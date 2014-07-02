Čistač tepiha BRC 30/15 C
Kompaktni automat za čišć. tepiha, za brzo i ekon. ubrizgavanje sredstva za čišć. pod tlakom kod čišćenja manjih površina, ali također i za čišć. ciljanih mjesta i redovito čišć. stepenica prskanjem I-Capsolation-sredstva za čišćenje. Ekonomičan je na površinama od 200 do 800 m².
BRC 30/15 C je savršen stroj za dubinsko čišćenje tepiha manjih površina. Zbog plivajuće ugrađene četke moguće je postići savršene rezultate čišćenja čak i kod neravnih površina. Osim toga, BRC 30/15 može se fleksibilno koristiti za redovito čišćenje tepiha uz prskanje I-Capsol sredstva za čišćenje za točkasto odstranjivanje mrlja.
Značajke i prednosti
Velika snaga čišćenja
- Valjak s četkom pospješuje dubinsko čišćenje.
- Njišući valjak s četkom, što daje ravnomjerni učinak čišćenja.
- Vlakna se ispravljaju i tako daju ravnomjeran izgled.
Kompaktne dimenzije
- Idealno za površine između 200 i 800 m².
- Jednostavno skladištenje.
- Jednostavan transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Površinski učinak (temeljito čišćenje / međučišćenje iCapsol) (m²/h)
|150
|Količina zraka (l/s)
|46
|Vakuum (mbar/kPa)
|300 / 30
|Tlak prskanja, temeljito čišćenje (bar)
|3,5
|Količina prskanja, temeljito čišćenje (l/min)
|1
|Radna širina usisavanja (mm)
|315
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|15 / 17
|Snaga turbine (W)
|1130
|Snaga motora četke (W)
|76
|Težina bez pribora (kg)
|36
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|35,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|920 x 360 x 750
Opseg isporuke
- Broj valjaka: 1 Komad(a)
Oprema
- Smjer rada: natrag