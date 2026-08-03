Električni generator PGG 3/1

Pouzdani PGG 3/1 sinkroni generator na benzinski pogon snage 2,8 kW, kotači otporni na probijanje i spremnik od 15 l. Za korištenje u pokretu do 12 sati rada bez vanjskih izvora napajanja.

Kompaktan dizajn, snažan iznutra: mobilni sinkroni generator PGG 3/1 pruža impresivne performanse sa svojim motorom od 2,8 kW. Pouzdan četverotaktni benzinski motor omogućuje stalnu snagu kako bi osigurao samodostatnu opskrbu energijom – s do 12 sati rada bez vanjskih izvora energije. Izvrsna vremena rada do 12 sati (6,5 sati pri punom opterećenju) s punim spremnikom od 15 l pokrivaju potrebe za energijom cijelog radnog dana. Zahvaljujući svom praktičnom dizajnu koji štedi prostor, generatorska jedinica PGG 3/1 može se koristiti bez ikakvih drugih izvora energije na bilo kojem mjestu, kao što su gradilišta, u poljoprivredi ili u komunalnim poslovima. Sofisticirana sigurnosna tehnologija sa zaštitom od preopterećenja i niske razine ulja osigurava siguran rad, dok kotači otporni na probijanje i sklopiva ručka za guranje olakšavaju transport generatora struje – pružajući maksimalnu pokretljivost. Dvije uzemljene utičnice opremljene su automatskim regulatorom napona (AVR) i stoga su također prikladne za rad osjetljivih elektroničkih uređaja.

Značajke i prednosti
Vrlo jednostavno rukovanje
  • Velika mobilnost zahvaljujući preklopivoj ručki za guranje i kotačima otpornim na kvarove.
  • Funkcija električnog pokretanja za komforno i brzo pokretanje benzinskog motora.
Visok stupanj pouzdanosti i sigurnosti
  • Sa zaštitom od preopterećenja i nedostatka ulja te okvirom od čeličnih cijevi za maksimalnu sigurnost.
  • S automatskim regulatorom napona (AVR) za rad osjetljivih elektroničkih uređaja.
Pouzdan i snažan
  • Sinkroni generator od 230 V pouzdano osigurava kontinuiranu snagu od 2,8 kW.
  • Snažan benzinski motor za radove min. 6,5 sati po punjenju spremnika.
Rad s visokotlačnim čistačima Kärcher
  • Omogućuje upotrebu visokotlačnih čistača u područjima bez vanjskog napajanja.
  • Prikladno za odabrane jednofazne visokotlačne čistače.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 74
Nazivna snaga (kW) 2,8
Snaga (kW) 3
Vrsta pogona Benzin
Zapremina (cm³) 208
Snaga motora (kW/ks) 4 / 5,4
Potrošnja goriva (l/h) 2,3
Sadržaj spremnika (l) 15
Vrijeme rada na 50% izlaza (h) 12
Vrijeme rada na 100% izlaza (h) 6,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 56,1
Težina bez pribora (kg) 51,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 645 x 622 x 549

Opseg isporuke

  • Prikaz radnog stanja
  • Izlaz istosmjerne struje (12 V)
  • Stupanj zaštite IP 23
  • Zaštita od manjka ulja i preopterećenja
  • Prikaz goriva
  • Utičnica 1-fazna tip F (šuko)
  • Automatski regulator napona (AVR)
Električni generator PGG 3/1
Električni generator PGG 3/1
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Područja primjene
  • Samostalan izvor struje za općine, npr. za usisavače
  • Samostalan izvor struje u građevini, npr. za kutne brusilice
  • Samostalan izvor struje u poljoprivredi, npr. za visokotlačne čistače
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