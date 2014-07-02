HEPA 12 filtar*

Visokoučinkoviti filtar HEPA 12 (EN1822:1998) pouzdano zadržava pelud, spore gljivica, bakterije i grinje. Pouzdano filtrira 99,9 % svih čestica iznad 0,3 µm. *(EN: 1822: 1998)

Blagodat ne samo za alergičare i osobe s posebno visokim higijenskim zahtjevima: Visokoučinkoviti filtar HEPA 12 (EN1822:1998) pouzdano zadržava pelud, spore gljivica, bakterije i grinje te tako osigurava savršenu čistoću. Izlazni zrak, koji izlazi iz visokoučinkovitog filtra, znatno je čišći i svježiji od zraka u prostoriji. U brojkama: sigurno zadržava 99,9 % svih čestica veličine iznad 0,3 µm koje izazivaju alergiju. Visokoučinkoviti filtar HEPA 12 (EN1822:1998) prikladan je za modele VC 6100, VC 6200 i VC 6300.

Značajke i prednosti
Prikladan za suhe usisavače VC 6 / VC 6 Premium i stare uređaje VC 6.xxx Kärcher
Pouzdano filtrira najmanje 99,5 % svih čestica
Idealno za alergičare
Preporuka: zamjena najmanje jednom godišnje
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 140 x 101 x 46
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Suha prljavština
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Created with AI (artificial intelligence)

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