U kombinaciji s izmjenjivim univerzalnim nastavkom, Kärcher rotirajuća četka za pranje WB 130 posebno je prikladna za površine poput boje, stakla ili plastike. Snažna rotacija osigurava učinkovito i temeljito čišćenje. Četka za pranje ima polugu za otpuštanje za brze i jednostavne promjene pribora bez kontakta s prljavštinom i dolazi s prozirnim poklopcem za impresivno iskustvo čišćenja. Po potrebi se može koristiti i deterdžent koji se nanosi četkom spojenom na tlačni čistač. Četka za pranje prikladna je za upotrebu sa svim Kärcher tlačnim čistačima u rasponima K 2 do K 7. Dva izmjenjiva nastavka za automobil i bicikl te Home & Garden pribor, dostupni zasebno, posebno su prilagođeni za osjetljive ili otporne površine.