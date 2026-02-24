VP 180, Vario Power Jet za K 7

Vario Power mlazna cijev za visokotlačne čistače klase K 7. Kontinuirana regulacija od niskotlačnog mlaza sredstva za čišć. do visokotlačnog mlaza jednostavnim okretanjem na mlaznoj cijevi.

Vario Power mlazna cijev: od niskotlačnog mlaza sredstva za čišćenje do visokotlačnog mlaza uz kontinuiranu regulaciju tlaka jednostavnim okretanjem na mlaznoj cijevi. Idealna za čišćenje manjih površina oko kuće i u vrtu. Na primjer za uporabu na zidovima, stazama, ogradama ili vozilima. Prikladna za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K 7.

Značajke i prednosti
Kontinuirano namještanje
  • Prilagodba tlaka odgovarajućem zadatku čišćenja.
Niskotlačni mlaz sredstva za čišćenje
  • Kontinuirana regulacija tlaka - od niskotlačnog mlaza sredstva za čišćenje do visokotlačnog mlaza.
Ušteda vremena
  • Nije potrebna zamjena mlazne cijevi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 448 x 47 x 47

Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).

Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Vozila
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Fasada
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Staze
  • Ograde
  • Područja oko kuće i vrta
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH