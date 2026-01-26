Hose Box 2.10 Compact
Kompaktna kutija za crijevo za balkone, krovne terase, male vrtove i kampiranja. Brzo i praktično odmotavanje i namotavanje. Idealna za uštedu prostora u stanovima.
HBX 2.10 kutija za crijevo idealno je rješenje za zalijevanje biljaka na balkonima, krovnim terasama i u malim vrtovima, kao i za korištenje tijekom kampiranja. Kutija je isporučena spremna za upotrebu, a svi potrebni pribor za vanjsku upotrebu uključeni su u opseg isporuke. Crijevo se može brzo i bez napora namotati pomoću preklopne ručke za namotavanje. Osim toga, s pouzdanim sustavom protiv kapanja i dvama Aqua Stop priključcima, odspajanje je jednostavno i bez prskanja. Ovaj sustav, zajedno s inteligentnim konceptom za pohranu pribora i otpuštanje crijeva, osigurava da tragovi vode na tepihu ili parketima postanu stvar prošlosti. Kompaktne dimenzije znače da se kutija može pohraniti u najužim prostorima unutar kuće, na primjer, u ormariću ispod kuhinjskog sudopera. Alternativno, kutiju je moguće montirati na zid. Kutija za crijevo također je pogodna kao dovodno crijevo za Kärcher K 2–K 4 visokotlačne perilice.
Značajke i prednosti
Kompaktna kutija za crijevoUšteda prostora, stane čak i u ormare ispod sudopera
Preklopna ručka za namatanjePouzdano uvijanje crijeva i ušteda prostora
Odmah spremno za uporabuSvi potrebni pribori za vanjsku instalaciju (mlaznica, konektori, priključak za vanjski vodovod) uključeni su u opseg isporuke
Inteligentan sustav za pohranu pribora i otpuštanje crijeva
- Sprječava mrlje od vode na tepisima ili parketima
- Svi pribori sigurno pohranjeni na kutiji za uštedu prostora
Dva konektora za crijevo s Aqua Stop
- Jednostavno odvajanje bez prskanja vode
Pogodno za zidnu instalaciju
- Ovisno o nosaču za vješanje na poleđini kućišta za zidnu instalaciju
Lagan uređaj
- Jednostavno prenošenje i nježno za leđa
Više opcija za postavljanje cijevi za napajanje
- Sprječava savijanje crijeva za konstantan protok vode i dug životni vijek
Čvrsta i sigurna baza
- Jednostavno se odvaja, čak i kada se koristi na terenu
Ergonomska ručka
- Komforno rukovanje i jednostavan transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina crijeva (m)
|10
|Kapacitet crijeva (m)
|10 (5/16")
|Priključno crijevo (m)
|2 (5/16")
|Snažni pritisak (bar)
|24
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|2,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|225 x 360 x 387
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Opseg isporuke
- Spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop: 2 Komad(a)
- Priključak slavine reduktorom G3/4, G1/2: 1 Komad(a)
- Prskalica: 1 Komad(a)
- 5/16" crijevo: 10 m
- Priključno crijevo 5/16".: 2 m
Oprema
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
- Vijci i tiple za zidnu montažu
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Male površine
- Kod kuće
- Na putu
- Kamperi
- Šator / oprema za kampiranje