnju kako bi osigurao ispunjavanje svih primjenjivih zakonskih zahtjeva u tom pogledu.
- Cijeli prijenos podataka između aplikacije na vašem pametnom telefonu i vašeg robotskog usisavača odvija se putem oblaka na poslužitelje koji se nalaze isključivo u Njemačkoj.
- Redovita ažuriranja poboljšavaju i proširuju performanse robotskog usisavača i aplikacije. To također znači da se sigurnost sustava stalno ažurira kako bi odgovarala trenutnim specifikacijama.
Praktično upravljanje putem aplikacije pomoću WLAN-ja
- Aplikacija se može koristiti za prilagodbu mnogih postavki kako bi odgovarale individualnim preferencijama.
- Pomoću aplikacije možete konfigurirati robotski usisavač i brisač RVM 4 Comfort Extra te ga kontrolirati s bilo koje lokacije. Čak i ako niste kod kuće.
- Informacije o trenutnom statusu uređaja i prikaz trenutnog napretka čišćenja dostupni su putem aplikacije.
Precizno mapiranje sa svestranim opcijama prilagodbe
- Aplikacija može pohraniti više karata, npr. za više katova.
- Moguće je definirati zone u kojima ne želite da robot čisti (npr. grebalica za mačke, igrališta u dječjim sobama ili prepreke koje robot ne može zaobići).
- Definiranje odabranih područja koja treba očistiti više puta, očistiti pomoću intenzivnog načina čišćenja ili obrisati s više vode.
Podešavanje parametara čišćenja
- Definiranje različitih parametara čišćenja u aplikaciji za pojedina područja prostorija (npr. usisna snaga ili količina vode, broj čišćenja po površini).
- Vremena i rasporedi čišćenja mogu se kreirati u aplikaciji.
- RVM 4 Comfort Extra automatski pokreće procese čišćenja na temelju zakazanih datuma i vremena.
Samoodržavanje s višenamjenskom stanicom
- Nakon što je čišćenje završeno, RVM 4 Comfort Extra vraća se u multifunkcionalnu stanicu kako bi automatski ispraznio spremnik za prašinu te oprao i osušio mopove.
- Brisač se brže suši vrućim zrakom kako bi se spriječili neugodni mirisi.
- Poruka se prikazuje ako je spremnik za svježu vodu prazan ili nije instaliran, spremnik za prljavu vodu je pun ili nije instaliran ili ako filter vrećica nije instalirana.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Vrijeme punjenja baterije (min)
|230
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Napon baterije (V)
|14,4
|Kapacitet baterije (Ah)
|5,2
|Razina snage zvuka (dB(A))
|< 67
|Snaga usisavanja (Pa)
|maks. 15000
|Spremnik za otpad (ml)
|300
|Trajanje čišćenja po punjenju (min)
|160 (vakuum)
|Površinski učinak (m²/h)
|45
|Višenamjenska stanica za spremnik slatke vode (l)
|2,5
|Višenamjenska stanica za spremnik prljave vode (l)
|3
|Višenamjenska stanica za filter vrećice (l)
|2,3
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Dimenzije robota (D x Š x V) (mm)
|100
|Promjer robota (mm)
|350
|Težina robota (kg)
|3,8
|dimenzije višenamjenske stanice (D x Š x V) (mm)
|310 x 450 x 445,5
|težina višenamjenske stanice (kg)
|6
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|4,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|14,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|350 x 350 x 100
Opseg isporuke
- Četka za čišćenje
- Količina filtracijskih vreća: 4 Komad(a)
- Bočna četka: 1 x
- Jedinica za brisanje
- Diskovi brisača: 2 Komad(a)
Oprema
- Senzori pada
- autonomno čišćenje
- Senzor tepiha
- rad pomoću aplikacije
- Povezivanje putem WLAN-a
- Povezivanje putem Bluetootha
- pametne usluge/značajke u aplikaciji
- Glasovni izlaz
- Laserski navigacijski sustav (LiDAR)
- Laserski senzor i kamera
- Funkcija tajmera: moguće više tajmera
- Način kemijskog čišćenja
- Način mokrog čišćenja
- Kombinirani način čišćenja (mokro i suho)
- autonomno čišćenje: Hladna voda
- autonomno sušenje krpe: Vruće
- Automatsko pražnjenje prašine
- Metenje blizu ruba
- Izduživa bočna krpa za čišćenje rubova
- automatska izvlačiva jedinica za brisanje
- podizni mop
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Niski tepisi