Visokotlačni perač K 3 Power Control Home
K 3 Power Control tlačni čistač s G 120 Q Power Control pištoljem. Sa savjetnikom za primjene putem aplikacije koja pruža praktične savjete za još učinkovitije rezultate čišćenja. Uključuje Home Kit.
Zahvaljujući savjetniku za praktičnu primjenu u aplikaciji Home & Garden, koja može podržati K 3 Power Control visokotlačni čistač, Kärcher omogućuje još bolje rezultate čišćenja, a korisnika pretvara u stručnjaka za čišćenje. Aplikacija također nudi sveobuhvatnu uslugu koja uključuje informacije o uređaju, primjeni i portalu Kärcher Service. Odgovarajući nivo pritiska za primjenu može se podesiti izravno na mlaznoj cijevi i provjeriti na zaslonu G 120 Q Power Control pištolja. Deterdžent se može nanijeti brzo, jednostavno i udobno iz integriranog spremnika za deterdžent. K 3 Power Control iz Kärchera impresionira i sklopivom teleskopskom ručkom za ugodan transport i skladištenje, postoljem za veću stabilnost, držačima za dodatke, visokotlačnim pištoljem i kabelom, kao i Kärcher Quick Connect sustavom. Stalak se može koristiti i kao druga ručka za nošenje, što vam omogućuje lako spremanje i pripremanje uređaja. Home Kit jamči čišćenje veće površine oko kuće bez prskanja, a uključuje T 1 sredstvo za čišćenje površina i 500 ml deterdženta "Patio & Deck".
Značajke i prednosti
Aplikacija Home & GardenAplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje. U postizanju savršenih rezultata čišćenja, oslonite se na sve znanje i iskustvo Kärcher stručnjaka. Praktična i sveobuhvatna usluga: sve informacije o uređaju, njegovoj primjeni i našem servisnom portalu.
Power Control pištolj s okidačem s Quick Connectom i cijevima za prskanjePotpuna kontrola: ručni zaslon prikazuje unesene postavke. Quick Connect adapter za jednostavno pričvršćivanje visokotlačnog crijeva i pribora.
Teleskopska ručka podesiva po visiniZa praktičnu visinu izvlačenja. Kompletno uvlačenje za optimalno pospremanje.
Čisto rješenje za spremnik
- Čisto i udobno: spremnik sa sredstvom za čišćenje može se izvaditi u svrhu punjenja.
- Praktični spremnik za sredstvo za čišćenje pojednostavljuje uporabu sredstava za čišćenje.
- Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost te štite i njeguju površinu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Protok (l/h)
|maks. 380
|Površinski učinak (m²/h)
|25
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|1,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|297 x 280 x 677
Opseg isporuke
- Home komplet: Čistač površina T 1, sredstvo za čišćenje za terase i palube, 0,5 l
- Visokotlačni pištolji: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Čistač prljavštine
- Visokotlačno crijevo: 7 m
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Spremnik
- Odvojivi spremnik za sredstvo za čišćenje
- Integrirani filtar za vodu
Područja primjene
- Bicikli
- Vrtni alat i oprema
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Područja oko kuće i vrta
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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