Pištolj za prskanje
Idealni pištolj za prskanje za početnike. S otponcem koji se može blokirati, za komforno navodnjavanje vrta. Brzo i jednostavno spajanje na vrtno crijevo.
Uz pomoć pištolja za prskanje moguće je posebno komforno navodnjavanje vrta. Zahvaljujući otponcu s mogućnošću blokiranja i s funkcijom umetanja, moguće je stalno održavati protok vode u vrtnoj prskalici – bez stalnog pritiskanja. Osim toga, putem regulacijskog ventila kojim se rukuje jednom rukom moguće je prilagoditi količinu vode ovisno o potrebama. Pištolj za prskanje ima 2 vrste mlaza: točkasti i konusni mlaz. Njih je moguće kontinuirano namještati ovisno o potrebi. Na taj je način omogućeno ne samo jednostavno zalijevanje gredica s cvijećem i biljem, već je pomoću točkastog mlaza također moguće i očistiti grubu nečistoću s terasa ili vrtnog namještaja. Stoga je pištolj za prskanje najprikladniji i za navodnjavanje, a također i za čišćenje. Osim toga: Kärcher prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.
Značajke i prednosti
Ergonomski regulacijski ventil
- Regulacija količine protoka vode jednom rukom.
Jednostavno blokiranje otponca
- Za komforno i stalno navodnjavanje.
Kontinuirano definiranje vrste mlaza od točkastog do konusnog mlaza
- Idealno za navodnjavanje (konusni mlaz) i čišćenje (točkasti mlaz).
Automatsko pražnjenje
- Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Žuta boja
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|203 x 42 x 105
Oprema
- Broj mlazova: 2
- Zatvaranje na ručki
- Mogućnost regulacije količine vode
- Funkcija samopražnjenja
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Videos
Područja primjene
- zalijevanje
- Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
- Laka prljavština