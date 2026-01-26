WB 130 rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala
Nježno čišćenje automobila i motocikala: rotirajuća četka za pranje s inovativnim uklonjivim nastavkom za automobile i motocikle od mikrovlakana. Perivo u perilici na 60 ° C.
Kärcher rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala WB 130 posebno je pogodna za čišćenje automobila i motocikala zahvaljujući mekanom mikrovlaknu i sa svojim prozirnim poklopcem daje impresivan rezultat čišćenja. Snažna rotacija jamči učinkovito i temeljito čišćenje. Inovativni i izmjenjivi dodatak za automobil i motocikl može se promijeniti brzo, jednostavno i bez dodira s prljavštinom zahvaljujući ručici za otpuštanje. Zahvaljujući pametnom zatvaraču s kukom i omčom, tkaninski dio dvodijelnog nastavka može se ukloniti nakon čišćenja i prati u perilici na 60 °C. Rotirajuća četka za pranje prikladna je za sve Kärcher visokotlačne čistače, od K 2 do K 7. Po potrebi se može koristiti i deterdžent koji se nanosi četkom spojenom na tlačni čistač. Dva izmjenjiva univerzalna nastavka i Home & Garden pribor, dostupni zasebno, za rotirajuću četku za pranje WB 130 prikladni su za sve glatke, a posebno za otporne površine.
Značajke i prednosti
Rotirajuća glava četke
- Pažljivo, nježno i učinkovito čišćenje
Zamjena nastavka pomoću aktivacijske poluge
- Brza i jednostavna zamjena nastavka bez dodira s prljavštinom.
- Ruke su Vam uvijek čiste.
- Odaberite pravi pribor za razne primjene.
Inovativni nastavak od mikrovlakana s kopčom na kuku i omču, koji se može ukloniti i prati
- Strojno pranje na maks. 60 °C.
- Dodatak je brzo i bez velikih napora opet spreman za uporabu.
Posebno nježno čišćenje
- Idealan za čišćenje osjetljivih površina kao što je lak.
Nanošenje deterdženta s četkom spojenom na tlačni čistač
- Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Prozirno kućište
- Doživljaj čišćenja zbog vidljive tehnike.
Integrirane čekinje
- Smanjuje prskanje vode i štiti i korisnika i okolinu.
Kompatibilna s adapterom za vrtno crijevo
- Priključak na vrtno crijevo, može se koristiti bez tlačnog čistača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sastav vlakana tekstila
|75 % poliester, 25 % poliamid
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|305 x 156 x 137
Ako imate bilo kakvih pitanja o prethodnom modelu, WB 120, molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera ili Kärcher prodavača.
Kompatibilni uređaji
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact AntiTwist Flex Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP -2-X
- KHP 4 *AT
Područja primjene
- Vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.