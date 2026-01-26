Kärcherov baterijski puhač lišća od 18 V ima dobru raspodjelu težine i ergonomski oblikovanu ručku te dostiže brzinu puhanja zraka do najviše 210 km/h. Odvojiva ravna mlaznica s rubom za struganje omogućava kontrolirano i ciljano usmjeravanje suhog te odvajanje vlažnog i ugaženog lišća.