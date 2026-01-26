T 450, površinski čistač T-Racer
Čisti velike površine bez prskanja: površ. čistač T-Racer T 450. Dodatna Power mlaznica za kutove i rubove, ručka za vert. čišć., zašt. mreža za šljunčane površine, regul. tlaka čišćenja.
Uz pomoć površinskog čistača T-Racer T 450 moguće je brzo i učinkovito čistiti velike vanjske površine bez prskanja, te čak oko 50 % brže u odnosu na čišćenje mlaznom cijevi. To je zbog Twin-jet rotacijskog kraka, koji osigurava veliku površinu čišćenja. Dodatna Power mlaznica, koja se po potrebi može jednostavno aktivirati nožnom tipkom, omogućuje učinkovito čišćenje kutova i rubova. Osim toga, T 450 ima specijalnu zaštitnu mrežu koja omogućuje čišćenje japanskih vrtova i drugih šljunčanih površina. Promjenom razmaka mlaznice od predmeta čišćenja moguće je namjestiti tlak sukladno potrebi. Tako je moguće čistiti i tvrde površine, kao što su kamen i beton, a i osjetljivije površine, kao što je drvo. Zbog takozvanog Hovercraft efekta, T-Racer je posebno lagan za manevriranje. A zahvaljujući praktičnoj ručki moguće je bez problema čistiti čak i vertikalne površine, kao što su garažna vrata. T-Racer T 550 prikladan je za Kärcher Home & Garden visokotlačne čistače klase K 4 – K 7.
Značajke i prednosti
Dvije rotirajuće mlaznice s ravnim mlazom
- Dobar površinski učinak - idealno za čišćenje većih površina.
Zaštita od prskanja
- Čišćenje bez prskanja.
Integrirana dodatna Power mlaznica
- Komforni prelazak s običnih T-Racer mlaznica na Power mlaznicu pomoću nožne tipke.
Specijalna zaštitna mreža za čišćenje šljunčanih površina
- Zaštitna mreža sa sitnim očicama omogućuje čišćenje šljunčanih površina, npr. u japanskim vrtovima.
Namještanje po visini
- Prilagodba tlaka odgovarajućem zadatku čišćenja.
- Čišćenje osjetljivih i neosjetljivih površina u skladu s potrebama, zahvaljujući regulaciji udaljenosti mlaznica od predmeta čišćenja.
Ručka
- Praktično čišćenje vertikalnih površina.
Hovercraft učinak
- Površinski čistač lebdi iznad poda i osigurava jednostavan rad.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|2,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|790 x 321 x 1011
Kompatibilni uređaji
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact AntiTwist Flex Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP 4 *AT
Područja primjene
- Područja oko kuće i vrta
- Terasa
- Garažna vrata
- Fasade malih kuća
- (Ulazi) dvorišta, prilazi
- Vrtni i kameni zidovi
- Staze