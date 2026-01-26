Baterijski puhač lišća LBL 2 Battery
Snažan Kärcherov baterijski puhač lišća od 18 V dostiže brzinu puhanja zraka do najviše 210 km/h i uvjerava ergonomskim oblikom kao i dobrom raspodjelom težine.
Kärcherov baterijski puhač lišća od 18 V ima dobru raspodjelu težine i ergonomski oblikovanu ručku te dostiže brzinu puhanja zraka do najviše 210 km/h. Odvojiva ravna mlaznica s rubom za struganje omogućava kontrolirano i ciljano usmjeravanje suhog te odvajanje vlažnog i ugaženog lišća.
Značajke i prednosti
Cijev puhaliceSnažno uklanjanje lišća i čestica nečistoća oko kuće i u garaži. -----Snažno uklanjanje lišća i nečistoća oko kuće i u garaži
Odvojiva ravna mlaznicaZa precizno i selektivno čišćenje. Lišće se npr. može ciljano otpuhati na jednu hrpu.
Integriran rub za struganjePomoću ruba za struganje moguće je odstraniti vlažno lišće i ugažene nečistoće
Ergonomski dizajn
- Savršena raspodjela težine za rad koji ne umara.
Zatvaranje pomoću preklopnog nasjeda Bajonet
- Kako bi se spremio bez zauzimanja dodatnog prostora, jednostavno se može skinuti cijev za puhanje.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
- Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
- Promjenjivu bateriju moguće je upotrebljavati i za ostale Kärcherove baterijske uređaje s 18-voltnom baterijskom platformom (Battery Power).
- Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Brzina rada (km/h)
|maks. 210
|Brzina protoka zraka (m³/h)
|220
|Reguliranje brzine
|ne
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|maks. 400 (2,5 Ah) / maks. 800 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 22 (2,5 Ah) / maks. 44 (5,0 Ah)
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|975 x 170 x 305
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Cijev puhalice
- Ravna mlaznica s rubom za struganje
Područja primjene
- Lišće
- Zeleni otpad
- Staze oko kuće
- Područja oko kuće i vrta