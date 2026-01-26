WB 130 rotirajuća četka za pranje
Uvijek u pokretu: rotirajuća četka za pranje s izmjenjivim nastavkom čisti glatke površine poput boje, stakla ili plastike. Brze promjene pribora zahvaljujući integriranoj poluzi za otpuštanje.
U kombinaciji s izmjenjivim univerzalnim nastavkom, Kärcher rotirajuća četka za pranje WB 130 posebno je prikladna za površine poput boje, stakla ili plastike. Snažna rotacija osigurava učinkovito i temeljito čišćenje. Četka za pranje ima polugu za otpuštanje za brze i jednostavne promjene pribora bez kontakta s prljavštinom i dolazi s prozirnim poklopcem za impresivno iskustvo čišćenja. Po potrebi se može koristiti i deterdžent koji se nanosi četkom spojenom na tlačni čistač. Četka za pranje prikladna je za upotrebu sa svim Kärcher tlačnim čistačima u rasponima K 2 do K 7. Dva izmjenjiva nastavka za automobil i bicikl te Home & Garden pribor, dostupni zasebno, posebno su prilagođeni za osjetljive ili otporne površine.
Značajke i prednosti
Rotirajuća glava četke
- Pažljivo, nježno i učinkovito čišćenje
- Prikladno i udobno čišćenje.
Zamjena nastavka pomoću aktivacijske poluge
- Brza i jednostavna zamjena nastavka bez dodira s prljavštinom.
- Neka vam ruke uvijek budu čiste.
- Odaberite pravi pribor za razne primjene.
Nanošenje deterdženta s četkom spojenom na tlačni čistač
- Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Prozirno kućište
- Doživljaj čišćenja zbog vidljive tehnike.
Integrirane čekinje
- Smanjuje prskanje vode i štiti i korisnika i okolinu.
Kompatibilna s adapterom za vrtno crijevo
- Priključak na vrtno crijevo, može se koristiti bez tlačnog čistača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|305 x 156 x 137
Ako imate bilo kakvih pitanja o prethodnom modelu, WB 120, molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera ili Kärcher prodavača.
Područja primjene
- Vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Zimski vrtovi
- Garažna vrata
- Rolete/rolo zavjese
- Elementi za zaštitu od pogleda
- Balkonske ograde
- Prozorske klupice