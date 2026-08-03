Industrijski otprašivač ID 50/40 Afc
Mobilni otprašivač ID 50/40 Afc ima visokotlačni kompresor za odvajanje svih vrsta ljepljive prašine i strugotina.
Otprašivač ID 50/40 Afc siguran je za upotrebu u strojevima za obradu usisavačem. Zahvaljujući visokotlačnom kompresoru, pogodan je za odvajanje svih vrsta problematične (npr. ljepljive) prašine i strugotina. Stroj je dostupan u različitim performansama i klasama filtera. Raspon ide do klase filtra "H" za odvajanje kancerogene prašine. Upravljački ormarić s automatskim tresačem filtera jamči dug radni vijek filtera. Opcijski dostupno: prekidač diferencijalnog tlaka za nadzor filtra, kao i ultrazvučni senzor udaljenosti za nadzor razine punjenja.
Značajke i prednosti
Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na raduTehnologija filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina opasnih za zdravlje.
Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glavePodvozje za spuštanje i sabirni spremnik za ergonomsko pražnjenje.
Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašinePražnjenje uz nisku razinu prašine zahvaljujući mehanizmu zatvaranja i crijevu za izjednačenje tlaka. Jednostavno i sigurno zbrinjavanje prašine zahvaljujući PE vreći.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|138 / 495
|Vakuum (mbar/kPa)
|140 / 14
|Kapacitet spremnika (l)
|50
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Površina filtra (m²)
|3,2
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|70
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Težina bez pribora (kg)
|200
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|200,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|915 x 777 x 1824