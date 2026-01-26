T 450, površinski čistač T-Racer

Čisti velike površine bez prskanja: površ. čistač T-Racer T 450. Dodatna Power mlaznica za kutove i rubove, ručka za vert. čišć., zašt. mreža za šljunčane površine, regul. tlaka čišćenja.

Uz pomoć površinskog čistača T-Racer T 450 moguće je brzo i učinkovito čistiti velike vanjske površine bez prskanja, te čak oko 50 % brže u odnosu na čišćenje mlaznom cijevi. To je zbog Twin-jet rotacijskog kraka, koji osigurava veliku površinu čišćenja. Dodatna Power mlaznica, koja se po potrebi može jednostavno aktivirati nožnom tipkom, omogućuje učinkovito čišćenje kutova i rubova. Osim toga, T 450 ima specijalnu zaštitnu mrežu koja omogućuje čišćenje japanskih vrtova i drugih šljunčanih površina. Promjenom razmaka mlaznice od predmeta čišćenja moguće je namjestiti tlak sukladno potrebi. Tako je moguće čistiti i tvrde površine, kao što su kamen i beton, a i osjetljivije površine, kao što je drvo. Zbog takozvanog Hovercraft efekta, T-Racer je posebno lagan za manevriranje. A zahvaljujući praktičnoj ručki moguće je bez problema čistiti čak i vertikalne površine, kao što su garažna vrata. T-Racer T 550 prikladan je za Kärcher Home & Garden visokotlačne čistače klase K 4 – K 7.

Značajke i prednosti
Dvije rotirajuće mlaznice s ravnim mlazom
  • Dobar površinski učinak - idealno za čišćenje većih površina.
Zaštita od prskanja
  • Čišćenje bez prskanja.
Integrirana dodatna Power mlaznica
  • Komforni prelazak s običnih T-Racer mlaznica na Power mlaznicu pomoću nožne tipke.
Specijalna zaštitna mreža za čišćenje šljunčanih površina
  • Zaštitna mreža sa sitnim očicama omogućuje čišćenje šljunčanih površina, npr. u japanskim vrtovima.
Namještanje po visini
  • Prilagodba tlaka odgovarajućem zadatku čišćenja.
  • Čišćenje osjetljivih i neosjetljivih površina u skladu s potrebama, zahvaljujući regulaciji udaljenosti mlaznica od predmeta čišćenja.
Ručka
  • Praktično čišćenje vertikalnih površina.
Hovercraft učinak
  • Površinski čistač lebdi iznad poda i osigurava jednostavan rad.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 2,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 790 x 321 x 1011
Područja primjene
  • Područja oko kuće i vrta
  • Terasa
  • Garažna vrata
  • Fasade malih kuća
  • (Ulazi) dvorišta, prilazi
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Staze
