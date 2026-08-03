Set bočica s raspršivačem Extra

Novi Extra set bočica s raspršivačem, uključujući krpu za brisanje od mikrovlakana s čičak kopčom, široke i uske brisače, grubi strugač za prljavštinu i 20 ml koncentrata za pranje prozora.

Novi Premium set bočica s raspršivačem, uključujući držač podloge podesive veličine, daje optimalne rezultate pri čišćenju širokih i uskih prozora. Krpa za brisanje od mikrovlakana može se jednostavno pričvrstiti i brzo zamijeniti zahvaljujući kopči na čičak. Osim toga, strugačem za prljavštinu možete ukloniti i najtvrdokorniju prljavštinu s vjetrobrana.

Značajke i prednosti
Uski i široki brisač
  • Za individualno pranje malih i velikih prozora.
Pričvršćenje čičkom
  • Zahvaljujući pričvršćenju čičkom navlaku od mikrovlakana moguće je sasvim jednostavno i brzo zamijeniti.
Strugalo za nečistoće
  • Uz pomoć strugala za nečistoću u trenu će biti uklonjena čak i najtvrdokornija nečistoća.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Sastav vlakana tekstila 85 % poliester, 15 % poliamid
Boja bijela
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 120 x 120 x 250
Područja primjene
  • Prozori i staklene površine
  • Glatke površine
  • Ogledala
  • Pločice
  • Tvrdokorne nečistoće
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