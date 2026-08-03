Podrumi ili građevne jame pune vode tipična su područja primjene naše iznimno mobilne pumpe za nečistu vodu WWP 45 s robusnim okvirom od čeličnih cijevi koncipirane za najteže primjene. Zahvaljujući snažnom benzinskom motoru uređaj radi potpuno neovisno od vanjskoj opskrbi električnom energijom i u stanju je ispumpati do 45 m3 vode u satu (750 l/min). Pritom lako obrađuje i vrlo velike čestice do promjera maksimalno 30 mm. Prema potrebi je moguća uporaba pumpe i za druge primjene kao primjerice za opskrbu vodom u poljoprivredi.