Otkrijte FCV 4 – svestrani uređaj koji će revolucionirati način na koji čistite svoje podove! Usisavač s krpom 3 u 1 s inovativnom Xtra!Clean funkcijom usisava, briše i suši, čineći čišćenje tvrdih podova, tepiha, pa čak i prolivenih tekućina lakim, štedeći do 50 posto vremena*. Odaberite između četiri načina čišćenja – automatskog načina rada s Dynamic!Control senzorom prljavštine, pametnog načina rada Stair!Assist, načina rada za sušenje i snažnog Advanced!Power načina rada*** – i uhvatite se u koštac sa svakom prljavštinom, bilo da se radi o prašini, dlakama kućnih ljubimaca ili tvrdokornim mrljama. Vrhunska Hygienic!Spin tehnologija s do 500 okretaja valjka u minuti ne samo da osigurava savršene rezultate brisanja, već i uklanja do 99 posto bakterija** za higijensku čistoću. Snažan BLDC motor i dugotrajna baterija s do 45 minuta rada čiste do 200 četvornih metara bez prestanka. Također ima 3,2-inčni Vision!Clean zaslon, funkciju automatskog pokretanja/zaustavljanja i funkciju samočišćenja, kao i perivi Pure!Roll valjak za maksimalnu praktičnost – bez ikakvog kontakta s prljavštinom.