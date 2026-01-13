Automat za navodnjavanje WT 4

Automat za navodnj. s jednostavnim program. za navodnj. po potrebi. Navodnj. započinje i završava u programir. vrijeme. S odvojivim elem. za rukovanje. S priključ. za slavinu i predfiltrom.

Za ciljano navodnjavanje prilagođeno potrebama: Novi automat za navodnjavanje WT 4.000 posebno je jednostavan za programiranje. Programiranje je lako i jednostavno zahvaljujući odvojivom elementu za rukovanje, velikim regulatorima i preglednom uklopnom polju. Maksimalno trajanje navodnjavanja iznosi 120 minuta. Svako navodnjavanje počinje i prestaje točno i automatski u prethodno zadano vrijeme. Uključeni su priključak za slavinu i predfiltar, potrebna 9 V baterija nije uključena. Uz pomoć Kärcher automata za navodnjavanje sustav navodnjavanja potpuno automatski započinje i prestaje u točno programirano vrijeme. Dakle, voda teče samo kada je to stvarno potrebno - to štedi novac i čuva okoliš. Kärcher automati za navodnjavanje su kompatibilni sa svim poznatim klik-sustavima.

Značajke i prednosti
Automat za navodnjavanje WT 4: Individualno programiranje
Individualno programiranje
Za navodnjavanje prilagođeno potrebama
Automat za navodnjavanje WT 4: Automatsko uključenje/isključenje
Automatsko uključenje/isključenje
Za ciljano navodnjavanje
Automat za navodnjavanje WT 4: Odvojivi zaslon
Odvojivi zaslon
Za komforno programiranje
Uključen priključak za slavinu i predfiltar
Kontrolna lampica za programiranje i status baterije
Moguće manualno zalijevanje
Maks. trajanje navodnjavanja: 120 min
Mogućnost postavljanja vremena početka
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 115 x 120 x 125

Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.

Opseg isporuke

  • Baterije uključene u opseg isporuke: ne

Oprema

  • Potrebne baterije
  • Broj baterija: 1 x 9 V Block
Videos
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Drveće
  • Kuhinjski vrt
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
