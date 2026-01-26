Uz pomoć površinskog čistača T-Racer T 450 moguće je brzo i učinkovito čistiti velike vanjske površine bez prskanja, te čak oko 50 % brže u odnosu na čišćenje mlaznom cijevi. To je zbog Twin-jet rotacijskog kraka, koji osigurava veliku površinu čišćenja. Dodatna Power mlaznica, koja se po potrebi može jednostavno aktivirati nožnom tipkom, omogućuje učinkovito čišćenje kutova i rubova. Osim toga, T 450 ima specijalnu zaštitnu mrežu koja omogućuje čišćenje japanskih vrtova i drugih šljunčanih površina. Promjenom razmaka mlaznice od predmeta čišćenja moguće je namjestiti tlak sukladno potrebi. Tako je moguće čistiti i tvrde površine, kao što su kamen i beton, a i osjetljivije površine, kao što je drvo. Zbog takozvanog Hovercraft efekta, T-Racer je posebno lagan za manevriranje. A zahvaljujući praktičnoj ručki moguće je bez problema čistiti čak i vertikalne površine, kao što su garažna vrata. T-Racer T 550 prikladan je za Kärcher Home & Garden visokotlačne čistače klase K 4 – K 7.