VP 180, Vario Power Jet za K 7
Vario Power mlazna cijev za visokotlačne čistače klase K 7. Kontinuirana regulacija od niskotlačnog mlaza sredstva za čišć. do visokotlačnog mlaza jednostavnim okretanjem na mlaznoj cijevi.
Vario Power mlazna cijev: od niskotlačnog mlaza sredstva za čišćenje do visokotlačnog mlaza uz kontinuiranu regulaciju tlaka jednostavnim okretanjem na mlaznoj cijevi. Idealna za čišćenje manjih površina oko kuće i u vrtu. Na primjer za uporabu na zidovima, stazama, ogradama ili vozilima. Prikladna za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K 7.
Značajke i prednosti
Kontinuirano namještanje
- Prilagodba tlaka odgovarajućem zadatku čišćenja.
Niskotlačni mlaz sredstva za čišćenje
- Kontinuirana regulacija tlaka - od niskotlačnog mlaza sredstva za čišćenje do visokotlačnog mlaza.
Ušteda vremena
- Nije potrebna zamjena mlazne cijevi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|448 x 47 x 47
Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).
Područja primjene
- Vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Fasada
- Vrtni i kameni zidovi
- Staze
- Ograde
- Područja oko kuće i vrta