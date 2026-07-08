Visokotlačni perač K 3 Power Control Home

K 3 Power Control tlačni čistač s G 120 Q Power Control pištoljem. Sa savjetnikom za primjene putem aplikacije koja pruža praktične savjete za još učinkovitije rezultate čišćenja. Uključuje Home Kit.

Zahvaljujući savjetniku za praktičnu primjenu u aplikaciji Home & Garden, koja može podržati K 3 Power Control visokotlačni čistač, Kärcher omogućuje još bolje rezultate čišćenja, a korisnika pretvara u stručnjaka za čišćenje. Aplikacija također nudi sveobuhvatnu uslugu koja uključuje informacije o uređaju, primjeni i portalu Kärcher Service. Odgovarajući nivo pritiska za primjenu može se podesiti izravno na mlaznoj cijevi i provjeriti na zaslonu G 120 Q Power Control pištolja. Deterdžent se može nanijeti brzo, jednostavno i udobno iz integriranog spremnika za deterdžent. K 3 Power Control iz Kärchera impresionira i sklopivom teleskopskom ručkom za ugodan transport i skladištenje, postoljem za veću stabilnost, držačima za dodatke, visokotlačnim pištoljem i kabelom, kao i Kärcher Quick Connect sustavom. Stalak se može koristiti i kao druga ručka za nošenje, što vam omogućuje lako spremanje i pripremanje uređaja. Home Kit jamči čišćenje veće površine oko kuće bez prskanja, a uključuje T 1 sredstvo za čišćenje površina i 500 ml deterdženta "Patio & Deck".

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 3 Power Control Home: Aplikacija Home & Garden
Aplikacija Home & Garden
Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje. U postizanju savršenih rezultata čišćenja, oslonite se na sve znanje i iskustvo Kärcher stručnjaka. Praktična i sveobuhvatna usluga: sve informacije o uređaju, njegovoj primjeni i našem servisnom portalu.
Visokotlačni perač K 3 Power Control Home: Power Control pištolj s okidačem s Quick Connectom i cijevima za prskanje
Power Control pištolj s okidačem s Quick Connectom i cijevima za prskanje
Potpuna kontrola: ručni zaslon prikazuje unesene postavke. Quick Connect adapter za jednostavno pričvršćivanje visokotlačnog crijeva i pribora.
Visokotlačni perač K 3 Power Control Home: Teleskopska ručka podesiva po visini
Teleskopska ručka podesiva po visini
Za praktičnu visinu izvlačenja. Kompletno uvlačenje za optimalno pospremanje.
Čisto rješenje za spremnik
  • Čisto i udobno: spremnik sa sredstvom za čišćenje može se izvaditi u svrhu punjenja.
  • Praktični spremnik za sredstvo za čišćenje pojednostavljuje uporabu sredstava za čišćenje.
  • Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te štite i njeguju površinu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Tlak (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Protok (l/h) maks. 380
Površinski učinak (m²/h) 25
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Nazivna ulazna snaga (kW) 1,6
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 4,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 7,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 297 x 280 x 677

Opseg isporuke

  • Home komplet: Čistač površina T 1, sredstvo za čišćenje za terase i palube, 0,5 l
  • Visokotlačni pištolji: G 120 Q Power Control
  • Vario Power Jet
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačno crijevo: 7 m
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Spremnik
  • Odvojivi spremnik za sredstvo za čišćenje
  • Integrirani filtar za vodu
Visokotlačni perač K 3 Power Control Home
Visokotlačni perač K 3 Power Control Home
Visokotlačni perač K 3 Power Control Home
Područja primjene
  • Bicikli
  • Vrtni alat i oprema
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Područja oko kuće i vrta
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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