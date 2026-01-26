Baterijski puhač lišća LBL 2 Battery

Snažan Kärcherov baterijski puhač lišća od 18 V dostiže brzinu puhanja zraka do najviše 210 km/h i uvjerava ergonomskim oblikom kao i dobrom raspodjelom težine.

Kärcherov baterijski puhač lišća od 18 V ima dobru raspodjelu težine i ergonomski oblikovanu ručku te dostiže brzinu puhanja zraka do najviše 210 km/h. Odvojiva ravna mlaznica s rubom za struganje omogućava kontrolirano i ciljano usmjeravanje suhog te odvajanje vlažnog i ugaženog lišća.

Značajke i prednosti
Baterijski puhač lišća LBL 2 Battery: Cijev puhalice
Cijev puhalice
Snažno uklanjanje lišća i čestica nečistoća oko kuće i u garaži. -----Snažno uklanjanje lišća i nečistoća oko kuće i u garaži
Baterijski puhač lišća LBL 2 Battery: Odvojiva ravna mlaznica
Odvojiva ravna mlaznica
Za precizno i ​​selektivno čišćenje. Lišće se npr. može ciljano otpuhati na jednu hrpu.
Baterijski puhač lišća LBL 2 Battery: Integriran rub za struganje
Integriran rub za struganje
Pomoću ruba za struganje moguće je odstraniti vlažno lišće i ugažene nečistoće
Ergonomski dizajn
  • Savršena raspodjela težine za rad koji ne umara.
Zatvaranje pomoću preklopnog nasjeda Bajonet
  • Kako bi se spremio bez zauzimanja dodatnog prostora, jednostavno se može skinuti cijev za puhanje.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
  • Izdržljiva i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama.
  • Promjenjivu bateriju moguće je upotrebljavati i za ostale Kärcherove baterijske uređaje s 18-voltnom baterijskom platformom (Battery Power).
  • Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Brzina rada (km/h) maks. 210
Brzina protoka zraka (m³/h) 220
Reguliranje brzine ne
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) maks. 400 (2,5 Ah) / maks. 800 (5,0 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 22 (2,5 Ah) / maks. 44 (5,0 Ah)
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 2
Težina uklj. ambalažu (kg) 3,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 975 x 170 x 305

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Cijev puhalice
  • Ravna mlaznica s rubom za struganje
Područja primjene
  • Lišće
  • Zeleni otpad
  • Staze oko kuće
  • Područja oko kuće i vrta
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
