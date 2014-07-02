Čistač tepiha BRC 30/15 C

Kompaktni automat za čišć. tepiha, za brzo i ekon. ubrizgavanje sredstva za čišć. pod tlakom kod čišćenja manjih površina, ali također i za čišć. ciljanih mjesta i redovito čišć. stepenica prskanjem I-Capsolation-sredstva za čišćenje. Ekonomičan je na površinama od 200 do 800 m².

BRC 30/15 C je savršen stroj za dubinsko čišćenje tepiha manjih površina. Zbog plivajuće ugrađene četke moguće je postići savršene rezultate čišćenja čak i kod neravnih površina. Osim toga, BRC 30/15 može se fleksibilno koristiti za redovito čišćenje tepiha uz prskanje I-Capsol sredstva za čišćenje za točkasto odstranjivanje mrlja.

Značajke i prednosti
Velika snaga čišćenja
  • Valjak s četkom pospješuje dubinsko čišćenje.
  • Njišući valjak s četkom, što daje ravnomjerni učinak čišćenja.
  • Vlakna se ispravljaju i tako daju ravnomjeran izgled.
Kompaktne dimenzije
  • Idealno za površine između 200 i 800 m².
  • Jednostavno skladištenje.
  • Jednostavan transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Površinski učinak (temeljito čišćenje / međučišćenje iCapsol) (m²/h) 150
Količina zraka (l/s) 46
Vakuum (mbar/kPa) 300 / 30
Tlak prskanja, temeljito čišćenje (bar) 3,5
Količina prskanja, temeljito čišćenje (l/min) 1
Radna širina usisavanja (mm) 315
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 15 / 17
Snaga turbine (W) 1130
Snaga motora četke (W) 76
Težina bez pribora (kg) 36
Težina uklj. ambalažu (kg) 35,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 920 x 360 x 750

Opseg isporuke

  • Broj valjaka: 1 Komad(a)

Oprema

  • Smjer rada: natrag
Videos
Pribor
Sredstva za čišćenje
BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
