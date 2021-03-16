VIBRIRAJUĆI BEŽIČNI BRISAČ
Dobre vibracije! Vibracije čine čišćenje još temeljitijim, posebno s našim vibracijskim bežičnim brisačem KV 4. Glatke površine navlaže se za čas i prljavština se opusti. Window Vac se pobrine o ostatku posla i jednostavno usisava prljavštinu.
Otpušta tvrdoglavu prljavštinu vibracijama- bez ribanja
Savršena nadopuna Window Vac-u
Čistoća bez tragova u dva koraka
1. Čisti
Prvo smočite i očistite prozor bežičnim brisačem KV 4.
2. Usisava
Zatim usisajte prljavu vodu bežičnim usisavačem za prozore. Gotovo!
1. prednost
Automatsko doziranje vode: automatsko vlaženje krpe za brisanje znači da se okolne površine ne smoče. Ruke i podovi ostaju suhi. A budući da prskanje nije potrebno, uštedjeti ćete i vrijeme.
2. prednost
Vibrirajuća funkcija: čišćenje podržava tehnologija vibracija, što znači da je potrebno manje napora. Možete se osloboditi zamornog ribanja.
Sustavno čišćenje površine
KV 4 višenamjenske krpe
Višenamjenske krpe čine KV 4 univerzalnim alatom za čišćenje svih glatkih površina, a ne samo prozora.
Meka krpa
Nježna mekana krpa ostavlja delikatne površine sjajnima.
Krpa za ribanje
Čišćenje krpom za ribanje uklanja tvrdoglavu prljavštinu s robusnih površina.
Krpa za pločice
Krpa za pločice osigurava čistoću u fugama.
Dobre vibracije? Vrlo jednostavno.
Značajke
Predčišćenje bez napora
Savršena kombinacija vibracija i automatskog vlaženja opušta prljavštinu.
Intuitivna uporaba
Desni gumb započinje vlaženje, lijevi vibracije. Vrlo jednostavno.