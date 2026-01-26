Pribor - zamjenske mlaznice

Kvalitetne zamjenske mlaznice za sve površinske čistače T-Racer (osim T 350) za uređaje klase K 2 do K 7, čistače krovnih oluka PC 20 za K 3 do K 7 kao i čistače podvozja za K 2 do K 5.

Visokokvalitetne zamjenske mlaznice za brzu i jednostavnu zamjenu mlaznica. Sadržaj: tri para mlaznica za različite klase visokotlačnih čistača, jedna Power mlaznica za čišćenje kutova i rubova u kombinaciji s površinskim čistačima T 400, T 450 i T 550, kao i dvije kopče za pričvršćenje. Ove zamjenske mlaznice prikladne su za sljedeći pribor: površinski čistač T-Racer za uređaje klase K 2 do K 7 (osim T 350), čistač krovnih oluka PC 20 za uređaje klase K 3 do K 7, kao i čistač podvozja za klase uređaja K 2 do K 5.

Značajke i prednosti
Zamjenska mlaznica
  • Brža i jednostavnija zamjena starih mlaznica.
  • Visoka kvaliteta za dug životni vijek.
Visoki tlak - plosnati mlaz
  • Ravnomjerno čišćenje i otapanje tvrdokornih nečistoća.
Snažno čišćenje visokim tlakom
  • Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Dimenzije (d × š × v) (mm) 17 x 17 x 18
