Nadogradni dijelovi

Kärcher Nadogradni dio za prijevoz

Nadogradni dio za prijevoz

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Kärcher Nadogradni dio - kotači

Nadogradni dio - kotači

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Kärcher Nadogradni dio - nadziranje plamena

Nadogradni dio - nadziranje plamena

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Kärcher Nadogradni dijelovi - spremnik tlaka

Nadogradni dijelovi - spremnik tlaka

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Kärcher Komplet daljinskih upravljača

Komplet daljinskih upravljača

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Kärcher Nadogradni dio - daljinski upravljač s kovanicama

Nadogradni dio - daljinski upravljač s kovanicama

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Kärcher Komplet vodenih filtera

Komplet vodenih filtera

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Kärcher Komplet neprobojnih guma

Komplet neprobojnih guma

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Kärcher Nadogradni dio - visokotlačni stacionarni uređaj

Nadogradni dio - visokotlačni stacionarni uređaj

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Kärcher Nadogradni set kavezni okvir (Cage)

Nadogradni set kavezni okvir (Cage)

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Kärcher Retro-fit HD-Trailer

Retro-fit HD-Trailer

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Kärcher Mounting kit HDS-Trailer

Mounting kit HDS-Trailer

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Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

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E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

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