Kompaktna kutija za crijevo CR 3.110 Balcony

Kompaktna kutija za crijevo za navodnj. na balkonima, krovnim terasama i u malim vrtovima. Praktično i brzo namatanje i odmatanje. Idealno za spremanje u stanu jer ne zauzima puno mjesta.

Prvi unutarnji bubanj za crijevo za balkon - gotovo je s teškim kantama za zalijevanje. Kompaktna kutija za crijevo, CR 3.110 Balcony, idealno je rješenje za navodnjavanje za balkone, krovne terase i male vrtove. Zahvaljujući pouzdanom sustavu protiv kapanja i praktičnom spremanju pribora, navodnjavanje postaje vrlo komforno. Dvije ugrađene Aquastop-spojke omogućuju praktično odvajanje bez prskanja. Zahvaljujući inteligentnom konceptu pospremanja pribora i završetaka crijeva, mrlje na tepihu ili parketu su prošlost. Osim toga, kutija za crijevo CR 3.110 Balcony se zahvaljujući odgovarajućem priključku za slavinu za unutarnje armature također može montirati i na unutarnje slavine. Uostalom: unutarnji bubanj za crijevo također je prikladan i kao dovodno crijevo za K 2.200 Balcony i druge K 2-uređaje.

Značajke i prednosti
Uklj. 10 plus 2 m visokokvalitetnog crijeva koje ne sadrži ftalate
Prskalica
2 spojke crijeva s funkcijom Aqua Stop za odspajanje bez prskanja
Plosnati zidni držač
Elementi za priključenje unutarnjih i vanjskih slavina
Gotovo montirano
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina crijeva (m) 10
Kapacitet crijeva (m) 10 (5/16")
Snažni pritisak (bar) 24
Boja Crna
Težina (kg) 2,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 145 x 285 x 330

Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.

Opseg isporuke

  • Spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop: 2 Komad(a)
  • Priključak slavine reduktorom G3/4, G1/2: 1 Komad(a)
  • Prskalica: 1 Komad(a)
  • 5/16" crijevo: 10 m
  • Priključno crijevo 5/16".: 2 m

Oprema

  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
  • Vijci i tiple za zidnu montažu
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
