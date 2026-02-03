Čistač tepiha BRC 40/22 C

Kompaktni automat za čišćenje tepiha BRC 40/22 C za ekonomičnu i brzu ekstrakciju prskanja ili za međufazno čišćenje tepiha površine između 250 i 1000 m².

U usporedbi s uobičajenim uređajima s ekstrakcijom prskanja, s automatima za čišćenje tepiha BRC 40/22 C radit ćete do 30 posto brže, a površine će zajamčeno biti očišćene duboko u porama. To omogućuju jednostavno manevriranje i princip da se uvijek radi prema naprijed i tako izbjegnu nepotrebni prazni prolazi. Integrirana posuda za smeće tijekom čišćenja pouzdano sakuplja čestice s poda, kao što je kosa ili otpala vlakanca tepiha. Uređaj je idealan za temeljito čišćenje tepiha na malim i srednje velikim površinama do 1000 m² te se može fleksibilno koristiti za ekstrakciju prskanja ili za međufazno čišćenje tepiha. Kod korištenja iCapsol sredstva za čišćenje RM 768, koje preporučamo za međufazno čišćenje, vrijeme sušenja tepiha skraćuje se na otprilike pola sata pa je to stoga idealna metoda čišćenja na površinama tepiha gdje se puno hoda. Osim toga, glava za čišćenje s četkom za čišćenje tepiha, koja se može okretati zahvaljujući upravljačkom kotaču, još znatno pojednostavljuje i ubrzava čišćenje jako zatrpanih površina.

Značajke i prednosti
Čistač tepiha BRC 40/22 C: Glava za čišćenje s okretanjem za 200°
Valjkasta četka za tepih pospješuje temeljito čišćenje. Iznimno jednostavno manevriranje također i na zatrpanim površinama.
Čistač tepiha BRC 40/22 C: Za temeljito i redovno čišćenje tepiha
Primjenjuje se i za temeljito čišćenje tepiha i za povremeno čišćenje tepiha. Temeljito čišćenje tepiha s valjkom za čišćenje pospješuje čišćenje vlakanaca tepiha.
Čistač tepiha BRC 40/22 C: Opcionalna ručna mlaznica
Za čišćenje kutova ili za čišćenje stolica i tapeciranog namještaja prskanjem.
Integrirani pretinac za pometeno smeće
  • Pouzdano sakuplja otpala vlakanca od tepiha, kosu i druge čestice.
  • Smanjuje blokade usisne mlaznice i tako smanjuje troškove servisa.
Smjer rada isključivo prema naprijed
  • Izbjegavanje nepotrebnih praznih prolaza.
  • Do 30 posto veći površinski učinak u odnosu na uobičajene automate s ekstrakcijom prskanjem.
Specifikacije

Tehnički podaci

Površinski učinak (temeljito čišćenje / međučišćenje iCapsol) (m²/h) 500 / 900
Količina zraka (l/s) 47
Vakuum (mbar/kPa) 290 / 29
Tlak prskanja, međučišćenje (bar) 3,5
Tlak prskanja, temeljito čišćenje (bar) 7
Količina prskanja, međučišćenje (l/min) 0,38
Količina prskanja, temeljito čišćenje (l/min) 2,5
Radna širina usisavanja (cm) 48
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 22 / 19
Snaga turbine (W) 1200
Snaga motora četke (W) 400
Težina bez pribora (kg) 44,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 50,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 889 x 470 x 1118

Opseg isporuke

  • Broj valjaka: 1 Komad(a)
  • Četka s valjkom: 1 Komad(a)

Oprema

  • Smjer rada: naprijed
  • iCapsol-pogon
