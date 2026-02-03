HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition u crnoj boji impresionira svojom robusnom izradom i visokokvalitetnim materijalima. Opremljen je mesinganom glavom cilindra i visokotlačnim crijevom ojačanim čelikom. To rezultira malim trošenjem, visokom izdržljivošću i izvanrednim učinkom čišćenja. Omogućuje jednostavno, temeljito čišćenje vozila, strojeva i alata te dvorišta i vrtova. Automatsko rasterećenje tlaka štiti komponente i produljuje vijek trajanja. Druge praktične prednosti uključuju kolut za crijevo za jednostavno pohranjivanje crijeva i integriranu kućnu bazu za pohranu mlaznica. U usporedbi s uobičajenim navojnim čepovima, EASY!Lock brzootpuštajući zatvarači brzi su i jednostavni za korištenje, a istovremeno zadržavaju stabilnost i izdržljivost. Uključeni u opseg isporuke Anniversary Edition su 600 milimetarska cijev od nehrđajućeg čelika, čašica za pjenu i eco!Booster – koji nudi 50 posto veću učinkovitost čišćenja u usporedbi s Kärcherovim standardnim ravnim mlazom, čime se štedi voda, energija i vrijeme.