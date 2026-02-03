U usporedbi s uobičajenim uređajima s ekstrakcijom prskanja, s automatima za čišćenje tepiha BRC 40/22 C radit ćete do 30 posto brže, a površine će zajamčeno biti očišćene duboko u porama. To omogućuju jednostavno manevriranje i princip da se uvijek radi prema naprijed i tako izbjegnu nepotrebni prazni prolazi. Integrirana posuda za smeće tijekom čišćenja pouzdano sakuplja čestice s poda, kao što je kosa ili otpala vlakanca tepiha. Uređaj je idealan za temeljito čišćenje tepiha na malim i srednje velikim površinama do 1000 m² te se može fleksibilno koristiti za ekstrakciju prskanja ili za međufazno čišćenje tepiha. Kod korištenja iCapsol sredstva za čišćenje RM 768, koje preporučamo za međufazno čišćenje, vrijeme sušenja tepiha skraćuje se na otprilike pola sata pa je to stoga idealna metoda čišćenja na površinama tepiha gdje se puno hoda. Osim toga, glava za čišćenje s četkom za čišćenje tepiha, koja se može okretati zahvaljujući upravljačkom kotaču, još znatno pojednostavljuje i ubrzava čišćenje jako zatrpanih površina.