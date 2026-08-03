Industrijski otprašivač ID 50/40 Afc

Mobilni otprašivač ID 50/40 Afc ima visokotlačni kompresor za odvajanje svih vrsta ljepljive prašine i strugotina.

Otprašivač ID 50/40 Afc siguran je za upotrebu u strojevima za obradu usisavačem. Zahvaljujući visokotlačnom kompresoru, pogodan je za odvajanje svih vrsta problematične (npr. ljepljive) prašine i strugotina. Stroj je dostupan u različitim performansama i klasama filtera. Raspon ide do klase filtra "H" za odvajanje kancerogene prašine. Upravljački ormarić s automatskim tresačem filtera jamči dug radni vijek filtera. Opcijski dostupno: prekidač diferencijalnog tlaka za nadzor filtra, kao i ultrazvučni senzor udaljenosti za nadzor razine punjenja.

Značajke i prednosti
Industrijski otprašivač ID 50/40 Afc: Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na radu
Dizajnirano za klasu prašine M za visoku sigurnost na radu
Tehnologija filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina opasnih za zdravlje.
Industrijski otprašivač ID 50/40 Afc: Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Jednostavno i sigurno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Podvozje za spuštanje i sabirni spremnik za ergonomsko pražnjenje.
Industrijski otprašivač ID 50/40 Afc: Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašine
Sustav pražnjenja tvari opasnih za zdravlje uz nisku razinu prašine
Pražnjenje uz nisku razinu prašine zahvaljujući mehanizmu zatvaranja i crijevu za izjednačenje tlaka. Jednostavno i sigurno zbrinjavanje prašine zahvaljujući PE vreći.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 138 / 495
Vakuum (mbar/kPa) 140 / 14
Kapacitet spremnika (l) 50
Nazivna ulazna snaga (kW) 4
Vrsta usisavanja Električni
Površina filtra (m²) 3,2
Nazivna širina priključka DN 70
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 70
Klasa prašine, glavni filtar M
Težina bez pribora (kg) 200
Težina uklj. ambalažu (kg) 200,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 915 x 777 x 1824
Industrijski otprašivač ID 50/40 Afc
Industrijski otprašivač ID 50/40 Afc
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