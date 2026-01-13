Kompaktna kutija za crijevo CR 3.110 Balcony
Kompaktna kutija za crijevo za navodnj. na balkonima, krovnim terasama i u malim vrtovima. Praktično i brzo namatanje i odmatanje. Idealno za spremanje u stanu jer ne zauzima puno mjesta.
Prvi unutarnji bubanj za crijevo za balkon - gotovo je s teškim kantama za zalijevanje. Kompaktna kutija za crijevo, CR 3.110 Balcony, idealno je rješenje za navodnjavanje za balkone, krovne terase i male vrtove. Zahvaljujući pouzdanom sustavu protiv kapanja i praktičnom spremanju pribora, navodnjavanje postaje vrlo komforno. Dvije ugrađene Aquastop-spojke omogućuju praktično odvajanje bez prskanja. Zahvaljujući inteligentnom konceptu pospremanja pribora i završetaka crijeva, mrlje na tepihu ili parketu su prošlost. Osim toga, kutija za crijevo CR 3.110 Balcony se zahvaljujući odgovarajućem priključku za slavinu za unutarnje armature također može montirati i na unutarnje slavine. Uostalom: unutarnji bubanj za crijevo također je prikladan i kao dovodno crijevo za K 2.200 Balcony i druge K 2-uređaje.
Značajke i prednosti
Uklj. 10 plus 2 m visokokvalitetnog crijeva koje ne sadrži ftalate
Prskalica
2 spojke crijeva s funkcijom Aqua Stop za odspajanje bez prskanja
Plosnati zidni držač
Elementi za priključenje unutarnjih i vanjskih slavina
Gotovo montirano
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina crijeva (m)
|10
|Kapacitet crijeva (m)
|10 (5/16")
|Snažni pritisak (bar)
|24
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|2,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|145 x 285 x 330
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Opseg isporuke
- Spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop: 2 Komad(a)
- Priključak slavine reduktorom G3/4, G1/2: 1 Komad(a)
- Prskalica: 1 Komad(a)
- 5/16" crijevo: 10 m
- Priključno crijevo 5/16".: 2 m
Oprema
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
- Vijci i tiple za zidnu montažu
Videos
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke