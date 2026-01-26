HBX 2.10 kutija za crijevo idealno je rješenje za zalijevanje biljaka na balkonima, krovnim terasama i u malim vrtovima, kao i za korištenje tijekom kampiranja. Kutija je isporučena spremna za upotrebu, a svi potrebni pribor za vanjsku upotrebu uključeni su u opseg isporuke. Crijevo se može brzo i bez napora namotati pomoću preklopne ručke za namotavanje. Osim toga, s pouzdanim sustavom protiv kapanja i dvama Aqua Stop priključcima, odspajanje je jednostavno i bez prskanja. Ovaj sustav, zajedno s inteligentnim konceptom za pohranu pribora i otpuštanje crijeva, osigurava da tragovi vode na tepihu ili parketima postanu stvar prošlosti. Kompaktne dimenzije znače da se kutija može pohraniti u najužim prostorima unutar kuće, na primjer, u ormariću ispod kuhinjskog sudopera. Alternativno, kutiju je moguće montirati na zid. Kutija za crijevo također je pogodna kao dovodno crijevo za Kärcher K 2–K 4 visokotlačne perilice.