Čistač tepiha BRC 30/15 C

Kompaktni automat za čišć. tepiha, za brzo i ekon. ubrizgavanje sredstva za čišć. pod tlakom kod čišćenja manjih površina, ali također i za čišć. ciljanih mjesta i redovito čišć. stepenica prskanjem I-Capsolation-sredstva za čišćenje. Ekonomičan je na površinama od 200 do 800 m².