Blagodat ne samo za alergičare i osobe s posebno visokim higijenskim zahtjevima: Visokoučinkoviti filtar HEPA 12 (EN1822:1998) pouzdano zadržava pelud, spore gljivica, bakterije i grinje te tako osigurava savršenu čistoću. Izlazni zrak, koji izlazi iz visokoučinkovitog filtra, znatno je čišći i svježiji od zraka u prostoriji. U brojkama: sigurno zadržava 99,9 % svih čestica veličine iznad 0,3 µm koje izazivaju alergiju. Visokoučinkoviti filtar HEPA 12 (EN1822:1998) prikladan je za modele VC 6100, VC 6200 i VC 6300.