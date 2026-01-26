Hose Box 2.10 Compact

Kompaktna kutija za crijevo za balkone, krovne terase, male vrtove i kampiranja. Brzo i praktično odmotavanje i namotavanje. Idealna za uštedu prostora u stanovima.

HBX 2.10 kutija za crijevo idealno je rješenje za zalijevanje biljaka na balkonima, krovnim terasama i u malim vrtovima, kao i za korištenje tijekom kampiranja. Kutija je isporučena spremna za upotrebu, a svi potrebni pribor za vanjsku upotrebu uključeni su u opseg isporuke. Crijevo se može brzo i bez napora namotati pomoću preklopne ručke za namotavanje. Osim toga, s pouzdanim sustavom protiv kapanja i dvama Aqua Stop priključcima, odspajanje je jednostavno i bez prskanja. Ovaj sustav, zajedno s inteligentnim konceptom za pohranu pribora i otpuštanje crijeva, osigurava da tragovi vode na tepihu ili parketima postanu stvar prošlosti. Kompaktne dimenzije znače da se kutija može pohraniti u najužim prostorima unutar kuće, na primjer, u ormariću ispod kuhinjskog sudopera. Alternativno, kutiju je moguće montirati na zid. Kutija za crijevo također je pogodna kao dovodno crijevo za Kärcher K 2–K 4 visokotlačne perilice.

Značajke i prednosti
Hose Box 2.10 Compact: Kompaktna kutija za crijevo
Kompaktna kutija za crijevo
Ušteda prostora, stane čak i u ormare ispod sudopera
Hose Box 2.10 Compact: Preklopna ručka za namatanje
Preklopna ručka za namatanje
Pouzdano uvijanje crijeva i ušteda prostora
Hose Box 2.10 Compact: Odmah spremno za uporabu
Odmah spremno za uporabu
Svi potrebni pribori za vanjsku instalaciju (mlaznica, konektori, priključak za vanjski vodovod) uključeni su u opseg isporuke
Inteligentan sustav za pohranu pribora i otpuštanje crijeva
  • Sprječava mrlje od vode na tepisima ili parketima
  • Svi pribori sigurno pohranjeni na kutiji za uštedu prostora
Dva konektora za crijevo s Aqua Stop
  • Jednostavno odvajanje bez prskanja vode
Pogodno za zidnu instalaciju
  • Ovisno o nosaču za vješanje na poleđini kućišta za zidnu instalaciju
Lagan uređaj
  • Jednostavno prenošenje i nježno za leđa
Više opcija za postavljanje cijevi za napajanje
  • Sprječava savijanje crijeva za konstantan protok vode i dug životni vijek
Čvrsta i sigurna baza
  • Jednostavno se odvaja, čak i kada se koristi na terenu
Ergonomska ručka
  • Komforno rukovanje i jednostavan transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina crijeva (m) 10
Kapacitet crijeva (m) 10 (5/16")
Priključno crijevo (m) 2 (5/16")
Snažni pritisak (bar) 24
Boja Crna
Težina (kg) 2,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 225 x 360 x 387

Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.

Opseg isporuke

  • Spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop: 2 Komad(a)
  • Priključak slavine reduktorom G3/4, G1/2: 1 Komad(a)
  • Prskalica: 1 Komad(a)
  • 5/16" crijevo: 10 m
  • Priključno crijevo 5/16".: 2 m

Oprema

  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
  • Vijci i tiple za zidnu montažu
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Male površine
  • Kod kuće
  • Na putu
  • Kamperi
  • Šator / oprema za kampiranje
