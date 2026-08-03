Parno glačalo I 6006
Visokokvalitetno parno glačalo u atraktivnom žuto-crnom dizajnu. S praktičnim lako klizećim dnom od plemenitog čelika.
Visokokvalitetno parno glačalo u atraktivnom žuto-crnom dizajnu. Glačalo ima komforno, lako klizeće dno od plemenitog čelika te se savršeno kombinira s Kärcher parnim čistačima. Ravnomjerno visok tlak pare znatno olakšava glačanje – i omogućuje uštedu vremena i do 50%. Zahvaljujući dominantnoj tehnici i besprijekornom lako klizećem dnu od plemenitog čelika moguće je jednostavno glačanje čak i teških tkanina. Kärcher parno glačalo ima funkciju trajne pare kao i funkciju ispuštanja pare u intervalima.
Značajke i prednosti
Rupice za izlaz pare raspoređene po cijeloj površini glačanja
- Ravnomjerno ispuštanje pare po cijeloj površini.
Mogućnost namještanja trajnog ispuštanja pare
- Kontinuirano ispuštanje pare za lako i brzo glačanje velikih tekstilnih predmeta, kao što su npr. stolnjaci, posteljina itd.
Podnica glačala od nehrđajućeg čelika
- Lakše klizanje glačala.
Ravnomjerno ispuštanje pare
- 50% brže glačanje rublja.
Ispuštanje pare u intervalima
- Za ciljano ispuštanje pare.
Regulacija temperature
- Moguće glačanje različitih materijala.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Žuta boja
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|297 x 147 x 180
Područja primjene
- Odjeća pogodna za glačanje