Set bočica s raspršivačem Extra
Novi Extra set bočica s raspršivačem, uključujući krpu za brisanje od mikrovlakana s čičak kopčom, široke i uske brisače, grubi strugač za prljavštinu i 20 ml koncentrata za pranje prozora.
Novi Premium set bočica s raspršivačem, uključujući držač podloge podesive veličine, daje optimalne rezultate pri čišćenju širokih i uskih prozora. Krpa za brisanje od mikrovlakana može se jednostavno pričvrstiti i brzo zamijeniti zahvaljujući kopči na čičak. Osim toga, strugačem za prljavštinu možete ukloniti i najtvrdokorniju prljavštinu s vjetrobrana.
Značajke i prednosti
Uski i široki brisač
- Za individualno pranje malih i velikih prozora.
Pričvršćenje čičkom
- Zahvaljujući pričvršćenju čičkom navlaku od mikrovlakana moguće je sasvim jednostavno i brzo zamijeniti.
Strugalo za nečistoće
- Uz pomoć strugala za nečistoću u trenu će biti uklonjena čak i najtvrdokornija nečistoća.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Sastav vlakana tekstila
|85 % poliester, 15 % poliamid
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|120 x 120 x 250
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Prozori i staklene površine
- Glatke površine
- Ogledala
- Pločice
- Tvrdokorne nečistoće
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