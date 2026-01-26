WB 130 rotirajuća četka za pranje

Uvijek u pokretu: rotirajuća četka za pranje s izmjenjivim nastavkom čisti glatke površine poput boje, stakla ili plastike. Brze promjene pribora zahvaljujući integriranoj poluzi za otpuštanje.

U kombinaciji s izmjenjivim univerzalnim nastavkom, Kärcher rotirajuća četka za pranje WB 130 posebno je prikladna za površine poput boje, stakla ili plastike. Snažna rotacija osigurava učinkovito i temeljito čišćenje. Četka za pranje ima polugu za otpuštanje za brze i jednostavne promjene pribora bez kontakta s prljavštinom i dolazi s prozirnim poklopcem za impresivno iskustvo čišćenja. Po potrebi se može koristiti i deterdžent koji se nanosi četkom spojenom na tlačni čistač. Četka za pranje prikladna je za upotrebu sa svim Kärcher tlačnim čistačima u rasponima K 2 do K 7. Dva izmjenjiva nastavka za automobil i bicikl te Home & Garden pribor, dostupni zasebno, posebno su prilagođeni za osjetljive ili otporne površine.

Značajke i prednosti
Rotirajuća glava četke
  • Pažljivo, nježno i učinkovito čišćenje
  • Prikladno i udobno čišćenje.
Zamjena nastavka pomoću aktivacijske poluge
  • Brza i jednostavna zamjena nastavka bez dodira s prljavštinom.
  • Neka vam ruke uvijek budu čiste.
  • Odaberite pravi pribor za razne primjene.
Nanošenje deterdženta s četkom spojenom na tlačni čistač
  • Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Prozirno kućište
  • Doživljaj čišćenja zbog vidljive tehnike.
Integrirane čekinje
  • Smanjuje prskanje vode i štiti i korisnika i okolinu.
Kompatibilna s adapterom za vrtno crijevo
  • Priključak na vrtno crijevo, može se koristiti bez tlačnog čistača.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 305 x 156 x 137

Ako imate bilo kakvih pitanja o prethodnom modelu, WB 120, molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera ili Kärcher prodavača.

Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Vozila
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Zimski vrtovi
  • Garažna vrata
  • Rolete/rolo zavjese
  • Elementi za zaštitu od pogleda
  • Balkonske ograde
  • Prozorske klupice
Pribor
