Zahvaljujući savjetniku za praktičnu primjenu u aplikaciji Home & Garden, koja može podržati K 3 Power Control visokotlačni čistač, Kärcher omogućuje još bolje rezultate čišćenja, a korisnika pretvara u stručnjaka za čišćenje. Aplikacija također nudi sveobuhvatnu uslugu koja uključuje informacije o uređaju, primjeni i portalu Kärcher Service. Odgovarajući nivo pritiska za primjenu može se podesiti izravno na mlaznoj cijevi i provjeriti na zaslonu G 120 Q Power Control pištolja. Deterdžent se može nanijeti brzo, jednostavno i udobno iz integriranog spremnika za deterdžent. K 3 Power Control iz Kärchera impresionira i sklopivom teleskopskom ručkom za ugodan transport i skladištenje, postoljem za veću stabilnost, držačima za dodatke, visokotlačnim pištoljem i kabelom, kao i Kärcher Quick Connect sustavom. Stalak se može koristiti i kao druga ručka za nošenje, što vam omogućuje lako spremanje i pripremanje uređaja. Home Kit jamči čišćenje veće površine oko kuće bez prskanja, a uključuje T 1 sredstvo za čišćenje površina i 500 ml deterdženta "Patio & Deck".