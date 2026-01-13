Za ciljano navodnjavanje prilagođeno potrebama: Novi automat za navodnjavanje WT 4.000 posebno je jednostavan za programiranje. Programiranje je lako i jednostavno zahvaljujući odvojivom elementu za rukovanje, velikim regulatorima i preglednom uklopnom polju. Maksimalno trajanje navodnjavanja iznosi 120 minuta. Svako navodnjavanje počinje i prestaje točno i automatski u prethodno zadano vrijeme. Uključeni su priključak za slavinu i predfiltar, potrebna 9 V baterija nije uključena. Uz pomoć Kärcher automata za navodnjavanje sustav navodnjavanja potpuno automatski započinje i prestaje u točno programirano vrijeme. Dakle, voda teče samo kada je to stvarno potrebno - to štedi novac i čuva okoliš. Kärcher automati za navodnjavanje su kompatibilni sa svim poznatim klik-sustavima.