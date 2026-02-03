Adapter pištolja M
Adapter za priključenje starih pištolja (pištolj M, 96, 97) na nove mlazne cijevi. Prikladan za Kärcher Home & Garden visokotlačne čistače proizvedene do 2010. godine.
Kärcher također nudi rješenje za starije modele (do godine proizvodnje 2010.): s adapterom M trenutni se pribor može spojiti na pušku M, 96 i 97.
Značajke i prednosti
Adapter za starije pištolje proizvedene do 2010. godine
- Međuelement za pištolj i mlaznu cijev.
Novi dizajn
- Posebno praktično za uporabu
Integrirano ojačanje
- Za komforan i stabilan rad s visokotlačnim pištoljem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|105 x 42 x 42