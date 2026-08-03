Visokokvalitetno parno glačalo u atraktivnom žuto-crnom dizajnu. Glačalo ima komforno, lako klizeće dno od plemenitog čelika te se savršeno kombinira s Kärcher parnim čistačima. Ravnomjerno visok tlak pare znatno olakšava glačanje – i omogućuje uštedu vremena i do 50%. Zahvaljujući dominantnoj tehnici i besprijekornom lako klizećem dnu od plemenitog čelika moguće je jednostavno glačanje čak i teških tkanina. Kärcher parno glačalo ima funkciju trajne pare kao i funkciju ispuštanja pare u intervalima.