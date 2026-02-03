Ergonomski, mobilan, snažan i kompaktan: visokotlačni čistač HD 4/10 X Classic impresionira svojim izdržljivim i pouzdanim komponentama kao što su aksijalna pumpa s tri klipa i indukcijski motor, kao i svojim kompaktnim i robusnim dizajnom. Sustav automatskog rasterećenja tlaka učinkovito štiti hidraulične komponente, osiguravajući tako dug životni vijek i vrlo niske troškove popravka i održavanja. Nadalje, smanjuje vučnu silu na pištolju za okidanje, omogućujući tako duga razdoblja rada bez umora. Ergonomski i jednostavan za korištenje HD 4/10 X Classic iznimno je jednostavan za korištenje i, zahvaljujući integriranom kolutu za crijevo i ručki za povlačenje, osigurava visok stupanj udobnosti korisnika. S radnim tlakom od 100 bara, satni volumen vode od 400 litara, mlaznicom za prljavštinu s rotirajućim mlazom i stabilnim kotačima za lak transport i veliku mobilnost na mjestu rada, visokotlačni čistač HD 4/10 X Classic prikladan je za razne primjene, na primjer u građevinskoj industriji ili za povremeno čišćenje vozila.