Pribor - zamjenske mlaznice
Kvalitetne zamjenske mlaznice za sve površinske čistače T-Racer (osim T 350) za uređaje klase K 2 do K 7, čistače krovnih oluka PC 20 za K 3 do K 7 kao i čistače podvozja za K 2 do K 5.
Visokokvalitetne zamjenske mlaznice za brzu i jednostavnu zamjenu mlaznica. Sadržaj: tri para mlaznica za različite klase visokotlačnih čistača, jedna Power mlaznica za čišćenje kutova i rubova u kombinaciji s površinskim čistačima T 400, T 450 i T 550, kao i dvije kopče za pričvršćenje. Ove zamjenske mlaznice prikladne su za sljedeći pribor: površinski čistač T-Racer za uređaje klase K 2 do K 7 (osim T 350), čistač krovnih oluka PC 20 za uređaje klase K 3 do K 7, kao i čistač podvozja za klase uređaja K 2 do K 5.
Značajke i prednosti
Zamjenska mlaznica
- Brža i jednostavnija zamjena starih mlaznica.
- Visoka kvaliteta za dug životni vijek.
Visoki tlak - plosnati mlaz
- Ravnomjerno čišćenje i otapanje tvrdokornih nečistoća.
Snažno čišćenje visokim tlakom
- Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|17 x 17 x 18