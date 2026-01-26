Visokokvalitetne zamjenske mlaznice za brzu i jednostavnu zamjenu mlaznica. Sadržaj: tri para mlaznica za različite klase visokotlačnih čistača, jedna Power mlaznica za čišćenje kutova i rubova u kombinaciji s površinskim čistačima T 400, T 450 i T 550, kao i dvije kopče za pričvršćenje. Ove zamjenske mlaznice prikladne su za sljedeći pribor: površinski čistač T-Racer za uređaje klase K 2 do K 7 (osim T 350), čistač krovnih oluka PC 20 za uređaje klase K 3 do K 7, kao i čistač podvozja za klase uređaja K 2 do K 5.