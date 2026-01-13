Prskalica s regulacijom ima regulacijski ventil kojim se rukuje jednom rukom, na kojemu se količina vode sasvim jednostavno regulira palcem. Pored toga, na vrtnoj prskalici moguće je kontinuirano namještanje 2 vrste mlaza ovisno o potrebi: točkasti i konusni mlaz. Na taj je način moguće jednostavno navodnjavanje gredica s cvijećem i biljkama, ali također i očistiti grubu nečistoću s terasa ili vrtnog namještaja. Stoga je regulacijska prskalica najprikladnija i za navodsnjavanje i za čišćenje. U slučaju nekorištenja, protok vode može se zatvoriti na regulacijskom ventilu. Osim toga: Kärcher prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.