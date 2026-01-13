Prskalica s regulacijom
Sasvim jednostavno zalijevanje po potrebi. Uz pomoć prskalice s regulacijom količine vode (reguliranje jednom rukom) i mogućnošću namještanja 2 vrste mlaza.
Prskalica s regulacijom ima regulacijski ventil kojim se rukuje jednom rukom, na kojemu se količina vode sasvim jednostavno regulira palcem. Pored toga, na vrtnoj prskalici moguće je kontinuirano namještanje 2 vrste mlaza ovisno o potrebi: točkasti i konusni mlaz. Na taj je način moguće jednostavno navodnjavanje gredica s cvijećem i biljkama, ali također i očistiti grubu nečistoću s terasa ili vrtnog namještaja. Stoga je regulacijska prskalica najprikladnija i za navodsnjavanje i za čišćenje. U slučaju nekorištenja, protok vode može se zatvoriti na regulacijskom ventilu. Osim toga: Kärcher prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.
Značajke i prednosti
Ergonomski regulacijski ventil
- Regulacija količine protoka vode na prskalici samo jednom rukom.
Kontinuirano definiranje vrste mlaza od točkastog do konusnog mlaza
- Idealno za navodnjavanje (konusni mlaz) i čišćenje (točkasti mlaz).
Automatsko pražnjenje
- Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|210 x 42 x 79
Oprema
- Broj mlazova: 2
- Mogućnost regulacije količine vode
- Funkcija samopražnjenja
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Videos
Područja primjene
- zalijevanje
- Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
- Laka prljavština