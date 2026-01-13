Pištolj za prskanje

Idealni pištolj za prskanje za početnike. S otponcem koji se može blokirati, za komforno navodnjavanje vrta. Brzo i jednostavno spajanje na vrtno crijevo.

Uz pomoć pištolja za prskanje moguće je posebno komforno navodnjavanje vrta. Zahvaljujući otponcu s mogućnošću blokiranja i s funkcijom umetanja, moguće je stalno održavati protok vode u vrtnoj prskalici – bez stalnog pritiskanja. Osim toga, putem regulacijskog ventila kojim se rukuje jednom rukom moguće je prilagoditi količinu vode ovisno o potrebama. Pištolj za prskanje ima 2 vrste mlaza: točkasti i konusni mlaz. Njih je moguće kontinuirano namještati ovisno o potrebi. Na taj je način omogućeno ne samo jednostavno zalijevanje gredica s cvijećem i biljem, već je pomoću točkastog mlaza također moguće i očistiti grubu nečistoću s terasa ili vrtnog namještaja. Stoga je pištolj za prskanje najprikladniji i za navodnjavanje, a također i za čišćenje. Osim toga: Kärcher prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.

Značajke i prednosti
Ergonomski regulacijski ventil
  • Regulacija količine protoka vode jednom rukom.
Jednostavno blokiranje otponca
  • Za komforno i stalno navodnjavanje.
Kontinuirano definiranje vrste mlaza od točkastog do konusnog mlaza
  • Idealno za navodnjavanje (konusni mlaz) i čišćenje (točkasti mlaz).
Automatsko pražnjenje
  • Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Žuta boja
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 203 x 42 x 105

Oprema

  • Broj mlazova: 2
  • Zatvaranje na ručki
  • Mogućnost regulacije količine vode
  • Funkcija samopražnjenja
  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Pištolj za prskanje
Pištolj za prskanje
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • zalijevanje
  • Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
  • Laka prljavština
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH