Izmjenjivi dodatak Home & Garden za WB 131
Za temeljito čišćenje otpornih površina oko kuće: izmjenjivi dodatak za rotirajuću četku za pranje WB 130.
U trenu uklanja čak i tvrdokornu prljavštinu: crne čekinje izmjenjivog Home & Garden dodatka rotacijske četke za pranje WB 130 čvršće su od prozirnih čekinja izmjenjivog univerzalnog dodatka. Idealno za čišćenje otpornih površina poput kamena, metala ili plastike.
Značajke i prednosti
Crne robusne čekinje
- lako uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
Za površine oko kuće
- Idealno za čišćenje otpornih površina poput kamena, metala i plastike.
Opcijski pribor
- Više svestranosti za rotirajuću četku za pranje WB 130.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|113 x 113 x 46
Područja primjene
- Garažna vrata
- Skloništa (npr. nadstrešnice)
- Rolete/rolo zavjese