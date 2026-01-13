Uz pomoć pištolja za prskanje moguće je posebno komforno navodnjavanje vrta. Zahvaljujući otponcu s mogućnošću blokiranja i s funkcijom umetanja, moguće je stalno održavati protok vode u vrtnoj prskalici – bez stalnog pritiskanja. Osim toga, putem regulacijskog ventila kojim se rukuje jednom rukom moguće je prilagoditi količinu vode ovisno o potrebama. Pištolj za prskanje ima 2 vrste mlaza: točkasti i konusni mlaz. Njih je moguće kontinuirano namještati ovisno o potrebi. Na taj je način omogućeno ne samo jednostavno zalijevanje gredica s cvijećem i biljem, već je pomoću točkastog mlaza također moguće i očistiti grubu nečistoću s terasa ili vrtnog namještaja. Stoga je pištolj za prskanje najprikladniji i za navodnjavanje, a također i za čišćenje. Osim toga: Kärcher prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.