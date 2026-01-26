Kärcher rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala WB 130 posebno je pogodna za čišćenje automobila i motocikala zahvaljujući mekanom mikrovlaknu i sa svojim prozirnim poklopcem daje impresivan rezultat čišćenja. Snažna rotacija jamči učinkovito i temeljito čišćenje. Inovativni i izmjenjivi dodatak za automobil i motocikl može se promijeniti brzo, jednostavno i bez dodira s prljavštinom zahvaljujući ručici za otpuštanje. Zahvaljujući pametnom zatvaraču s kukom i omčom, tkaninski dio dvodijelnog nastavka može se ukloniti nakon čišćenja i prati u perilici na 60 °C. Rotirajuća četka za pranje prikladna je za sve Kärcher visokotlačne čistače, od K 2 do K 7. Po potrebi se može koristiti i deterdžent koji se nanosi četkom spojenom na tlačni čistač. Dva izmjenjiva univerzalna nastavka i Home & Garden pribor, dostupni zasebno, za rotirajuću četku za pranje WB 130 prikladni su za sve glatke, a posebno za otporne površine.