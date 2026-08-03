Novi Premium set bočica s raspršivačem, uključujući držač podloge podesive veličine, daje optimalne rezultate pri čišćenju širokih i uskih prozora. Krpa za brisanje od mikrovlakana može se jednostavno pričvrstiti i brzo zamijeniti zahvaljujući kopči na čičak. Osim toga, strugačem za prljavštinu možete ukloniti i najtvrdokorniju prljavštinu s vjetrobrana.