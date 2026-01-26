WB 130 rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala

Nježno čišćenje automobila i motocikala: rotirajuća četka za pranje s inovativnim uklonjivim nastavkom za automobile i motocikle od mikrovlakana. Perivo u perilici na 60 ° C.

Kärcher rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala WB 130 posebno je pogodna za čišćenje automobila i motocikala zahvaljujući mekanom mikrovlaknu i sa svojim prozirnim poklopcem daje impresivan rezultat čišćenja. Snažna rotacija jamči učinkovito i temeljito čišćenje. Inovativni i izmjenjivi dodatak za automobil i motocikl može se promijeniti brzo, jednostavno i bez dodira s prljavštinom zahvaljujući ručici za otpuštanje. Zahvaljujući pametnom zatvaraču s kukom i omčom, tkaninski dio dvodijelnog nastavka može se ukloniti nakon čišćenja i prati u perilici na 60 °C. Rotirajuća četka za pranje prikladna je za sve Kärcher visokotlačne čistače, od K 2 do K 7. Po potrebi se može koristiti i deterdžent koji se nanosi četkom spojenom na tlačni čistač. Dva izmjenjiva univerzalna nastavka i Home & Garden pribor, dostupni zasebno, za rotirajuću četku za pranje WB 130 prikladni su za sve glatke, a posebno za otporne površine.

Značajke i prednosti
Rotirajuća glava četke
  • Pažljivo, nježno i učinkovito čišćenje
Zamjena nastavka pomoću aktivacijske poluge
  • Brza i jednostavna zamjena nastavka bez dodira s prljavštinom.
  • Ruke su Vam uvijek čiste.
  • Odaberite pravi pribor za razne primjene.
Inovativni nastavak od mikrovlakana s kopčom na kuku i omču, koji se može ukloniti i prati
  • Strojno pranje na maks. 60 °C.
  • Dodatak je brzo i bez velikih napora opet spreman za uporabu.
Posebno nježno čišćenje
  • Idealan za čišćenje osjetljivih površina kao što je lak.
Nanošenje deterdženta s četkom spojenom na tlačni čistač
  • Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Prozirno kućište
  • Doživljaj čišćenja zbog vidljive tehnike.
Integrirane čekinje
  • Smanjuje prskanje vode i štiti i korisnika i okolinu.
Kompatibilna s adapterom za vrtno crijevo
  • Priključak na vrtno crijevo, može se koristiti bez tlačnog čistača.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sastav vlakana tekstila 75 % poliester, 25 % poliamid
Boja Crna
Težina (kg) 0,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 305 x 156 x 137

Ako imate bilo kakvih pitanja o prethodnom modelu, WB 120, molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera ili Kärcher prodavača.

Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Vozila
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
Pribor
