Otprašivač ID 50/40 Afc siguran je za upotrebu u strojevima za obradu usisavačem. Zahvaljujući visokotlačnom kompresoru, pogodan je za odvajanje svih vrsta problematične (npr. ljepljive) prašine i strugotina. Stroj je dostupan u različitim performansama i klasama filtera. Raspon ide do klase filtra "H" za odvajanje kancerogene prašine. Upravljački ormarić s automatskim tresačem filtera jamči dug radni vijek filtera. Opcijski dostupno: prekidač diferencijalnog tlaka za nadzor filtra, kao i ultrazvučni senzor udaljenosti za nadzor razine punjenja.