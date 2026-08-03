Električni generator PGG 3/1
Pouzdani PGG 3/1 sinkroni generator na benzinski pogon snage 2,8 kW, kotači otporni na probijanje i spremnik od 15 l. Za korištenje u pokretu do 12 sati rada bez vanjskih izvora napajanja.
Kompaktan dizajn, snažan iznutra: mobilni sinkroni generator PGG 3/1 pruža impresivne performanse sa svojim motorom od 2,8 kW. Pouzdan četverotaktni benzinski motor omogućuje stalnu snagu kako bi osigurao samodostatnu opskrbu energijom – s do 12 sati rada bez vanjskih izvora energije. Izvrsna vremena rada do 12 sati (6,5 sati pri punom opterećenju) s punim spremnikom od 15 l pokrivaju potrebe za energijom cijelog radnog dana. Zahvaljujući svom praktičnom dizajnu koji štedi prostor, generatorska jedinica PGG 3/1 može se koristiti bez ikakvih drugih izvora energije na bilo kojem mjestu, kao što su gradilišta, u poljoprivredi ili u komunalnim poslovima. Sofisticirana sigurnosna tehnologija sa zaštitom od preopterećenja i niske razine ulja osigurava siguran rad, dok kotači otporni na probijanje i sklopiva ručka za guranje olakšavaju transport generatora struje – pružajući maksimalnu pokretljivost. Dvije uzemljene utičnice opremljene su automatskim regulatorom napona (AVR) i stoga su također prikladne za rad osjetljivih elektroničkih uređaja.
Značajke i prednosti
Vrlo jednostavno rukovanje
- Velika mobilnost zahvaljujući preklopivoj ručki za guranje i kotačima otpornim na kvarove.
- Funkcija električnog pokretanja za komforno i brzo pokretanje benzinskog motora.
Visok stupanj pouzdanosti i sigurnosti
- Sa zaštitom od preopterećenja i nedostatka ulja te okvirom od čeličnih cijevi za maksimalnu sigurnost.
- S automatskim regulatorom napona (AVR) za rad osjetljivih elektroničkih uređaja.
Pouzdan i snažan
- Sinkroni generator od 230 V pouzdano osigurava kontinuiranu snagu od 2,8 kW.
- Snažan benzinski motor za radove min. 6,5 sati po punjenju spremnika.
Rad s visokotlačnim čistačima Kärcher
- Omogućuje upotrebu visokotlačnih čistača u područjima bez vanjskog napajanja.
- Prikladno za odabrane jednofazne visokotlačne čistače.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|74
|Nazivna snaga (kW)
|2,8
|Snaga (kW)
|3
|Vrsta pogona
|Benzin
|Zapremina (cm³)
|208
|Snaga motora (kW/ks)
|4 / 5,4
|Potrošnja goriva (l/h)
|2,3
|Sadržaj spremnika (l)
|15
|Vrijeme rada na 50% izlaza (h)
|12
|Vrijeme rada na 100% izlaza (h)
|6,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|56,1
|Težina bez pribora (kg)
|51,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|645 x 622 x 549
Opseg isporuke
- Prikaz radnog stanja
- Izlaz istosmjerne struje (12 V)
- Stupanj zaštite IP 23
- Zaštita od manjka ulja i preopterećenja
- Prikaz goriva
- Utičnica 1-fazna tip F (šuko)
- Automatski regulator napona (AVR)
Videos
Područja primjene
- Samostalan izvor struje za općine, npr. za usisavače
- Samostalan izvor struje u građevini, npr. za kutne brusilice
- Samostalan izvor struje u poljoprivredi, npr. za visokotlačne čistače
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.