Parno glačalo I 6006

Visokokvalitetno parno glačalo u atraktivnom žuto-crnom dizajnu. S praktičnim lako klizećim dnom od plemenitog čelika.

Visokokvalitetno parno glačalo u atraktivnom žuto-crnom dizajnu. Glačalo ima komforno, lako klizeće dno od plemenitog čelika te se savršeno kombinira s Kärcher parnim čistačima. Ravnomjerno visok tlak pare znatno olakšava glačanje – i omogućuje uštedu vremena i do 50%. Zahvaljujući dominantnoj tehnici i besprijekornom lako klizećem dnu od plemenitog čelika moguće je jednostavno glačanje čak i teških tkanina. Kärcher parno glačalo ima funkciju trajne pare kao i funkciju ispuštanja pare u intervalima.

Značajke i prednosti
Rupice za izlaz pare raspoređene po cijeloj površini glačanja
  • Ravnomjerno ispuštanje pare po cijeloj površini.
Mogućnost namještanja trajnog ispuštanja pare
  • Kontinuirano ispuštanje pare za lako i brzo glačanje velikih tekstilnih predmeta, kao što su npr. stolnjaci, posteljina itd.
Podnica glačala od nehrđajućeg čelika
  • Lakše klizanje glačala.
Ravnomjerno ispuštanje pare
  • 50% brže glačanje rublja.
Ispuštanje pare u intervalima
  • Za ciljano ispuštanje pare.
Regulacija temperature
  • Moguće glačanje različitih materijala.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Žuta boja
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 297 x 147 x 180
Područja primjene
  • Odjeća pogodna za glačanje
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