Mop usisavač FCV 4

3 u 1 Xtra!Clean – usisava, briše, suši: pametni usisavač i mop FCV 4 s baterijom od 45 minuta i senzorom prljavštine Dynamic!Control – čak i na tepisima.

Otkrijte FCV 4 – svestrani uređaj koji će revolucionirati način na koji čistite svoje podove! Usisavač s krpom 3 u 1 s inovativnom Xtra!Clean funkcijom usisava, briše i suši, čineći čišćenje tvrdih podova, tepiha, pa čak i prolivenih tekućina lakim, štedeći do 50 posto vremena*. Odaberite između četiri načina čišćenja – automatskog načina rada s Dynamic!Control senzorom prljavštine, pametnog načina rada Stair!Assist, načina rada za sušenje i snažnog Advanced!Power načina rada*** – i uhvatite se u koštac sa svakom prljavštinom, bilo da se radi o prašini, dlakama kućnih ljubimaca ili tvrdokornim mrljama. Vrhunska Hygienic!Spin tehnologija s do 500 okretaja valjka u minuti ne samo da osigurava savršene rezultate brisanja, već i uklanja do 99 posto bakterija** za higijensku čistoću. Snažan BLDC motor i dugotrajna baterija s do 45 minuta rada čiste do 200 četvornih metara bez prestanka. Također ima 3,2-inčni Vision!Clean zaslon, funkciju automatskog pokretanja/zaustavljanja i funkciju samočišćenja, kao i perivi Pure!Roll valjak za maksimalnu praktičnost – bez ikakvog kontakta s prljavštinom.

Značajke i prednosti
Mop usisavač FCV 4: 3-u-1 Xtra!Clean funkcija: brisanje, usisavanje i sušenje
3-u-1 Xtra!Clean funkcija: brisanje, usisavanje i sušenje
Prepolovljuje vrijeme čišćenja* i jamči savršenu čistoću! Zahvaljujući integriranoj funkciji usisavanja koja uklanja potrebu za prethodnim usisavanjem. Četiri načina čišćenja pokrivaju svaku vrstu prljavštine – čak i najtvrdokornija prljavština i najveća prolijevanja nisu problem. Prilagođava se različitim podovima za učinkovito i temeljito čišćenje sve do ruba – čak i na tepisima i prostirkama u suhom načinu rada.
Mop usisavač FCV 4: Učinkovita higijenska!Spin tehnologija
Učinkovita higijenska!Spin tehnologija
Dokazano uklanja 99%** svih bakterija za higijenski i čist dom. Valjak se okreće do 500 okretaja u minuti za besprijekorne rezultate brisanja. Pametni sustav s dva spremnika za stalnu opskrbu svježom vodom odvojenom od prljave vode.
Mop usisavač FCV 4: Inteligentno čišćenje s Dynamic!Control i Vision!Clean
Inteligentno čišćenje s Dynamic!Control i Vision!Clean
Inteligentni automatski način rada s Dynamic!Control senzorom prljavštine automatski prilagođava usisnu snagu i količinu vode stupnju zaprljanosti – za maksimalno vrijeme rada. Važne informacije poput preostalog vremena rada ili načina čišćenja uvijek su vidljive na velikom 3,2-inčnom Vision!Clean zaslonu. Inteligentni prikaz razine spremnika sa zaštitom od prelijevanja i automatskim isključivanjem ako se spremnik prljave vode ne isprazni.
Pametni način čišćenja Stair!Assist i automatsko pokretanje/zaustavljanje
  • Pauze u čišćenju nisu problem zahvaljujući funkciji automatskog pokretanja/zaustavljanja – bilo kada, bilo gdje.
  • Čistite stepenice i uske prostore s lakoćom, iz bilo kojeg položaja, čak i pod kutom od 90°, zahvaljujući načinu rada Stair!Assist s deaktiviranom funkcijom automatskog pokretanja/zaustavljanja.
Ultra snažan Advanced!Power način rada
  • Uklanja čak i najtvrdokorniju osušenu prljavštinu s dvostruko većom usisnom snagom i 20% većom raspodjelom vode nego u automatskom načinu rada.
  • Podovi se suše u tren oka tako da se po njima može odmah hodati.
Snažan BLDC motor i učinkovita Comfort!Cell baterija
  • Najsuvremenija tehnologija motora bez četkica za dugi vijek trajanja, visoku pouzdanost i impresivnu usisnu snagu i performanse brisanja podova pri velikim brzinama.
  • Maksimalna sloboda kretanja s trajanjem baterije do 45 minuta – idealno za površine do 200 m².
  • Baterija se može brzo zamijeniti tijekom servisiranja za dulji vijek trajanja proizvoda – što štedi novčanik i čuva okoliš.
Učinkovit dvostupanjski Duo!Pure sustav filtriranja
  • Višestupanjski sustav filtriranja pouzdano štiti motor od vlage.
  • Izvrsna filtracija s visoko učinkovitim ravnim naboranim filterom – učinkovito hvata čak i najmanje čestice u zraku.
  • Način sušenja idealan za korištenje na tepisima i prostirkama.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Površinski učinak po punjenju baterije (m²) 200
Sadržaj spremnika za svježu vodu (ml) 750
Sadržaj spremnika za prljavu vodu (ml) 450
Nazivna ulazna snaga (W) 180
Pogon Motor bez četkica
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50
Radna širina valjka (mm) 250
Vrijeme sušenja očišćenog poda (min) min. 2
Napon baterije (V) 18
Vrijeme rada baterije (min) maks. 45
Vrijeme punjenja baterije (min) 240
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 4,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 278 x 232 x 1130

* Kärcher usisavači s mopom mogu prepoloviti vrijeme čišćenja jer se uobičajena kućna prljavština može ukloniti s podova u jednom koraku, čime se uklanja potreba za usisavanjem prije brisanja. /
** Na temelju ispitivanja neovisnog ispitnog laboratorija. /
*** Način rada Advanced!Power uklanja čak i najtvrdokorniju osušenu prljavštinu dvostruko većom snagom usisavanja i 20 posto većim volumenom vode u usporedbi s automatskim načinom rada.

Opseg isporuke

  • Univerzalni valjak: 1 Komad(a)
  • Deterdženti: Sredstvo za čišćenje podova Universal RM 536, 30 ml
  • Stanica za punjenje, parkiranje i čišćenje
  • Četka za čišćenje
  • Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a)
  • Spužvasti filter: 1 Komad(a)

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
  • Dvostruki sustav filtera
  • Način samočišćenja
  • Automatski način rada
  • Način rada za stepenice
  • Način rada za snagu
  • Način rada za suho čišćenje
  • Pokazivač razine napunjenosti spremnika za svježu vodu
  • Pokazivač razine napunjenosti spremnika za prljavu vodu
  • Transportni kotači
  • Ručka za nošenje
Mop usisavač FCV 4
Mop usisavač FCV 4
Mop usisavač FCV 4
Mop usisavač FCV 4
Mop usisavač FCV 4
Videos
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Na tepisima s niskim vlaknima
  • Tvrdokorne nečistoće
  • Gruba prljavština
  • Fina prljavština
  • Suha prljavština
  • Vlažna prljavština
  • Tekućine
  • Dlake kućnih ljubimaca
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH