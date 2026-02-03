Visokotlačni perač HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E

Robustan i kompaktan stroj Anniversary Edition: visokotlačni čistač HD 5/13 EX Plus Classic savršen je za svakoga tko u čišćenju daje prednost performansama i visokokvalitetnim materijalima.

HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition u crnoj boji impresionira svojom robusnom izradom i visokokvalitetnim materijalima. Opremljen je mesinganom glavom cilindra i visokotlačnim crijevom ojačanim čelikom. To rezultira malim trošenjem, visokom izdržljivošću i izvanrednim učinkom čišćenja. Omogućuje jednostavno, temeljito čišćenje vozila, strojeva i alata te dvorišta i vrtova. Automatsko rasterećenje tlaka štiti komponente i produljuje vijek trajanja. Druge praktične prednosti uključuju kolut za crijevo za jednostavno pohranjivanje crijeva i integriranu kućnu bazu za pohranu mlaznica. U usporedbi s uobičajenim navojnim čepovima, EASY!Lock brzootpuštajući zatvarači brzi su i jednostavni za korištenje, a istovremeno zadržavaju stabilnost i izdržljivost. Uključeni u opseg isporuke Anniversary Edition su 600 milimetarska cijev od nehrđajućeg čelika, čašica za pjenu i eco!Booster – koji nudi 50 posto veću učinkovitost čišćenja u usporedbi s Kärcherovim standardnim ravnim mlazom, čime se štedi voda, energija i vrijeme.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E: Okrugla edicija
Okrugla edicija
eco!Booster za nježno i brzo čišćenje Pjena lanca za jednostavno nanošenje deterdženta Robusna mlaznica od nehrđajućeg čelika
Visokotlačni perač HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E: Visokokvalitetni pribor
Visokokvalitetni pribor
Profesionalna rotirajuća mlaznica Robusna gumena cijev s čeličnom mrežom Profesionalna visokotlačna pištolj s nehrđajućim ventilom
Visokotlačni perač HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E: Brojne opcije za pohranu
Brojne opcije za pohranu
Držač za pohranu mlaznica Ručno namotavanje crijeva Integrirane kuke za kabl
EASY!Lock brzi spojni navoj
  • Kratko vrijeme postavljanja (montaža i demontaža)
  • Brza zamjena pribora
  • Intuitivan rad.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar) 130
Maks. tlak (bar) 170
Priključna snaga (kW) 2,7
Priključni kabel (m) 5
Veličina mlaznice 034
Dovod vode 3/4″
Mobilnost Mobilni
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 21
Težina uklj. ambalažu (kg) 29
Dimenzije (d × š × v) (mm) 334 x 366 x 954

Opseg isporuke

  • eco!Booster
  • Koplje za prskanje: 600 mm
  • Ručni pištolj za prskanje: Standard
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 8 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 200 bar
  • Raspršivač (mlaznica) za pjenu

Oprema

  • Aksijalna pumpa s tri klipa: s klipom od plemenitog čelika
  • Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
Visokotlačni perač HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
Visokotlačni perač HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
Područja primjene
  • Za čišćenje vozila
  • Za čišćenje strojeva i alata (na gradilištu)
  • Za čišćenje dvorišta i vrtova (zidovi, staze, paviljoni)
  • Za spontano čišćenje malih područja
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH