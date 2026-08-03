Pumpa za prljavu vodu WWP 45

S učinkom pumpanja u satu do 45 m3 vode pumpa za nečistu vodu WWP 45 oduševljava snažnim benzinskim motorom pri uporabi na mjestima bez vanjskog električnog napajanja.

Podrumi ili građevne jame pune vode tipična su područja primjene naše iznimno mobilne pumpe za nečistu vodu WWP 45 s robusnim okvirom od čeličnih cijevi koncipirane za najteže primjene. Zahvaljujući snažnom benzinskom motoru uređaj radi potpuno neovisno od vanjskoj opskrbi električnom energijom i u stanju je ispumpati do 45 m3 vode u satu (750 l/min). Pritom lako obrađuje i vrlo velike čestice do promjera maksimalno 30 mm. Prema potrebi je moguća uporaba pumpe i za druge primjene kao primjerice za opskrbu vodom u poljoprivredi.

Značajke i prednosti
Pumpa za prljavu vodu WWP 45: Razvijena za teške primjene
Razvijena za teške primjene
Robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Lako obrađuje i vrlo velike čestice do 30 mm.
Pumpa za prljavu vodu WWP 45: Vrlo snažan
Vrlo snažan
Moguće ispumpavanje do 100 m³ vode bez prekida po punjenju spremnika. Za brzo ispumpavanje vrlo velikih količina vode (750 l/min ili 45 m³/h).
Pumpa za prljavu vodu WWP 45: Široko područje primjene
Široko područje primjene
Brzo punjenje HD/HDS prikolica ili IB kontejnera. Moguća uporaba za ispumpavanje građevnih jama, podzemnih garaža ili podzemnih pješačkih prolaza.
Prilagođenost korisniku
  • Snažni benzinski motori EU-STAGE-V s ručnim pokretanjem užeta i ručnim čokom.
  • Velika mobilnost i jednostavan transport zahvaljujući kompaktnoj veličini i maloj težini.
  • Dobro su pristupačne sve komponente važne za servisiranje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (m³/h) <= 45
Usisna visina maks. (m) maks. 7
Visina prijenosa (m) maks. 25
Maks. veličina čestica (mm) maks. 30
Vrsta pogona Benzin
Zapremina (cm³) 196
Snaga motora (kW/ks) 5,1 / 6,9
Sadržaj spremnika (l) 3,6
Težina bez pribora (kg) 35,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 40,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 629 x 425 x 445

Opseg isporuke

  • Manualni čok
  • Šipka za mjerenje razine ulja
  • Usisna košara
  • Obujmica za crijevo: 3 Komad(a)
  • Spojka crijeva: 2 Komad(a)
Pumpa za prljavu vodu WWP 45
Pumpa za prljavu vodu WWP 45
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Područja primjene
  • Ispumpavanje velikih količina vode u građevini, npr. u građevnim jamama punim vode
  • Ispumpavanje velikih količina vode u općinama, npr. u podrumima punim vode
  • Ispumpavanje velikih količina vode u poljoprivredi kao primjerice za opskrbu vodom
  • Također za brzo punjenje spremnika za vodu, npr. kod HD prikolica
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