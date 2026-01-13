Automat za navodnjavanje WT 4
Automat za navodnj. s jednostavnim program. za navodnj. po potrebi. Navodnj. započinje i završava u programir. vrijeme. S odvojivim elem. za rukovanje. S priključ. za slavinu i predfiltrom.
Za ciljano navodnjavanje prilagođeno potrebama: Novi automat za navodnjavanje WT 4.000 posebno je jednostavan za programiranje. Programiranje je lako i jednostavno zahvaljujući odvojivom elementu za rukovanje, velikim regulatorima i preglednom uklopnom polju. Maksimalno trajanje navodnjavanja iznosi 120 minuta. Svako navodnjavanje počinje i prestaje točno i automatski u prethodno zadano vrijeme. Uključeni su priključak za slavinu i predfiltar, potrebna 9 V baterija nije uključena. Uz pomoć Kärcher automata za navodnjavanje sustav navodnjavanja potpuno automatski započinje i prestaje u točno programirano vrijeme. Dakle, voda teče samo kada je to stvarno potrebno - to štedi novac i čuva okoliš. Kärcher automati za navodnjavanje su kompatibilni sa svim poznatim klik-sustavima.
Značajke i prednosti
Individualno programiranjeZa navodnjavanje prilagođeno potrebama
Automatsko uključenje/isključenjeZa ciljano navodnjavanje
Odvojivi zaslonZa komforno programiranje
Uključen priključak za slavinu i predfiltar
Kontrolna lampica za programiranje i status baterije
Moguće manualno zalijevanje
Maks. trajanje navodnjavanja: 120 min
Mogućnost postavljanja vremena početka
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|115 x 120 x 125
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Opseg isporuke
- Baterije uključene u opseg isporuke: ne
Oprema
- Potrebne baterije
- Broj baterija: 1 x 9 V Block
Videos
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Drveće
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke