Prskalica s regulacijom

Sasvim jednostavno zalijevanje po potrebi. Uz pomoć prskalice s regulacijom količine vode (reguliranje jednom rukom) i mogućnošću namještanja 2 vrste mlaza.

Prskalica s regulacijom ima regulacijski ventil kojim se rukuje jednom rukom, na kojemu se količina vode sasvim jednostavno regulira palcem. Pored toga, na vrtnoj prskalici moguće je kontinuirano namještanje 2 vrste mlaza ovisno o potrebi: točkasti i konusni mlaz. Na taj je način moguće jednostavno navodnjavanje gredica s cvijećem i biljkama, ali također i očistiti grubu nečistoću s terasa ili vrtnog namještaja. Stoga je regulacijska prskalica najprikladnija i za navodsnjavanje i za čišćenje. U slučaju nekorištenja, protok vode može se zatvoriti na regulacijskom ventilu. Osim toga: Kärcher prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.

Značajke i prednosti
Ergonomski regulacijski ventil
  • Regulacija količine protoka vode na prskalici samo jednom rukom.
Kontinuirano definiranje vrste mlaza od točkastog do konusnog mlaza
  • Idealno za navodnjavanje (konusni mlaz) i čišćenje (točkasti mlaz).
Automatsko pražnjenje
  • Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 210 x 42 x 79

Oprema

  • Broj mlazova: 2
  • Mogućnost regulacije količine vode
  • Funkcija samopražnjenja
  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Prskalica s regulacijom
Prskalica s regulacijom
Videos
Područja primjene
  • zalijevanje
  • Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
  • Laka prljavština
Pribor
