Visokotlačni perač HD 4/10 Classic *KAP
Compact HD 4/10 X Classic visokotlačni čistač s automatskim rasterećenjem tlaka i integriranim kolutom za crijevo. Vrlo ergonomski i mobilni zahvaljujući uvlačivoj ručki i robusnim kotačima. Povećava učinak čišćenja i područja do 50%.
Ergonomski, mobilan, snažan i kompaktan: visokotlačni čistač HD 4/10 X Classic impresionira svojim izdržljivim i pouzdanim komponentama kao što su aksijalna pumpa s tri klipa i indukcijski motor, kao i svojim kompaktnim i robusnim dizajnom. Sustav automatskog rasterećenja tlaka učinkovito štiti hidraulične komponente, osiguravajući tako dug životni vijek i vrlo niske troškove popravka i održavanja. Nadalje, smanjuje vučnu silu na pištolju za okidanje, omogućujući tako duga razdoblja rada bez umora. Ergonomski i jednostavan za korištenje HD 4/10 X Classic iznimno je jednostavan za korištenje i, zahvaljujući integriranom kolutu za crijevo i ručki za povlačenje, osigurava visok stupanj udobnosti korisnika. S radnim tlakom od 100 bara, satni volumen vode od 400 litara, mlaznicom za prljavštinu s rotirajućim mlazom i stabilnim kotačima za lak transport i veliku mobilnost na mjestu rada, visokotlačni čistač HD 4/10 X Classic prikladan je za razne primjene, na primjer u građevinskoj industriji ili za povremeno čišćenje vozila.
Značajke i prednosti
Odlična pouzdanost
- Automatsko otpuštanje tlaka štiti hidraulične komponente.
- Dokazani visokotlačni sustav i motor dugog vijeka trajanja.
- Integrirani kolut za crijevo dobro štiti visokotlačno crijevo tijekom skladištenja i transporta.
Kompaktna izvedba
- Vrlo lako prenosivo zahvaljujući svojoj maloj težini.
- Štedi prostor i lako se pohranjuje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|400
|Radni tlak (bar)
|100 - maks. 145
|Težina bez pribora (kg)
|17,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|20,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|335 x 320 x 845
Opseg isporuke
- Power mlaznica
Oprema
- Aksijalna pumpa s tri klipa: s klipom od plemenitog čelika