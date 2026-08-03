Kompaktan dizajn, snažan iznutra: mobilni sinkroni generator PGG 3/1 pruža impresivne performanse sa svojim motorom od 2,8 kW. Pouzdan četverotaktni benzinski motor omogućuje stalnu snagu kako bi osigurao samodostatnu opskrbu energijom – s do 12 sati rada bez vanjskih izvora energije. Izvrsna vremena rada do 12 sati (6,5 sati pri punom opterećenju) s punim spremnikom od 15 l pokrivaju potrebe za energijom cijelog radnog dana. Zahvaljujući svom praktičnom dizajnu koji štedi prostor, generatorska jedinica PGG 3/1 može se koristiti bez ikakvih drugih izvora energije na bilo kojem mjestu, kao što su gradilišta, u poljoprivredi ili u komunalnim poslovima. Sofisticirana sigurnosna tehnologija sa zaštitom od preopterećenja i niske razine ulja osigurava siguran rad, dok kotači otporni na probijanje i sklopiva ručka za guranje olakšavaju transport generatora struje – pružajući maksimalnu pokretljivost. Dvije uzemljene utičnice opremljene su automatskim regulatorom napona (AVR) i stoga su također prikladne za rad osjetljivih elektroničkih uređaja.