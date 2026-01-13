Prvi unutarnji bubanj za crijevo za balkon - gotovo je s teškim kantama za zalijevanje. Kompaktna kutija za crijevo, CR 3.110 Balcony, idealno je rješenje za navodnjavanje za balkone, krovne terase i male vrtove. Zahvaljujući pouzdanom sustavu protiv kapanja i praktičnom spremanju pribora, navodnjavanje postaje vrlo komforno. Dvije ugrađene Aquastop-spojke omogućuju praktično odvajanje bez prskanja. Zahvaljujući inteligentnom konceptu pospremanja pribora i završetaka crijeva, mrlje na tepihu ili parketu su prošlost. Osim toga, kutija za crijevo CR 3.110 Balcony se zahvaljujući odgovarajućem priključku za slavinu za unutarnje armature također može montirati i na unutarnje slavine. Uostalom: unutarnji bubanj za crijevo također je prikladan i kao dovodno crijevo za K 2.200 Balcony i druge K 2-uređaje.