Compact HD 4/10 X Classic visokotlačni čistač s automatskim rasterećenjem tlaka i integriranim kolutom za crijevo. Vrlo ergonomski i mobilni zahvaljujući uvlačivoj ručki i robusnim kotačima. Povećava učinak čišćenja i područja do 50%.

Ergonomski, mobilan, snažan i kompaktan: visokotlačni čistač HD 4/10 X Classic impresionira svojim izdržljivim i pouzdanim komponentama kao što su aksijalna pumpa s tri klipa i indukcijski motor, kao i svojim kompaktnim i robusnim dizajnom. Sustav automatskog rasterećenja tlaka učinkovito štiti hidraulične komponente, osiguravajući tako dug životni vijek i vrlo niske troškove popravka i održavanja. Nadalje, smanjuje vučnu silu na pištolju za okidanje, omogućujući tako duga razdoblja rada bez umora. Ergonomski i jednostavan za korištenje HD 4/10 X Classic iznimno je jednostavan za korištenje i, zahvaljujući integriranom kolutu za crijevo i ručki za povlačenje, osigurava visok stupanj udobnosti korisnika. S radnim tlakom od 100 bara, satni volumen vode od 400 litara, mlaznicom za prljavštinu s rotirajućim mlazom i stabilnim kotačima za lak transport i veliku mobilnost na mjestu rada, visokotlačni čistač HD 4/10 X Classic prikladan je za razne primjene, na primjer u građevinskoj industriji ili za povremeno čišćenje vozila.

Značajke i prednosti
Odlična pouzdanost
  • Automatsko otpuštanje tlaka štiti hidraulične komponente.
  • Dokazani visokotlačni sustav i motor dugog vijeka trajanja.
  • Integrirani kolut za crijevo dobro štiti visokotlačno crijevo tijekom skladištenja i transporta.
Kompaktna izvedba
  • Vrlo lako prenosivo zahvaljujući svojoj maloj težini.
  • Štedi prostor i lako se pohranjuje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 400
Radni tlak (bar) 100 - maks. 145
Težina bez pribora (kg) 17,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 20,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 335 x 320 x 845

Opseg isporuke

  • Power mlaznica

Oprema

  • Aksijalna pumpa s tri klipa: s klipom od plemenitog čelika
